Vương Thanh (27 tuổi ở Trung Quốc) là người hiền lành, ngoan ngoãn từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quen chồng mình qua mai mối, yêu hai năm rồi tiến tới hôn nhân. Trước khi cưới, hai người đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, bác sĩ chỉ định xét nghiệm các bệnh lây qua đường máu như HIV, giang mai, viêm gan C, cô thẳng thắn từ chối: “Tôi làm sao có thể mắc những bệnh đó được, khỏi cần kiểm tra”.

Đầu năm 2016, cô vui mừng phát hiện mình mang thai, cả gia đình chìm trong hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng sụp đổ khi kết quả khám thai cho thấy cô bị giang mai, trong khi chồng hoàn toàn âm tính.

Ảnh minh họa

Cái nhìn nghi ngờ từ mẹ chồng và chồng khiến cô gần như suy sụp. Sau khi bác sĩ hỏi kỹ, Vương Thanh mới nhớ ra trước khi cưới, cô từng ra vỉa hè xỏ lỗ tai ở một quầy nhỏ. Bác sĩ khẳng định: “Rất có thể chính lần đó là nguyên nhân khiến cô bị lây bệnh”.

Không chỉ quan hệ tình dục, nhiều thói quen làm đẹp cũng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh

Các chuyên gia cảnh báo, giang mai, HIV, viêm gan B, C không chỉ lây qua quan hệ tình dục mà còn có thể lây qua các thủ thuật làm đẹp có xâm lấn như xăm hình, xỏ khuyên tai, dán răng, làm răng thẩm mỹ, nếu dụng cụ không được khử trùng kỹ.

Xăm hình là ví dụ điển hình. Trong quá trình xăm, kim liên tục xuyên qua da và dính máu người trước đó. Nếu kim hoặc mực xăm không được thay và khử khuẩn đúng quy trình, vi khuẩn và virus có thể dễ dàng truyền từ người này sang người khác. Hậu quả có thể là nhiễm viêm gan B, giang mai, HIV, bệnh kết mạc hoặc lao da.

Tương tự, làm răng thẩm mỹ tại các cơ sở không đạt chuẩn cũng rất nguy hiểm. Bác sĩ cho biết, 80-90% bệnh nhân nha khoa có chảy máu nướu khi lấy cao răng hoặc trám răng, nếu máy móc không được tiệt trùng đúng cách, khả năng lây chéo bệnh là rất cao. Vì vậy, chỉ nên thực hiện tại các bệnh viện hoặc phòng khám đạt chuẩn y tế, nơi dụng cụ được khử trùng và đóng gói riêng cho từng bệnh nhân.

Giang mai, căn bệnh “ẩn mình” và để lại dấu vết suốt đời

Giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, là một trong những bệnh xã hội nguy hiểm nhất. Đáng sợ hơn, bệnh có thể ẩn mình nhiều năm mà không có triệu chứng, nhưng một khi bùng phát, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, người từng mắc giang mai dù đã điều trị khỏi vẫn sẽ mang “dấu ấn” vĩnh viễn trong cơ thể. Khi xét nghiệm, chỉ số TPPA (kháng thể đặc hiệu) sẽ mãi dương tính, chứng tỏ từng nhiễm bệnh.

Giang mai có ba giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (sớm): xuất hiện vết loét cứng ở cơ quan sinh dục sau 2-4 tuần nhiễm bệnh.

- Giai đoạn 2: khoảng 6-8 tuần sau, cơ thể nổi mẩn đỏ toàn thân.

- Giai đoạn 3 (muộn): vi khuẩn tấn công não, tim mạch, xương khớp… có thể gây mù, liệt, thậm chí tử vong.

Nếu được phát hiện sớm, điều trị bằng tiêm penicillin có thể giúp bệnh nhân hồi phục sau 2-4 tuần. Tuy nhiên, với giang mai tiềm ẩn không triệu chứng, bệnh âm thầm phá hủy nội tạng và thần kinh, khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

Nguồn và ảnh: Sohu