20 dấu hiệu của người EQ thấp kịch đáy

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân, đồng thời thấu hiểu và xử lý cảm xúc của người khác. Khi EQ ở mức độ "kịch đáy," người đó thường xuyên thể hiện sự thiếu đồng cảm, kém tự nhận thức và mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến những hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân.

Dưới đây là 20 dấu hiệu cụ thể và thường gặp ở người EQ thấp kịch đáy:

1. Luôn đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh: Họ không bao giờ chịu trách nhiệm về sai lầm của mình; mọi vấn đề đều do người khác, do thời tiết, hoặc do số phận.

2. Khó xác định được cảm xúc của chính mình: Khi được hỏi "Bạn đang cảm thấy thế nào?", câu trả lời của họ thường mơ hồ hoặc chỉ là "bình thường," vì họ không có từ vựng cảm xúc phong phú.

3. Thiếu khả năng kiềm chế sự bốc đồng: Họ phản ứng tức thì và gay gắt với các kích thích nhỏ như la hét, đập đồ... mà không cần suy nghĩ về hậu quả.

4. Luôn phản ứng phòng thủ trước lời phê bình: Bất kỳ nhận xét mang tính xây dựng nào cũng được coi là một cuộc tấn công cá nhân, khiến họ nổi giận hoặc trở nên tiêu cực.

5. Luôn là người giữ mối hận thù lâu nhất: Họ không biết cách buông bỏ cảm xúc tiêu cực và ôm giữ oán giận trong thời gian dài, khiến bản thân và người xung quanh mệt mỏi.

6. Tự mãn và không thấy cần thiết phải học hỏi: Họ tin rằng mình đã biết tất cả, không mở lòng đón nhận quan điểm hoặc kiến thức mới.

7. Sử dụng mạng xã hội để than vãn quá mức: Họ dùng các nền tảng công cộng để phát tán sự tiêu cực, thay vì tìm cách giải quyết vấn đề riêng tư một cách hiệu quả.

8. Không thể đọc được ngôn ngữ cơ thể cơ bản: Họ thường xuyên bỏ qua các tín hiệu phi ngôn ngữ như ánh mắt, tư thế, hoặc giọng điệu thay đổi, dẫn đến những phản ứng sai lầm.

9. Thường xuyên làm hỏng cuộc vui bằng sự tiêu cực: Họ có xu hướng than thở hoặc mang đến những chủ đề bi quan ngay giữa một không gian đang vui vẻ, khiến người khác mất hứng.

10. Không biết cách an ủi người khác ngoài việc đưa ra lời khuyên: Khi người khác cần sự đồng cảm, họ lại đưa ra những lời khuyên thiếu tế nhị, mang tính phán xét, hoặc bắt đầu kể về vấn đề của chính họ.

11. Giả vờ lắng nghe khi đang chờ đến lượt nói: Họ thường xuyên ngắt lời hoặc chỉ chờ đợi một khoảng trống để chuyển chủ đề về bản thân.

12. Không bao giờ chủ động gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm: Họ chỉ tương tác khi họ cần sự giúp đỡ hoặc có nhu cầu cá nhân.

13. Thường xuyên trễ hẹn và không xin lỗi một cách chân thành: Họ không nhận ra sự trễ nãi của mình gây lãng phí thời gian và thiếu tôn trọng đối với người khác.

14. Luôn sử dụng những câu nói tuyệt đối hóa về người khác: Họ dùng các từ như "luôn luôn" hay "không bao giờ" khi phán xét hành vi của người khác, bỏ qua bối cảnh và sự phức tạp của con người.

15. Không giữ lời hứa và cam kết một cách tùy tiện: Họ đưa ra lời hứa dễ dàng nhưng không cảm thấy tội lỗi khi thất hứa, vì họ không coi trọng cảm xúc của người khác.

16. Tạo ra kịch tính không cần thiết ở nơi làm việc: Họ thường xuyên gây ra mâu thuẫn, nói xấu sau lưng hoặc thổi phồng vấn đề nhỏ để làm trung tâm của sự chú ý.

17. Không bao giờ nhặt rác hoặc dọn dẹp trong không gian chung: Họ chỉ quan tâm đến sự thoải mái cá nhân và vô tâm với sự tiện nghi và vệ sinh của tập thể.

18. Lấy thành công của người khác làm niềm ghen tị: Họ không thể mừng cho người khác một cách chân thành, mà thay vào đó là sự đố kỵ và tìm cách hạ thấp thành tựu đó.

19. Đòi hỏi sự ưu tiên mà không đưa ra lý do chính đáng: Họ tự cho mình quyền được phục vụ trước hoặc được đối xử đặc biệt hơn người khác, ví dụ như chen hàng.

20. Luôn tìm cách lợi dụng sự yếu đuối của người khác: Họ có xu hướng lợi dụng lòng tốt, sự nhún nhường hoặc tình huống khó khăn của người khác để đạt được lợi ích cá nhân.