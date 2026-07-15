Cô gái xem lại bức ảnh cũ, nhờ chồng phóng to thì phát hiện chi tiết ngỡ ngàng: Câu chuyện từng viral năm 2024, giờ ra sao?

Năm 2024, Jenn chia sẻ câu chuyện kỳ lạ của mình và chồng đã gây sốt khắp MXH. Cuộc sống hiện tại của họ được nhiều người quan tâm.

Không ít người thường có thói quen xem lại những bức ảnh cũ để tìm kỷ niệm, nhưng ít ai nghĩ rằng có ngày mình sẽ phát hiện một chi tiết có thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn về quá khứ.

Với Jenn Chia, một lần dọn lại album ảnh đã đưa cô đến với phát hiện khiến chính bản thân cũng phải "nổi da gà": Trong bức ảnh được chụp từ năm 2012, người đàn ông vô tình đi ngang qua phía sau cô lại chính là chồng của mình nhiều năm sau.

Cô gái chia sẻ hình ảnh cô và chồng (người khoanh đỏ trong hình) đã cùng xuất hiện trong một tấm ảnh chụp cô và được đăng tải từ năm 2012. Tức là trước 2 năm cả hai yêu nhau.

Câu chuyện được Jenn chia sẻ vào năm 2024 nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, lan truyền khắp nhiều quốc gia và được không ít tờ báo quốc tế đưa tin. Mọi chuyện bắt đầu khi Jenn dọn lại thư viện ảnh để làm album tổng kết những dấu mốc trong cuộc sống. Trong lúc xem lại những bức hình đã đăng từ nhiều năm trước, cô bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc xuất hiện phía sau mình trong tấm ảnh được chụp và đăng lên mạng xã hội ngày 10/10/2012. Đó chính là Jon Liddell - chồng của cô.

Jenn kể rằng lúc đầu cô nghĩ mình nhìn nhầm. "Mình run người khi nhìn thấy bức ảnh này", cô chia sẻ.

Ngay lập tức, Jenn gọi chồng đến xác nhận. Vì câu chuyện đã xảy ra hơn một thập kỷ nên Jon cũng phải phóng to bức ảnh, nhìn thật kỹ trước khi bật cười xác nhận người đi ngang phía sau đúng là mình. "Anh không ngờ chúng ta từng ở cùng một nơi như thế. Thật kỳ diệu", Jon chia sẻ.

Theo Jenn, thời điểm năm 2012, cả hai đều đang đi du lịch. Cô ngồi tại một quán cà phê và được bạn chụp giúp bức ảnh, còn Jon vô tình đi ngang qua nên lọt vào khung hình. Dù chỉ cách nhau vài mét nhưng họ hoàn toàn không quen biết hay trò chuyện.

Hai năm sau, vào năm 2014, Jenn và Jon mới chính thức gặp nhau tại một lễ hội âm nhạc. Âm nhạc cũng trở thành sợi dây kết nối hai người khi Jenn từng tham gia diễn xuất trong một MV của Jon. Từ tình bạn, cả hai dần phát triển tình cảm rồi tiến tới hôn nhân vào năm 2023.

Vào năm 2014, cả hai mới chính thức quen nhau.

Jenn cho biết việc vô tình xuất hiện trong cùng một bức ảnh từ năm 2012 khiến cô tin rằng mọi chuyện đều có thời điểm của nó. "Nếu gặp nhau sớm hơn, có lẽ chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau lâu dài. Khi ấy tôi vẫn đang trong hành trình tìm hiểu bản thân. Chỉ đến khi thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ, chúng tôi mới gặp nhau", cô chia sẻ.

Câu chuyện sau đó được nhiều cư dân mạng ví như phiên bản đời thực của "invisible string" - khái niệm nổi tiếng trong ca khúc cùng tên của Taylor Swift nói về những sợi dây vô hình kết nối hai con người trước khi họ thuộc về nhau.

Câu chuyện viral trên mạng xã hội tới truyền thông, cả hai sau đó còn được mời xuất hiện trên kênh truyền hình NewsNation (Mỹ). Trong cuộc phỏng vấn, Jenn tiết lộ cô phát hiện bức ảnh khi đang xóa những tấm hình cũ và bất ngờ thấy một người "rất quen" đứng phía sau.

Trong khi đó, Jon cho biết cả hai đều vô cùng sốc khi nhận ra bức ảnh được chụp trong chuyến du lịch ngắn ngày của anh tới Malaysia, hai năm trước khi họ chính thức quen nhau.

Sau câu chuyện gây sốt năm 2024, Jenn Chia và Jon Liddell vẫn là cặp đôi được nhiều người yêu mến trên mạng xã hội.

Hai người kết hôn từ năm 2023 và hiện duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trên Instagram, Jenn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng như cùng chơi pickleball, tập yoga, trang trí tổ ấm hay đồng hành trong các chuyến du lịch.

Cặp đôi cưới vào năm 2023.

Jenn Chia hiện là một trong những nữ content creator có sức ảnh hưởng tại Malaysia với hơn 750.000 người theo dõi trên Instagram. Bên cạnh vai trò influencer, cô còn là singer-songwriter, MC, videographer tự học và doanh nhân. Jenn từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Samsung, Nestlé, Puma, Clinique hay IKEA. Ngoài ra, cô còn đồng sáng lập thương hiệu thời trang thể thao bền vững và điều hành agency sáng tạo riêng.

Về cuộc sống cá nhân, Jenn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Jon Liddell - nhạc sĩ kiêm content creator.

Dù đều bận rộn với công việc sáng tạo nội dung, kinh doanh và các dự án cá nhân, Jenn và Jon vẫn thường xuyên chia sẻ những lát cắt đời thường trên mạng xã hội.

Cả hai cùng theo đuổi nhiều sở thích như chơi pickleball, tập yoga, trang trí tổ ấm hay đồng hành trong các chuyến du lịch.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, họ cũng tiếp tục hợp tác trong các dự án nội dung và âm nhạc, xây dựng hình ảnh một cặp vợ chồng hiện đại biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống.

Cuộc sống dạo này của cả hai.

Sau câu chuyện từng gây sốt với bức ảnh "vô tình gặp chồng tương lai", Jenn và Jon vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng bởi hành trình đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống.