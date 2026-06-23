Mẹ 2 con giảm 18kg sau sinh nhờ cắt giảm 1 thứ

Bí quyết phía sau màn “hack dáng” của cựu idol Kpop này chính là sự kết hợp giữa tập luyện cường độ cao và chế độ ăn được kiểm soát chặt chẽ.

Ở tuổi 46, Kahi – cựu thành viên nhóm nhạc After School vẫn khiến công chúng phải trầm trồ với vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn cùng cơ bụng rõ nét chẳng kém các idol trẻ. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện crop top, khoe trọn hình thể khỏe khoắn khiến nhiều người khó tin cô đã là mẹ của hai con. Đằng sau vóc dáng đáng ngưỡng mộ ấy là cả một quá trình tập luyện nghiêm khắc và chế độ ăn uống được Kahi duy trì trong thời gian dài.

Cơ bụng đỉnh chóp của Kahi sau sinh nở ở tuổi 46. (Ảnh: Instagram)

Trên trang cá nhân, Kahi đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái "Quá tuyệt vời". Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo crop top đơn giản, để lộ phần bụng săn chắc với những đường cơ rõ ràng. Không chỉ gây ấn tượng bởi thân hình gọn gàng, Kahi còn khiến người hâm mộ nể phục bởi thần thái tự tin và nguồn năng lượng trẻ trung dù đã bước sang độ tuổi U50.

Trước đó, khi tham gia chương trình truyền hình Mom Is an Idol, Kahi từng chia sẻ hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh. Nữ ca sĩ cho biết trong quá trình mang thai, cô tăng khoảng 18kg và từng cảm thấy áp lực khi nhìn thấy sự thay đổi của cơ thể. Để tìm lại cơ bụng săn chắc, Kahi đã duy trì lịch tập luyện cường độ cao, kết hợp giữa Pilates, tập máy và huấn luyện cá nhân trong suốt 3 tháng.

Đặc biệt, một trong những phương pháp mà Kahi từng áp dụng là cắt giảm hoàn toàn tinh bột trong giai đoạn giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc giảm carbohydrate có thể hỗ trợ giảm mỡ nhưng không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này.

(Ảnh: Instagram)

Giảm tinh bột có thể hỗ trợ giảm mỡ nhưng không nên cắt bỏ hoàn toàn

Để cơ bụng trở nên rõ nét, yếu tố quan trọng nhất không chỉ nằm ở việc tập luyện mà còn là tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Khi lượng mỡ giảm xuống, các nhóm cơ vùng bụng mới có thể hiện rõ hơn. Vì vậy, nhiều người lựa chọn giảm lượng tinh bột trong khẩu phần ăn để kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.

Tuy nhiên, carbohydrate vẫn đóng vai trò quan trọng bởi đây là nguồn năng lượng chính cho các hoạt động hằng ngày và quá trình tập luyện, đặc biệt là những bài tập sức mạnh. Nếu cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, dễ mệt mỏi, giảm hiệu suất tập luyện, thậm chí làm tăng nguy cơ mất cơ.

Việc giảm cân thành công nhưng thiếu cơ bắp có thể khiến cơ thể trở nên kém săn chắc. Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên lựa chọn những nguồn tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, khoai tây hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt với lượng phù hợp.

(Ảnh: Instagram)

Bên cạnh đó, protein cũng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình xây dựng vóc dáng. Những thực phẩm như trứng, cá, đậu phụ, ức gà hay thịt nạc giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tạo nên thân hình săn chắc như Kahi.

Pilates và tập sức mạnh giúp tạo nên vòng eo săn chắc

Ngoài chế độ ăn uống, việc kết hợp nhiều hình thức vận động cũng là yếu tố giúp Kahi duy trì vóc dáng. Các bài tập sức mạnh và huấn luyện cá nhân giúp tăng cường cơ bắp, trong khi Pilates nổi tiếng với khả năng cải thiện nhóm cơ lõi (core), hỗ trợ tư thế và giúp cơ thể trở nên linh hoạt hơn.

(Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, với phụ nữ sau sinh, việc tập luyện vùng bụng cần được thực hiện cẩn trọng. Sau quá trình mang thai, nhiều người gặp tình trạng tách cơ bụng (giãn cơ thẳng bụng). Nếu vội vàng tập các bài gập bụng cường độ cao, tình trạng đau lưng hoặc bụng bị nhô ra có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Do đó, trước khi quay trở lại các bài tập nặng, phụ nữ sau sinh nên kiểm tra tình trạng cơ bụng và ưu tiên những bài tập ổn định vùng lõi, tăng cường sức mạnh từ từ. Hành trình lấy lại vóc dáng của Kahi cũng là minh chứng rằng một cơ thể săn chắc không đến từ những phương pháp cấp tốc, mà là kết quả của sự kiên trì trong ăn uống, tập luyện và chăm sóc bản thân.