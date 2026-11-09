Diệp Chi nghỉ việc tại VTV sau 20 năm

Sau 20 năm gắn bó với VTV, MC Diệp Chi đã có quyết định mới trong công việc.

Từ đầu tháng 11/2026, MC, đạo diễn Diệp Chi chính thức nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khép lại hành trình gần 20 năm gắn bó với nhà đài. Thông tin này được Diệp Chi xác nhận với chúng tôi vào sáng ngày 9/11.

Diệp Chi có tên đầy đủ là Nguyễn Diệp Chi (sinh năm 1986, quê Nghệ An) là MC, BTV và đạo diễn truyền hình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Cô xuất thân trong gia đình có 2 chị em gái, cha là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm. Từ nhỏ, Diệp Chi đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, từng tham gia biểu diễn tại Đài Truyền hình Nghệ An từ năm 3 - 4 tuổi và nhận những khoản cát-xê đầu tiên khi còn rất nhỏ.

Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, cô có thành tích học tập nổi bật, từng đoạt nhiều giải học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và đỗ thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Năm 20 tuổi, khi còn là sinh viên, Diệp Chi trở thành cộng tác viên của VTV, bắt đầu sự nghiệp truyền hình chuyên nghiệp.

Cô được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Rung Chuông Vàng, sau đó đảm nhận vai trò MC Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 17 và gắn bó với chương trình trong 5 năm (2016 - 2021).

Diệp Chi khi dẫn Rung Chuông Vàng

Cô cũng có nhiều năm gắn bó với VTV

Năm 2021, khi chia tay vị trí MC Đường lên đỉnh Olympia, Diệp Chi có bài viết dài trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến khán giả và ê-kíp đã đồng hành cùng cô trong suốt 5 năm. Với nữ MC, những tình cảm cô nhận được từ khán giả trong thời gian làm truyền hình là "tài sản" lớn nhất.

“Nhớ về Olympia là nhớ về những tháng ngày rất đẹp, khi mình cùng Huy được gặp gỡ và đi chung chặng đường ‘leo núi’ với nhiều bạn trẻ đáng yêu và thông thái. Bọn mình cũng vui, buồn, căng thẳng, âu lo và sung sướng vỡ oà cùng các bạn. Thật hạnh phúc khi được đứng đó, vừa đưa tới thử thách lại vừa là chỗ dựa, động viên, ủi an các bạn như những người anh, người chị trong nhà", Diệp Chi viết.

Ngoài ra, Diệp Chi còn ghi dấu ấn ở vai trò đạo diễn, biên tập và sản xuất các chương trình như Điều Ước Thứ 7, Ai Là Triệu Phú, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,... Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh, Diệp Chi dần chuyển hướng sang công việc phía sau hậu trường. Trong quá trình công tác tại VTV, Diệp Chi từng giữ vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí.

Đầu năm 2026, nữ BTV tiếp tục được chú ý khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn đại nhạc hội Hoa Xuân Ca 2026, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trong dịp Tết Nguyên đán. “Trong tương lai, nếu có chương trình phù hợp thì biết đâu mình lại muốn trở lại. Nghề MC ‘không có tuổi’ nên có lẽ đâu đó vẫn có những cơ hội cho người ở độ tuổi của tôi”, Diệp Chi bộc bạch.

Những năm gần đây, MC Diệp Chi lui về công việc phía sau hậu trường

MC Diệp Chi khá kín tiếng về đời tư. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh liên quan đến công việc, gia đình và con gái An Nhiên (tên ở nhà là Sumo).

Một trong những sở thích được nữ BTV duy trì nhiều năm là du lịch cùng con. Có thời điểm, Diệp Chi cho biết cùng con gái đặt chân đến 16 quốc gia trong 4 năm. Trước mỗi chuyến đi, hai mẹ con thường thống nhất dành trọn thời gian cho nhau: "Mẹ không làm việc, con không làm bài". Với cô, đây là khoảng thời gian để cả hai chia sẻ những điều chưa kịp nói và cùng trải nghiệm những điều mới mẻ.

Sau nhiều chuyến đi, An Nhiên dần có thể hỗ trợ mẹ tìm đường, tra cứu chuyến tàu, ghi nhớ giờ bay và tham gia lên kế hoạch hành trình. Theo Diệp Chi, những trải nghiệm này giúp con gái trở nên dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp và thích nghi tốt với những thay đổi của môi trường.

(Ảnh: FBNV)