Lý do tuyển Hàn Quốc mặc áo in hình bông hoa

Dự án hợp tác này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch của Nike, trong đó hãng bắt tay với bảy đội tuyển quốc gia cùng các thương hiệu và nghệ sĩ cho kỳ World Cup. Pháp hợp tác với Jacquemus, Canada với NOCTA và Anh với Palace. Hàn Quốc - đại diện bởi G-Dragon - là quốc gia châu Á duy nhất trong danh sách này. Với trang phục sân khách, nhà sản xuất đã chuyển hướng hoàn toàn mới, lần đầu lựa chọn tông màu tím. Áo đấu được phủ họa tiết lấy cảm hứng từ cánh hoa, gợi lên “năng lượng của một bông hoa đang nở”, theo mô tả của Nike.