Nguồn gốc bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt

Tại sao lại có cái tên này và viral trên mạng xã hội.

Mỗi dịp Trung thu, bên cạnh những hương vị truyền thống, thị trường lại xuất hiện một vài dòng bánh mới thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Trong vài năm trở lại đây, bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhờ phần nhân đầy đặn, hình dáng lạ mắt và liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Bánh dẻo bốn trứng.

Vậy chiếc bánh này có nguồn gốc từ đâu?

Không phải một loại bánh hoàn toàn mới

Thực tế, bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt không phải là một dòng bánh Trung thu mới được sáng tạo từ đầu. Đây là biến thể của bánh Trung thu nhân hạt sen trứng muối – một loại bánh đã xuất hiện trên thị trường từ nhiều năm nay và được đông đảo người tiêu dùng yêu thích.

Điểm mới nằm ở cách tạo hình và tỷ lệ nguyên liệu. Thay vì làm bánh dày như truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất lựa chọn ép bánh mỏng hơn để phần nhân hạt sen và lòng đỏ trứng muối trở thành điểm nhấn. Cùng với đó, số lượng lòng đỏ được tăng lên bốn quả, tạo nên phiên bản cao cấp và bắt mắt hơn.

Vì sao lại gọi là "ép dẹt"?

Tên gọi "ép dẹt" xuất phát từ chính hình dáng của chiếc bánh.

Nếu bánh Trung thu thông thường có chiều cao khá dày thì phiên bản này được ép mỏng, tạo cảm giác phần nhân chiếm gần như toàn bộ chiếc bánh. Thiết kế này không chỉ giúp bánh dễ cắt mà còn khiến bốn lòng đỏ trứng muối hiện rõ khi bổ bánh, tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt.

Đây cũng là lý do những video cắt bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Bốn lòng đỏ trứng có ý nghĩa gì?

Ban đầu, bánh Trung thu nhân sen thường chỉ có một hoặc hai lòng đỏ trứng muối. Khi nhu cầu đối với các dòng bánh cao cấp tăng lên, nhiều cơ sở làm bánh phát triển thêm phiên bản ba và bốn trứng để tăng độ béo, độ bùi cũng như giá trị của sản phẩm.

Việc sắp xếp bốn lòng đỏ cân đối bên trong chiếc bánh cũng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, bởi nếu bố trí không hợp lý, bánh rất dễ bị nứt hoặc vỡ khi ép.

Trong mỗi chiếc bánh thường có khoảng 4 lòng đỏ trứng.

Từ món bánh truyền thống đến "hiện tượng" mạng xã hội

Sự phổ biến của bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt không chỉ đến từ hương vị mà còn nhờ mạng xã hội. Hình ảnh mặt cắt với lớp nhân hạt sen mịn, bốn lòng đỏ vàng óng và lớp vỏ mỏng nhanh chóng trở thành nội dung được nhiều người chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng chỉ mở bán theo từng đợt hoặc nhận đặt trước với số lượng giới hạn, khiến sản phẩm càng tạo cảm giác khan hiếm và được săn đón mỗi mùa Trung thu.

Một xu hướng làm mới bánh Trung thu

Có thể nói, bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt là minh chứng cho xu hướng đổi mới của thị trường bánh Trung thu. Không thay đổi hương vị cốt lõi, các nghệ nhân và cơ sở sản xuất lựa chọn làm mới sản phẩm bằng hình thức, tỷ lệ vỏ - nhân và trải nghiệm thưởng thức để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại.

Chính sự kết hợp giữa hương vị quen thuộc và diện mạo mới đã giúp bánh sen dẻo 4 trứng ép dẹt trở thành một trong những dòng bánh được tìm kiếm nhiều nhất mỗi khi mùa Trung thu đến.