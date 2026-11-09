Mẹ 2 con ở Hà Nội cầm 500k đi chợ, mua hết 440k mà mang về cả đống đồ ăn: Bí quyết nằm ở đâu?

Với ngân sách 5 triệu đồng/tháng tiền ăn cho gia đình 4 người, một người vợ đảm ở Hà Nội đã chọn cách đi chợ phiên, lên kế hoạch đi chợ theo tuần để tiết kiệm chi tiêu mỗi tháng.

Làm vợ, làm mẹ, ai cũng mong muốn chăm lo cho gia đình những bữa cơm ngon, đủ dinh dưỡng mà vẫn cân đối được chi tiêu. Thế nhưng, giữa thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, việc quán xuyến tiền chợ sao cho hợp lý lại là bài toán không hề đơn giản.

Cũng từ những trăn trở ấy, chị Thu Vũ (sinh năm 1988, Hà Nội), hay còn được biết đến với tên gọi "Thu Vợ Đảm", bắt đầu hành trình 100 ngày học cách trở thành một người vợ đảm, khéo vun vén cho tổ ấm và cân đối chi tiêu.

Đặc biệt, chị tự đặt ra thử thách chi tieu 5 triệu tiền ăn mỗi tháng cho gia đình 4 người. Từ việc lên thực đơn, đi chợ phiên mua đồ theo tuần đến ghi chép từng khoản chi, hành trình của bà mẹ 2 con khiến nhiều người quan tâm, nhất là khi chứng kiến những mâm cơm đủ món, ngon mắt mà chị chuẩn bị cho gia đình.

Cầm 500k đi chợ phiên ở Hà Nội, mua hết 440k mà vẫn đủ đồ ăn cho cả nhà trong gần 1 tuần

"Kinh tế khó khăn, mình bắt đầu thực hiện kế hoạch chi 5 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng cho 4 người ở Hà Nội. Lần đầu dậy sớm cầm 500k đi chợ phiên mua đồ ăn cho tuần, chủ yếu là rau củ quả. Mua hết 440k, vẫn còn 60k mang về" - chị Thu chia sẻ.

Nhìn số thực phẩm chị mua được, từ rau xanh, củ quả đến thịt cá, không ít người tỏ ra hoài nghi khi biết tổng hóa đơn chưa đến 500k. Nhiều người thắc mắc làm thế nào để mua được nhiều thực phẩm với số tiền như vậy, nhất là khi giá cả sinh hoạt tại Hà Nội không hề rẻ.

Giải đáp thắc mắc, chị Thu cho biết địa điểm mua sắm quen thuộc của mình là một khu chợ phiên tại Hà Nội, chỉ họp vào buổi sáng các ngày 2, 7, 12, 17, 22 và 27 hàng tháng.

"Chợ phiên giống như chợ quê, cứ 5 ngày mới họp một lần, còn chợ đầu mối thì bán hằng ngày. Ở đây chủ yếu là bà con mang những sản phẩm nhà trồng được ra bán nên giá khá hợp lý, có khi còn rẻ hơn các chợ khác" - chị giải thích.

Theo chị Thu, việc mua sắm tại chợ phiên giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, nhất là với các loại rau củ quả. Để tránh mua thừa hoặc thiếu, trước mỗi lần đi chợ, chị đều lên danh sách thực phẩm cần mua, tính toán dựa trên nhu cầu ăn uống của hai vợ chồng và hai con.

Sau khi đi chợ về, chị dành thời gian sơ chế, phân loại rồi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Rau củ thường được mua đủ dùng cho nhiều ngày, còn thịt cá và các món ăn mặn có thể bổ sung tùy nhu cầu.

Nhờ chuẩn bị sẵn nguyên liệu, mỗi ngày chị không phải đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian vào bếp. Có những hôm, chị chỉ cần khoảng 20 phút để hoàn thành mâm cơm 4 món cho cả gia đình.

Hành trình 100 ngày học cáh làm vợ đảm và cân đối tiền ăn 5 triệu/tháng cho 4 người

Không chỉ gây chú ý với những lần đi chợ tiết kiệm, chị Thu còn khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ các mâm cơm gia đình vừa ngon mắt, phong phú lại có mức chi phí hợp lý.

Chẳng hạn, có hôm chị chuẩn bị bữa cơm gồm vịt luộc giá 90k, bí xanh 10k và đậu phụ 8k. Phần nước luộc vịt được tận dụng nấu canh bí, giúp bữa ăn có thêm món canh thanh mát mà không cần tốn thêm chi phí. Tổng cộng, mâm cơm cho 4 người chỉ hết 108k.

Một bữa khác, chị chế biến thịt viên sốt cà chua, canh trứng cà chua và rau bí xào. Riêng 52k tiền thịt có thể làm được 30 viên, thêm 10k tiền rau bí, tổng chi phí chị tính toán cho cả bữa là 82k.

Với chị Thu, tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt giảm khẩu phần hay chỉ lựa chọn những món rẻ nhất. Điều quan trọng là biết kết hợp thực phẩm, thay đổi món ăn để các thành viên không cảm thấy nhàm chán, đồng thời chú ý dinh dưỡng, đặc biệt khi hai con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Chị cũng nhấn mạnh rằng 500k là hạn mức cho một lần đi chợ phiên, chủ yếu mua rau củ và một số thực phẩm cần thiết, chứ không phải toàn bộ tiền ăn của gia đình trong tuần. Các khoản mua bổ sung vẫn được chị tính vào ngân sách chung.

"Mình đang thực hiện thử thách cân đối 5 triệu đồng cho cả nhà gồm hai vợ chồng, hai đứa con, bao gồm tiền ăn và tiền chợ búa. Còn tiền học, điện nước mình tính riêng. Mình sẽ ghi chép từng đồng đi chợ thế nào, nấu món gì để vừa đủ chất vừa không thâm hụt" - chị chia sẻ.

Không đặt mục tiêu phải chi tiêu thật ít bằng mọi giá, chị Thu lựa chọn cách kiểm soát những khoản nhỏ mỗi ngày để chủ động hơn với tài chính gia đình.

Từ câu chuyện của "Thu Vợ Đảm", có thể thấy việc cân đối tiền chợ không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn. Đôi khi, chỉ cần lên danh sách trước khi mua, lựa chọn nơi bán có giá hợp lý, tận dụng nguyên liệu và duy trì thói quen ghi chép chi tiêu cũng giúp người nội trợ giảm bớt áp lực trong việc chăm lo bữa ăn hàng ngày.