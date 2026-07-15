Bí kíp đi chợ 1 tuần/lần của mẹ đảm Hà Nội: Chi 500-700k/tuần, tủ lạnh "full" đồ ngon, không phải vắt óc nghĩ "hôm nay ăn gì?"

Mỗi chủ nhật chị dành khoảng 1-2 tiếng đi chợ, sơ chế thực phẩm, chia khẩu phần và cấp đông để dùng dần trong cả tuần.

Với nhiều gia đình, câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" hay việc tan làm lại tất tả ghé chợ đã trở thành áp lực quen thuộc. Thế nhưng, chị Hiền Hanah (36 tuổi, Hà Nội) lại chọn một cách khác: mỗi chủ nhật chị dành khoảng 1-2 tiếng đi chợ, sơ chế thực phẩm, chia khẩu phần và cấp đông để dùng dần trong cả tuần.

Cuối tuần cầm 500 - 700k đi chợ: Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức

Chị Hiền cho biết, sau một thời gian duy trì thói quen này, điều chị nhận được không chỉ là những khoản tiền tiết kiệm mà còn là sự chủ động và nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống hằng ngày.

"Điều mình thấy rõ nhất là tiết kiệm được nhiều hơn mình nghĩ. Tan làm là về thẳng nhà nấu cơm, không phải lòng vòng ra chợ giữa giờ cao điểm. Mình cũng không còn cảnh ngồi nghĩ tối nay ăn gì, vì chỉ cần buổi sáng lấy một hộp thực phẩm từ ngăn đá xuống ngăn mát, chiều về là có thể chế biến ngay" - chị Hiền chia sẻ.

Theo chị, việc lên thực đơn trước khi đi chợ giúp kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn. Thay vì mua theo cảm hứng rồi để thực phẩm hỏng, chị chỉ mua đúng những gì gia đình cần trong tuần.

"Nhà mình chỉ ăn sáng và tối ở nhà nên cách này rất phù hợp. Mỗi cuối tuần mình dành khoảng 1-2 tiếng đi chợ, sơ chế rồi cất gọn. Đổi lại cả tuần nhẹ đầu hơn rất nhiều, bữa cơm tối cũng không còn vội vàng".

Như thường lệ, sáng chủ nhật, chị sẽ mang theo khoảng 500 - 700k để mua thực phẩm cho cả tuần. Số tiền này được chị đánh giá là khá hợp lý với một gia đình nhỏ nếu biết tính toán.

"Theo mình, đây là mức chi khá phù hợp với một gia đình nhỏ nếu biết lên thực đơn và mua sắm có kế hoạch. Giá thực phẩm ở Hà Nội hiện nay đã tăng hơn so với vài năm trước nên nếu đi chợ mỗi ngày, mua theo cảm hứng thì rất dễ phát sinh những khoản không cần thiết".

Chị cho biết mình ưu tiên các loại thực phẩm có thể bảo quản được nhiều ngày như thịt, gà, trứng, rau củ... Riêng cá, chị vẫn thích mua trong tuần để đảm bảo độ tươi ngon.

"Theo mình, điều quan trọng không phải là chi bao nhiêu tiền, mà là sử dụng số tiền đó hiệu quả, đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình mà vẫn tránh lãng phí thực phẩm. Mình thường dành khoảng một buổi cuối tuần để lên thực đơn, kiểm tra những gì còn trong tủ lạnh rồi mới đi mua.

Nhờ vậy, số tiền bỏ ra được kiểm soát tốt hơn, hạn chế mua trùng hoặc mua theo cảm xúc. Mình cũng ưu tiên các thực phẩm có thể bảo quản được nhiều ngày như thịt, gà, rau củ, còn cá thì sẽ mua thêm trong tuần để đảm bảo độ tươi ngon".

Sơ chế thực phẩm trước khi cất tủ, áp dụng nguyên tắc quan trọng "nhập trước - dùng trước"

Sau khi mua về, chị Hiền bắt tay vào sơ chế ngay. Thịt được chia thành từng phần vừa đủ cho một bữa ăn rồi cấp đông. Rau xanh loại bỏ lá dập, để thật ráo nước trước khi bọc bằng khăn giấy hoặc cho vào hộp kín cất ngăn mát. Các loại củ quả như cà rốt, bí đỏ, khoai... cũng được bảo quản riêng từng nhóm để hạn chế hư hỏng.

Một nguyên tắc chị Hiền luôn áp dụng là "nhập trước dùng trước". Thực phẩm cũ được đặt ở phía ngoài, thực phẩm mới đưa vào phía trong để tránh quên đồ trong tủ lạnh. Trước mỗi lần đi chợ mới, chị đều dành vài phút kiểm tra lại tủ lạnh để sử dụng hết những thực phẩm còn lại.

"Đi chợ theo tuần không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn hình thành thói quen quản lý thực phẩm khoa học hơn. Mình thấy việc nấu ăn hằng ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều".

Có người từng nói với chị rằng cách làm này khá mất thời gian nhất là công đoạn sơ chế, nhưng chị lại nghĩ ngược lại. "Thực ra mình chỉ mất khoảng 1-2 tiếng cuối tuần. Đổi lại là cả tuần không phải chạy đi chợ sau giờ làm, không phải đau đầu nghĩ thực đơn. Hai mẹ con vẫn có bữa cơm nóng hổi, đủ đầy mà mình cũng không còn tất bật".

Với chị, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sáng mở tủ lạnh, nhìn thấy thực phẩm mình chuẩn bị sẵn và luôn đầy đủ, nhìn vào tủ là biết tối nay gia đình sẽ ăn gì.

Hai món đồ hỗ trợ: Đảm bảo an toàn, tiện lợi khi sử dụng, được nhiều mẹ đảm tin dùng

Để duy trì thói quen đi chợ theo tuần, chị Hiền cũng cho biết có hai món đồ gần như không thể thiếu trong căn bếp của mình.

Hộp đựng thực phẩm

Đầu tiên là các loại hộp đựng thực phẩm đạt chuẩn an toàn. Sau khi sơ chế, chị chia thực phẩm thành từng khẩu phần vừa đủ cho một bữa rồi cất riêng vào từng hộp. Cách làm này giúp việc lấy đồ nấu ăn nhanh gọn hơn, đồng thời hạn chế tình trạng mở ra đóng vào nhiều lần khiến thực phẩm nhanh giảm chất lượng.

Việc bảo quản riêng từng loại thực phẩm cũng giúp tránh lây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín trong tủ lạnh, giữ vệ sinh và an toàn hơn cho cả gia đình. Những chiếc hộp kín còn giúp hạn chế ám mùi, giữ tủ lạnh gọn gàng và dễ sắp xếp.

Máy hút châm không mini

Sau khi chia khẩu phần, chị hút bớt không khí trong túi trước khi cấp đông. Việc này giúp hạn chế thực phẩm tiếp xúc với không khí, giảm hiện tượng đóng tuyết, giữ được độ tươi ngon, màu sắc và hương vị lâu hơn so với bảo quản thông thường.

Đồng thời, thực phẩm cũng ít bị mất nước, giảm nguy cơ lẫn mùi giữa các loại đồ ăn trong ngăn đá và tiết kiệm đáng kể diện tích lưu trữ. Khi cần sử dụng, chị chỉ việc lấy đúng một phần vừa đủ, vừa tiện lợi vừa tránh lãng phí.

Theo chị Hiền, những thay đổi nhỏ trong cách đi chợ và bảo quản thực phẩm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự chủ động, giảm áp lực cho người nội trợ. "Chỉ cần dành một chút thời gian cuối tuần chuẩn bị trước, cả tuần sau sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với mình, đó là một khoản đầu tư rất đáng giá cho những bữa cơm gia đình".

Nguồn: NVCC