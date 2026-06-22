Bà bầu đẹp nhất thế giới từng "mập mờ" với Justin Bieber lẫn Neymar: Xuất hiện ở đâu hào quang ở đó, không cánh vẫn là thiên thần

Bỏ qua những ồn ào tình trường thời tuổi trẻ, cựu thiên thần Victoria's Secret Barbara Palvin ở tuổi 33 đang trải qua những ngày tháng viên mãn nhất của cuộc đời.

Bước chuyển mình kiêu hãnh sang thế giới "thời trang thai kỳ" xa xỉ

Công chúng yêu thời trang thế giới những tuần qua đang không ngừng trầm trồ trước diện mạo lộng lẫy của Barbara Palvin trong hành trình chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng cùng ông xã Dylan Sprouse. Thay vì lựa chọn những bộ trang phục phom rộng nhằm che giấu vóc dáng, siêu mẫu sinh năm 1993 đã mang đến một cuộc cách mạng thực sự cho định nghĩa thời trang mẹ bầu bằng sự tự tin, kiêu hãnh tôn vinh đường cong thiêng liêng trước ống kính truyền thông quốc tế.

Màn công bố hỷ sự tinh tế của vợ chồng nhà Sprouse tại Liên hoan phim Cannes cách đây không lâu dưới sự định hình phong cách của stylist Marc Eram đã ghi dấu một khoảnh khắc lịch sử trên thảm đỏ nước Pháp. Xuất hiện tại buổi công chiếu Parallel Tales, Barbara Palvin khoe vóc dáng trong chiếc váy Miu Miu màu xanh lam thướt tha như nàng Cinderella trên thảm đỏ cùng người chồng rạng rỡ của mình.

Ngay sau đó, cô lập tức đảo ngược phong cách bằng giao diện menswear quyền lực khi diện chiếc áo sơ mi trắng dáng ôm phối cùng chân váy xòe cạp cao bằng lụa satin của Karl Lagerfeld. Tư duy thời trang sắc sảo này như một lời khẳng định đanh thép rằng làm mẹ không đồng nghĩa với việc phải bó buộc mình trong những bộ đồ co giãn nhàm chán.

Không chỉ càn quét các thảm đỏ danh giá, "bà bầu đẹp nhất thế giới" mới đây còn tiếp tục khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt của mùa giải World Cup 2026 khi cùng chồng xuất hiện trên khán đài cổ vũ trận đấu giữa tuyển Mỹ và Paraguay. Diện cây đen cá tính với chiếc áo khoác buông lơi để lộ chiếc bụng tròn trịa, kết hợp cùng chân váy xuyên thấu thời thượng, Barbara Palvin sải bước đầy rạng rỡ trong cái nắm tay siết chặt của Dylan Sprouse, chứng minh sức hút "xuất hiện ở đâu, hào quang ở đó" là một đặc quyền bất biến.

Mối tình cổ tích đời thực và Hội trưởng hội cuồng vợ tinh tế bậc nhất

Để có được một chương cuộc đời bình yên và rực rỡ như hiện tại, hành trình tình yêu của Barbara Palvin và nam diễn viên Dylan Sprouse luôn được ví như một câu chuyện cổ tích lãng mạn giữa lòng Hollywood hiện đại. Khởi nguồn từ cuộc gặp thoáng qua tại một bữa tiệc năm 2017 và sau đó là tin nhắn làm quen bị Barbara "ngó lơ" suốt 6 tháng trời, định mệnh đã gắn kết họ bằng một đám cưới ấm cúng tại một vùng quê Hungary vào mùa hè năm 2023.

Cuộc hôn nhân này chính là cột mốc lớn biến Barbara Palvin từ một cô mẫu xinh đẹp từng dính không ít thị phi, trở thành một biểu tượng của phong cách sống và một sự nghiệp bền vững.

Một video tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi viral với hơn 80 triệu lượt xem sau thông báo có con (Nguồn: TikTok).

Sự đồng hành của Dylan trong sự nghiệp của vợ chính là điều khiến hàng triệu cô gái phải ngưỡng mộ. Cặp đôi từng chia sẻ, khi nghe tin Barbara được trao đôi cánh thiên thần, điều đầu tiên mà cô làm là gọi điện thông báo với người yêu. Người đẹp chia sẻ: "Anh ấy đã cực kì bất ngờ rồi rất nhanh sau đó đã reo lên vui sướng: Anh đã nói với em rồi. Anh biết chắc chắn em sẽ làm được!".

Cặp đôi lần đầu công khai xuất hiện ở thảm hồng Victoria's Secret năm 2018.

Mỗi khi Barbara xuất hiện là chàng diễn viên điển trai tự động đứng dậy để khoa trương niềm tự hào của mình với chân dài Hungary.

Người ta vẫn thường nhắc về thảm đỏ Victoria's Secret Fashion Show 2024, nơi nam tài tử không ngần ngại mang theo tấm bảng in hình thú cưng của cả hai để cổ vũ vợ, kèm theo lời thú nhận ngọt ngào rằng Barbara chính là nguồn cảm hứng giúp anh biết cách ăn mặc chỉn chu hơn, thay vì những chiếc áo thun ố màu mua vội ở siêu thị ngày trước.

Đỉnh điểm của sự tinh tế được thể hiện vào mùa show năm 2025, khi Dylan xuất hiện ở hàng ghế đầu với chiếc ghim cài áo nâng cao nhận thức về căn bệnh lạc nội mạc tử cung - chứng bệnh mà Barbara vừa phải trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng trước đó. Trên thảm đỏ năm ấy, nam diễn viên bộc lộ sự lo lắng đến "đổ mồ hôi hột" khi chứng kiến người bạn đời của mình, dù mới gãy chân trước đó 4 tuần, vẫn kiên cường bước đi trên đôi giày gót thấp với một phần vết thương chưa lành hẳn chỉ vì không muốn phụ lòng khán giả.

Khoảnh khắc tỏa sáng không cần cánh của thiên thần Barbara Palvin trên sân khấu VSFS 2025.

Khó tin là cô chỉ vừa bị gãy chân cách đó 4 tuần.

Dylan Sprouse đeo chiếc cài áo ủng hộ vợ vừa trải qua ca phẫu thuật lạc nội mạc tử cung.

Bản lĩnh của một thiên thần không cánh sau những chương quá khứ khép lại

Bản lĩnh và thần thái ngút ngàn ấy của Barbara Palvin vốn đã được tôi luyện qua hơn một thập kỷ đứng dưới ánh hào quang khắc nghiệt của làng mốt thế giới. Chạm ngõ sàn runway từ tuổi thiếu niên, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các ông lớn làng mốt xa xỉ trước khi chính thức bén duyên với đế chế nội y Victoria's Secret vào năm 2012 và nhận chiếc cánh thiên thần chính thức vào năm 2019.

Trong lịch sử của thương hiệu nội y nước Mỹ, Barbara Palvin giữ một vị thế khá đặc biệt. Thời điểm hãng gặp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì lăng xê khẩu hiệu hình thể độc hại "The Perfect Body", chính bức ảnh của Barbara với vóc dáng đầy đặn, săn chắc và tràn đầy sức sống bùng nổ trên Instagram đã trở thành vị cứu tinh xoay chuyển cục diện, mở ra một chương mới cởi mở hơn về sự đa dạng vóc dáng của phụ nữ.

Vì thế, tại đêm diễn năm 2025, dù không khoác lên mình đôi cánh thiên thần vốn là niềm tự hào của dàn mẫu, Barbara trong thiết kế màu bronze lấp lánh với đường cắt peekaboo tinh tế vẫn đủ sức khiến mạng xã hội "dậy sóng" vượt mốc hàng triệu lượt xem. Dù sở hữu chiều cao 1m72 - con số không quá lý tưởng trong làng mẫu - nhưng bờ môi cong gợi cảm, đôi mắt xanh trong vắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ cùng một gương mặt đẹp như tượng tạc đã là quá đủ để cô làm chủ mọi thánh đường thời trang.

Nhìn lại quá khứ, trước khi tìm thấy bến đỗ bình yên bên Dylan, đóa hồng Hungary này cũng từng là tâm điểm của truyền thông với những chương tình sử rực rỡ và ồn ào thời tuổi trẻ. Cô từng vướng vào nghi án "tiểu tam" trong mối quan hệ của cặp đôi vàng Justin Bieber và Selena Gomez sau bức ảnh chụp chung trong hậu trường Victoria's Secret năm 2012.

Hay như mùa thu năm 2017, 1 đêm tâm sự tại London với tiền đạo ngôi sao Neymar, nàng mẫu trẻ cũng từng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Những mối quan hệ mập mờ chớp nhoáng ấy nhanh chóng qua đi, nhưng Barbara vẫn luôn thể hiện sự văn minh và thoải mái khi sau đó cô vẫn giữ thói quen mến mộ những câu lạc bộ cũ mà chân sút người Brazil từng thi đấu, đặc biệt là Barcelona.

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi, ánh đèn của sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026 sẽ một lần nữa bật sáng. Dù với chiếc bụng bầu ngày một lớn, việc Barbara Palvin có xuất hiện trên đường băng năm nay hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng biết đâu được, điều bất ngờ gì cũng có thể xảy ra trong một thế giới thời trang vốn không có giới hạn.

Từ một cô mẫu tuổi teen từng đối mặt với hàng loạt thị phi, Barbara Palvin của hiện tại đã là một người phụ nữ trưởng thành, một người mẹ hạnh phúc rạng ngời hào quang. Người đẹp là minh chứng rõ nét cho việc: Khi sở hữu một bản lĩnh và nhan sắc thực thụ, bạn tự khắc sẽ tỏa sáng như một thiên thần mà chẳng cần mượn đến bất kỳ đôi cánh nào.

Ảnh: IGNV, Internet