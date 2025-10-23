Phẫu thuật cho cụ bà gần 100 tuổi sau 30 năm sống chung với khối u trên mặt

Hơi thở và nụ cười trở lại với cụ bà trăm tuổi

Gần 100 năm cô độc, 30 năm chống chọi khối u quái ác chèn ép đường thở, cụ bà vẫn kiên cường sống nhờ niềm tin vào bác sĩ Việt Nam.

Và chính niềm tin ấy đã mang đến phép màu hồi sinh khi các bác sĩ quyết định phẫu thuật miễn phí, giúp cụ tìm lại hơi thở và sự sống sau một thế kỷ khổ đau.

Cụ già được phẫu thuật thành công khối u trên mặt. (Ảnh: BVCC).

Trong căn nhà nhỏ ở vùng quê Bình Phước, cụ Lê Thị Khoan - gần trăm tuổi vẫn lặng lẽ sống một mình. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt cụ là dấu vết của thời gian và cô quạnh.

Mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi, cụ không còn nhớ nổi khuôn mặt của đấng sinh thành, chỉ biết từng được hàng xóm thay nhau nuôi dưỡng. Mới 10 tuổi, cụ đã đi ở đợ, giữ trâu bò, làm ruộng thuê – cuộc đời gắn với ruộng đồng, mưa nắng và những bữa cơm xin nơi xóm làng.

Lập gia đình, sinh 4 người con nhưng nghèo khó và bệnh tật vẫn bám riết. Giờ đây, ở tuổi gần trăm, cụ vẫn kiên gan chống chọi căn bệnh u quái ác, giữ trong mình niềm tin giản dị: “Còn thở là còn sống tốt".

30 năm trước, cụ Khoan phát hiện một khối u nhỏ bằng hạt đậu ở cánh mũi phải. Nghĩ chỉ là “mụn thịt già”, cụ chẳng bận tâm. Thế nhưng, theo năm tháng, khối u lớn dần, phình to bằng quả trứng gà, vỡ loét, rỉ dịch và chảy máu liên tục. Nó không chỉ làm biến dạng khuôn mặt mà còn khiến cụ khó thở mỗi khi nằm xuống.

“Nhiều đêm tôi tỉnh dậy vì ngạt, phải ngồi dậy để thở. Ăn uống cũng khổ lắm, khối u che gần kín miệng. Mỗi bữa tôi phải dùng một tay nâng nó lên, tay kia mới gắp được cơm", cụ kể, giọng run run.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi mổ.

Chữa lành bằng tình thương, không chỉ bằng kỹ thuật và chi phí

Khi được đưa đến bệnh viện, cụ ngồi trên chiếc xe lăn. Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung người trực tiếp thăm khám cho cụ xúc động nói: “Trước mặt tôi là một cụ bà gần 100 tuổi, thân hình chỉ còn 27kg, gầy yếu nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Cụ bị u mạch máu phì đại đã hoại tử, kể rằng mỗi bữa ăn phải dùng tay nâng khối u lên mới có thể thở và ăn được. Nhiều người cho rằng cụ đã quá già để mổ, nhưng tôi nghĩ khác, chất lượng của một ngày sống vẫn đáng quý hơn cả chuỗi ngày dài trong đau đớn”.

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, bác sĩ Tú Dung đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật miễn phí cho cụ Khoan – một ca mổ không chỉ mang ý nghĩa y khoa, mà còn là nghĩa cử nhân ái xuất phát từ lòng thương người.

Trong hơn 2 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u mạch máu hoại tử, làm sạch tổ chức viêm nhiễm, tạo hình phục hồi mô vùng mũi.

Từng đường dao được thực hiện tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Khi khối u được lấy ra, tất cả ê-kíp đều thở phào – một khối u to nhưng quả trứng gà, từng đè nặng lên hơi thở của cụ suốt 30 năm.

Ca phẫu thuật thành công, khối u quái ác biến mất trên mặt cụ bà.

“Chúng tôi chọn gây tê tại chỗ để tối ưu an toàn cho bệnh nhân cao tuổi. Suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp luôn theo dõi sát huyết áp, nhịp tim và hô hấp để xử lý kịp thời mọi biến động, đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn tuyệt đối", bác sĩ Trung Tín chia sẻ.

Ca phẫu thuật thành công, cụ Khoan hiện hồi phục tốt, vết mổ khô, thở dễ dàng và có thể ngủ yên mà không còn bị ngạt thở. Nhìn gương mặt mình, cụ mỉm cười: “Tôi sống gần trăm năm rồi… giờ mới cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ người khác".

Bác sĩ Tú Dung chia sẻ: “Ngành y không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành. Có những ca mổ, chúng tôi không tính bằng chi phí, mà bằng niềm hạnh phúc của bệnh nhân".