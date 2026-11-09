Alice Huang - nữ “đối tác” bị tóm cảnh đi quẩy với CEO NVIDIA Jensen Huang, là ai?

Những hình ảnh Jensen Huang và Alice Huang sánh vai cạnh nhau đang được chia sẻ.

Sau khi CEO NVIDIA Jensen Huang gửi email xin lỗi gia đình và thừa nhận đã không chung thủy với người vợ gắn bó 41 năm, cái tên Alice Huang được truyền thông quốc tế nhắc đến. Theo The New York Times, đây là người phụ nữ mà Jensen được cho là đã thừa nhận có mối quan hệ thân mật với hội đồng quản trị NVIDIA.

Jensen Huang (Ảnh: Benjamin Fanjoy/ Getty Images)

Dù vậy, danh tính và bản chất mối quan hệ giữa 2 người chưa được công khai làm rõ. Alice Huang cũng chưa đưa ra phát ngôn trực tiếp về những thông tin này. Những gì liên quan đến người phụ nữ này chủ yếu xoay quanh quá trình làm việc, hoạt động kinh doanh và một số lần bà xuất hiện tại các sự kiện có Jensen Huang tham dự.

Hồ sơ sự nghiệp với nhiều dấu mốc đáng chú ý

Alice Huang còn được biết đến với tên Huang Le. Theo hồ sơ được đăng tải trên một cơ sở dữ liệu về các quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc, bà từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ngân hàng và chứng khoán.

Bản giới thiệu này ghi nhận Alice từng làm phóng viên tại Đài truyền hình Hồ Nam (Hunan TV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Sau đó, bà được cho là chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm việc tại HSBC với vị trí trợ lý cho lãnh đạo bộ phận ngân hàng tư nhân, trước khi đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tại CITIC Securities.

Tuy nhiên, những thông tin về quá trình công tác nói trên chưa được xác minh đầy đủ. Trong quá trình tìm hiểu, New York Post từng liên hệ với một lãnh đạo Hunan TV và nhận được câu trả lời rằng người này chưa từng nghe đến Alice Huang. Tờ báo cũng không tìm thấy hồ sơ nghề nghiệp của bà trên website chính thức của Hunan TV và CCTV.

Một dấu mốc khác trong sự nghiệp của Alice là Shanghai Hexi Investment Management, công ty đầu tư có trụ sở tại Thượng Hải. Theo các hồ sơ doanh nghiệp được truyền thông quốc tế tìm hiểu, bà từng giữ vai trò giám đốc điều hành tại đây.

Hình ảnh hiếm hoi của Alice Huang (Ảnh: LinkedIn)

Từng giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp công nghệ Singapore

Cái tên Alice Huang còn gắn với Megaspeed, một doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty tiền thân của Megaspeed có tên 7Road International. Đến tháng 3/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Megaspeed và Alice Huang gia nhập với tư cách giám đốc điều hành (managing director).

Sau đó, quyền sở hữu công ty được chuyển sang Huang Le Limited và tiếp tục chuyển cho một doanh nghiệp mới thành lập mang tên Swiftdata vào tháng 11/2023. Cũng trong giai đoạn này, Alice được ghi nhận đã rời vị trí giám đốc.

Megaspeed phát triển các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Indonesia. Doanh nghiệp cung cấp năng lực tính toán phục vụ các khách hàng có nhu cầu sử dụng hạ tầng AI. Một số thông tin cho biết trong thời gian hoạt động tại đây, Alice tham gia vào quá trình điều hành và phát triển kinh doanh của công ty.

Hiện chưa có nhiều thông tin công khai về công việc cũng như vị trí nghề nghiệp hiện tại của Alice Huang.

Những lần xuất hiện bên cạnh CEO Nvidia

Alice Huang được truyền thông chú ý nhiều hơn sau khi một số hình ảnh ghi lại sự xuất hiện của bà cùng Jensen Huang.

Theo The New York Times, vào tháng 6/2024, Alice từng ngồi cạnh CEO Nvidia tại một quán bar ở Đài Bắc (Trung Quốc), trong buổi gặp gỡ có sự tham gia của các lãnh đạo đến từ Gigabyte và NetThunder. Bức ảnh về sự kiện này sau đó xuất hiện trên LinkedIn.

Đến tháng 5/2025, bà tiếp tục được ghi nhận có mặt tại một nhà hàng ở Đài Bắc sau bữa tối với các nhà cung cấp trong lĩnh vực AI. Trong một bức ảnh được truyền thông đề cập, Alice đứng phía sau Jensen khi ông đang trả lời phỏng vấn báo chí.

Alice Huang ngồi cạnh CEO NVIDIA vào tháng 6/2024 (Ảnh: @netthunder/LinkedIn)

Một khoảnh khắc khác của Jensen Huang và Alice Huang (Ảnh: Sunday Times)

Phía Nvidia từng mô tả những lần tương tác giữa Jensen và Alice là hoạt động tiếp xúc thông thường trong công việc. Người phát ngôn công ty cho biết CEO thường xuyên gặp gỡ lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp khách hàng.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Jensen cũng từng khẳng định những tương tác của ông với Alice liên quan đến hoạt động kinh doanh của Megaspeed và là những cuộc gặp hoàn toàn bình thường.

Cho đến nay, Alice Huang chưa trực tiếp chia sẻ về những lần xuất hiện nói trên cũng như các thông tin liên quan đến đời tư được truyền thông đề cập.

(Nguồn: New York Post, The New York Times)