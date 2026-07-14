Biến động về căn hộ ở Gangnam của Song Joong Ki trước nghi vấn ly hôn lần 2

Được biết căn hộ thuộc dự án Eterno Cheongdam - nơi hội tụ giới siêu giàu và sao hạng A Hàn Quốc.

Giữa lúc Song Joong Ki trở thành tâm điểm truyền thông vì tin đồn ly hôn với vợ - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders, cuộc sống riêng và khối tài sản của nam tài tử cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong nhiều năm qua, Song Joong Ki được biết đến là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có danh mục bất động sản đáng mơ ước, trải dài từ Seoul đến Hawaii (Mỹ).

Song Joong Ki

Trong số đó, nổi bật nhất là căn hộ tại Eterno Cheongdam - khu dân cư siêu sang nằm ở Cheongdam-dong, quận Gangnam. Năn 2023, Song Joong Ki và vợ có kế hoạch chuyển từ căn nhà ở Itaewon sang căn hộ ở đây sau khi ngôi nhà được hoàn thiện.

Từ đó đến nay, thông tin chuyển nhà của vợ chồng Song Joong Ki chưa được cập nhật thêm nhưng giá trị BĐS tại khu căn hộ Cheongdam-dong đã có biến động đáng kể.

Cheongdam-dong được xếp hạng là khu căn hộ đắt nhất Hàn Quốc. Dù giá mua chính xác không được Song Joong Ki tiết lộ, nhiều tờ báo Hàn Quốc cho biết giá thị trường của các căn hộ tại đây vào năm 2023 đã vào khoảng 15 tỷ won (263,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Tháng 3/2026, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc công bố bảng giá trị công bố căn hộ năm 2026. Theo đó, Eterno Cheongdam tiếp tục giữ danh hiệu khu căn hộ có giá trị công bố cao nhất Hàn Quốc năm thứ hai liên tiếp - 2025 và 2026.

Cụ thể, căn super penthouse rộng 464,11m² tại khu căn hộ này được định giá 32,57 tỷ won (hơn 572 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), tăng tới 12,51 tỷ won (gần 220 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), tương đương 62,4% so với năm 2025.

Theo hồ sơ đăng ký bất động sản, chủ sở hữu căn super penthouse đắt nhất Hàn Quốc kể trên là Cho Young Sik, Chủ tịch SD Biosensor - doanh nghiệp từng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 nhờ bộ kit xét nghiệm. Theo truyền thông Hàn Quốc, căn penthouse này có tới 4 phòng tắm, sảnh đón khách theo phong cách khách sạn và được thiết kế đặc biệt để đảm bảo sự riêng tư tối đa.

Căn hộ của Song Joong Ki không được công bố giá trị cụ thể trong dịp này. Song nhiều người cho rằng cùng với việc giá trị của khu Eterno Cheongdam nói chung tăng lên, giá trị căn hộ này cũng có biến động tăng.

Nằm ngay bên bờ sông Hàn, khu căn hộ Eterno Cheongdam cao 20 tầng nổi và 4 tầng hầm với 29 căn hộ, gồm 22 căn hộ một tầng, 6 căn duplex và chỉ duy nhất 1 căn super penthouse ở tầng cao nhất. Các diện tích căn hộ dao động từ 243m² đến 464m². Toàn bộ căn hộ đều sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Hàn - yếu tố được xem là "đặc quyền" của giới siêu giàu Seoul.

Toàn bộ căn hộ tại Eterno Cheongdam đều nhìn thẳng ra sông Hàn (Ảnh: Nate)

Cận cảnh khu căn hộ của giới siêu giàu Hàn Quốc (Ảnh: Newsis)

Không gian bên trong cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn hạng sang. Trần căn hộ cao 4m, riêng các căn duplex có chiều cao lên tới 7m. Cư dân được sử dụng hàng loạt tiện ích riêng như phòng chiếu phim, phòng gym, phòng chăm sóc da, sân golf mô phỏng cùng nhiều khu sinh hoạt cộng đồng. Riêng bãi đỗ xe lên tới 146 chỗ, tương đương tối đa 5 chỗ đỗ cho mỗi hộ.

Đặc biệt, toàn bộ cư dân đều được phục vụ dịch vụ concierge 24/7 (dịch vụ hỗ trợ cư dân/lễ tân cao cấp hoạt động 24/7), từ dọn dẹp nhà cửa, giặt là, chăm sóc thú cưng đến bảo dưỡng xe và các dịch vụ cá nhân khác.

Thiết kế mẫu bên trong khu căn hộ (Ảnh: Huyndai E&C)

Ngay từ khi mở bán năm 2020, Eterno Cheongdam đã được xem là một trong những dự án đắt đỏ nhất lịch sử thị trường bất động sản Hàn Quốc.

Giá mở bán mỗi căn dao động từ 13 tỷ đến 30 tỷ won (228 - 527 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), tùy diện tích và vị trí. Do chỉ có 29 căn hộ, dự án không thuộc diện áp dụng quy định trần giá bán theo Luật Nhà ở Hàn Quốc, tạo điều kiện để chủ đầu tư định giá ở mức rất cao. Thời điểm đó, giá trung bình lên tới 200 triệu won (3,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho mỗi 3,3m².

Dù vậy, toàn bộ dự án vẫn nhanh chóng bán hết nhờ thiết kế của kiến trúc sư đoạt giải Pritzker - giải thưởng được ví như "Nobel ngành kiến trúc" - cùng sự khan hiếm khi chỉ có 29 chủ nhân.

Trong số những cư dân của Eterno Cheongdam ngoài Song Joong Ki hay Chủ tịch Cho Young Sik còn có nhiều người thành viên khác trong giới tinh hoa như IU, giảng viên Kang Min Chul của Mega Study, Lee Seung Gun - CEO Viva Republica, công ty phát triển ứng dụng Toss,... Riêng căn hộ của IU được cho là có diện tích 244m² với giá khoảng 13 tỷ won.

Về phần Song Joong Ki, ngoài căn hộ ở Eterno Cheongdam, anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Năm 2016, anh chi khoảng 10 tỷ won (157,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) để mua một biệt thự tại Itaewon (quận Yongsan), sau đó tiến hành cải tạo toàn bộ. Năm 2020, nam diễn viên tiếp tục mua một căn hộ ven biển tại Waikiki (Hawaii, Mỹ) với giá khoảng 2,7 tỷ won (47,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).