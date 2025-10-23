Khuyên thật: Đi chợ mua trứng nhớ 5 bí quyết này, trứng ngon, để được lâu

Thực tế, chỉ cần tinh ý một chút, bạn hoàn toàn có thể chọn được mẻ trứng vừa tươi, vừa giàu dinh dưỡng chỉ qua 5 bước cực đơn giản dưới đây.

1. Nhìn vỏ trứng

- Sờ bề mặt: Trứng tươi có lớp màng tự nhiên, sờ vào hơi nhám, mờ đục. Nếu vỏ trứng trơn bóng, phản chiếu ánh sáng, rất có thể đó là trứng đã để lâu hoặc đã bị rửa qua, làm mất lớp bảo vệ tự nhiên.

- Soi dưới ánh đèn: Khi soi đèn, trứng mới thường có buồng khí nhỏ (không quá 5mm) và lòng đỏ mờ nhạt. Nếu buồng khí lớn hoặc thấy rõ đường viền lòng đỏ, nghĩa là trứng đã để lâu, không còn độ tươi ngon.

2. Lắc nhẹ

- Cách làm: Dùng hai ngón tay giữ hai đầu trứng, nhẹ nhàng lắc. Nếu không nghe thấy tiếng gì, chúc mừng bạn, đó là trứng mới, lòng trắng đặc, cố định được lòng đỏ.

- Nghe tiếng lạ: Nếu có tiếng “lép nhép” hoặc “lộc cộc”, trứng đã hỏng một phần. Lòng trắng loãng, buồng khí phồng lên hoặc màng lòng đỏ bị rách, những quả trứng này không nên mua.

3. Thử nước

- Cách thử: Thả trứng vào cốc nước sạch, trứng nằm ngang đáy là trứng mới. Trứng nghiêng 45 độ là trứng khoảng 1 tuần. Trứng dựng đứng là trứng đã 2-3 tuần. Trứng nổi hẳn lên mặt nước thì nên bỏ ngay.

- Giải thích: Càng để lâu, hơi nước trong trứng bay hơi, buồng khí lớn dần khiến trứng nổi lên. Cách thử này độ chính xác cao hơn cả xem hạn sử dụng.

4. Đập ra xem

- Quan sát lòng trắng: Trứng tươi sẽ có hai lớp rõ rệt, lòng trắng trong loãng và lớp đặc ở giữa ôm lấy lòng đỏ. Nếu lòng trắng loãng như nước, trứng đã mất độ tươi.

- Quan sát lòng đỏ: Trứng ngon có lòng đỏ tròn, căng, gọn như nửa quả cầu. Dùng tăm chọc thử, tăm có thể đứng vững, lòng đỏ có độ đàn hồi nhẹ. Trứng cũ thì lòng đỏ dẹt, dễ vỡ, màu nhạt.

5. Bảo quản đúng cách, trứng tươi lâu hơn 1-2 tuần

- Đặt đúng chiều: Đầu to (có buồng khí) nên hướng lên trên để lòng đỏ không chạm vỏ, giúp trứng lâu hỏng.

- Chọn vị trí tủ lạnh phù hợp: Ngăn trong cùng của tủ lạnh giữ nhiệt ổn định khoảng 4 độ C là nơi lý tưởng. Không nên để ở cánh cửa tủ, nơi nhiệt độ thay đổi thường xuyên.

- Tuyệt đối không rửa trứng bằng nước: Việc rửa sẽ phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập. Nếu trứng bẩn, chỉ nên lau khô bằng khăn giấy hoặc vải sạch, rửa ngay trước khi nấu.

Giờ thì bạn đã là “cao thủ chọn trứng” rồi! Lần tới đi chợ, chỉ cần dành vài chục giây kiểm tra, bạn sẽ chọn được những quả trứng tươi ngon nhất mà không cần nhìn bao bì hay tin vào lời quảng cáo.

Nguồn và ảnh: Sohu