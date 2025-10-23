Hoa hậu quốc dân gặp “biến”

Cụ thể, người đẹp Ê Đê ví mình như “Lôi Chấn Tử phiên bản mẹ bỉm”, sau khi bất ngờ bị nổi mề đay toàn thân, một tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ sau sinh. Bài đăng của cô khiến người hâm mộ bật cười thích thú khi kể lại trải nghiệm “dở khóc dở cười” trong thời gian hậu sinh con.

Bằng giọng kể hóm hỉnh, “Hoa hậu quốc dân” chia sẻ: “Lôi Chấn Tử là phim, còn Hen thì nổi mề đay sau sanh, tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị hu hu hu”.

Cô kể, những ngày đầu phát ban khiến mình “nổi hết cả gai ốc và thẫn thờ”, nhưng thay vì hoảng hốt, nàng hậu nhanh chóng tìm cách tự xử lý nhưnấu nước đậu xanh để uống, dùng nước muối sinh lý lau chỗ sưng ngứa, bôi thuốc đỏ và dầu tràm ở các huyệt đạo. Sau vài ngày kiên trì, cô cho biết tình trạng mề đay giảm hẳn.

Chia sẻ của H’Hen nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều bà mẹ bỉm sữa để lại bình luận đồng cảm, kể lại trải nghiệm tương tự và cảm ơn người đẹp vì đã chia sẻ một cách chân thật, hài hước về vấn đề mà không ít phụ nữ gặp phải sau sinh. Một số người còn khen ngợi tinh thần lạc quan của cô khi biến câu chuyện khó chịu thành kỷ niệm vui.

Không chỉ là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhiều lần được khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị và sự gần gũi trong cách chia sẻ đời thường. Việc cô công khai những câu chuyện nhỏ trong hành trình làm mẹ được xem như lời động viên nhẹ nhàng gửi đến các phụ nữ sau sinh rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua với sự bình tĩnh và tinh thần tích cực.

Nổi mề đay sau sinh là gì?

Không chỉ riêng H’Hen Niê, nhiều bà mẹ sau sinh cũng trải qua tình trạng tương tự. Theo ghi nhận của các chuyên gia y tế, trung bình cứ 10 phụ nữ sau sinh thì có khoảng 1 người gặp phải hiện tượng nổi mề đay. Dù không phải căn bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu để kéo dài hoặc xử lý không đúng cách, mề đay có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần của người mẹ, thậm chí ảnh hưởng gián tiếp đến việc chăm sóc em bé.

Mề đay (hay còn gọi là mày đay) là phản ứng dị ứng của cơ thể khi các mao mạch dưới da bị giãn nở, dẫn đến hiện tượng da nổi sẩn đỏ, ngứa rát, thậm chí sưng phù nhẹ. Ở phụ nữ sau sinh, nguyên nhân thường bắt nguồn từ sự thay đổi nội tiết tố, suy giảm hệ miễn dịch, căng thẳng tâm lý hoặc chế độ ăn uống – nghỉ ngơi thiếu cân bằng trong giai đoạn phục hồi.

Biểu hiện thường thấy là các mảng đỏ ngứa xuất hiện rải rác rồi lan rộng, đặc biệt ngứa dữ dội hơn vào buổi tối. Nhiều người mô tả cảm giác “nổi hết gai ốc”, khó ngủ, mệt mỏi và dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu.

Khi xuất hiện mề đay, nếu không được chăm sóc và điều trị đúng, có thể dẫn đến viêm da, nhiễm trùng, hoặc tiến triển thành mề đay mạn tính kéo dài.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ sau sinh nên giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, bổ sung thực phẩm lành mạnh và tránh tự ý dùng thuốc khi xuất hiện triệu chứng. Việc thăm khám sớm sẽ giúp kiểm soát tình trạng và bảo vệ sức khỏe mẹ và bé tốt hơn.

Vì sao phụ nữ sau sinh dễ bị mề đay?

Các chuyên gia y tế cho rằng, giai đoạn hậu sản là thời điểm cơ thể người phụ nữ có nhiều biến động mạnh, cả về nội tiết lẫn sức đề kháng, khiến họ dễ trở thành “mục tiêu” của các phản ứng dị ứng như nổi mề đay.

Rối loạn nội tiết tố: Sau khi sinh, lượng hormone estrogen và progesterone trong cơ thể thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch. Sự mất cân bằng này khiến da trở nên nhạy cảm hơn, dễ phản ứng với các yếu tố môi trường, thực phẩm hoặc thuốc.

Sức đề kháng giảm sút: Việc thiếu ngủ, stress, chế độ kiêng khem quá mức hay lo lắng trong quá trình chăm con khiến hệ miễn dịch suy yếu. Khi đó, chỉ cần một tác nhân nhỏ — như thay đổi thời tiết hoặc tiếp xúc với chất gây dị ứng — cũng có thể khiến cơ thể phản ứng mạnh, dẫn đến nổi mề đay.

Dị ứng thực phẩm và thuốc: Nhiều phụ nữ sau sinh vô tình kích hoạt phản ứng dị ứng khi dùng lại một số thực phẩm như hải sản, trứng, sữa bò hoặc sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến mề đay xuất hiện ngay trong giai đoạn hậu sản.

Ảnh hưởng từ sinh mổ: So với sinh thường, người sinh mổ có nguy cơ cao hơn do cơ thể phải tiếp xúc với thuốc gây mê, thuốc kháng sinh và vật liệu y tế như băng dán, dễ gây phản ứng dị ứng.

Yếu tố môi trường: Thời tiết nóng ẩm, mồ hôi nhiều, mặc quần áo chật, sử dụng mỹ phẩm hoặc dầu gội chứa chất tẩy mạnh cũng là những tác nhân khiến tình trạng mề đay bùng phát.

Phần lớn trường hợp mề đay sau sinh có thể tự thuyên giảm trong vài ngày đến vài tuần nếu người mẹ chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nếu bệnh kéo dài trên sáu tuần, được gọi là mề đay mạn tính, có thể gây mất ngủ, suy nhược, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng môi, mí mắt, cổ họng, khó thở hoặc tụt huyết áp, người bệnh cần được cấp cứu ngay vì đó là biểu hiện của sốc phản vệ. Ngoài ra, việc gãi nhiều để giảm ngứa còn dễ gây trầy xước, nhiễm trùng và để lại sẹo, đồng thời khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc tiết sữa và chăm con.

