Mẹ chồng U80 của một Hoa hậu Việt Nam sở hữu khối tài sản hơn 2.500 tỷ nhờ nắm cổ phiếu công nghệ, viễn thông

Bà Trương Thị Thanh Thanh (sinh năm 1951) – chị gái ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) được ghi nhận nằm trong top 90 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, theo số liệu cuối năm 2025.

Bà Thanh Thanh nắm hơn 25 triệu cổ phiếu FPT và hơn 2,5 triệu cổ phiếu FOX (sau khi nhận cổ phiếu thưởng) của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom). Với mức giá đóng cửa của 2 cổ phiếu này lần lượt là 95.800 đồng và 63.500 đồng vào ngày cuối cùng của năm 2025, lượng cổ phiếu của bà Thanh Thanh có giá trị 2.563 tỷ đồng.

Trong vòng 1 năm, tài sản bà Thanh Thanh đã giảm khoảng hơn 900 tỷ đồng ở tuổi 74.

Bà Thanh Thanh còn được biết đến là mẹ chồng của hoa hậu Jennifer Phạm (tên thật Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985) được khán giả biết đến khi giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 và hoạt động chủ yếu trong vai trò MC.

Bà Thanh Thanh nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT FPT, sau đó là Giám đốc của FPT chi nhánh Tp.HCM. Bà cũng là phụ nữ duy nhất trong 13 thành viên của Hội đồng sáng lập FPT. Trước khi trở thành một trong những người sáng lập FPT và sau này là Giám đốc FPT TP.HCM, bà Trương Thanh Thanh từng có 20 năm làm giảng viên đại học.

Năm 2025, cổ phiếu FPT đã giảm hơn 26%, trong khi đó giá cổ phiếu FOX tăng gần 4%.﻿