Lần đầu thấy Son Ye Jin liên tục khoe style mát mẻ thế này: Toàn đồ đơn giản nhưng dễ ưng

Ngắm ảnh Son Ye Jin mà chỉ muốn đi biển ngay và luôn!

Là một trong những minh tinh hàng đầu của Kbiz, Son Ye Jin luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ những màn sải bước trên thảm đỏ với thần thái sang trọng, đẳng cấp mà ngay cả những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên cũng dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Mới đây, bà xã Hyun Bin tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng, khoe phong cách trẻ trung, tươi mới và gần gũi. Từ những bộ trang phục đơn giản, thoải mái đến cách phối phụ kiện tinh tế, mỹ nhân sinh năm 1982 đều ghi điểm nhờ vóc dáng mảnh mai cùng visual rạng rỡ ở tuổi 45. Những khoảnh khắc đời thường này một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của "tình đầu quốc dân" màn ảnh Hàn.

Son Ye Jin đang có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè. (Ảnh: Instagram)

Không cần đến bikini, Son Ye Jin vẫn khiến người xem khó lòng rời mắt với hình ảnh quyến rũ tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên diện 1 chiếc áo tube top màu xanh nổi bật cùng quần short đen kẻ ôm sát. Khi ra biển nắng, cô dùng thêm 1 chiếc áo sơ mi dáng dài, mix cùng nhiều phụ kiện, trang sức để tăng thêm vẻ phóng khoáng đậm chất mùa hè. Cách phối màu đơn giản nhưng hài hoà giúp tổng thể vừa có điểm nhấn vừa giữ được sự thanh lịch vốn có của nữ diễn viên.

(Ảnh: Instagram)

Trong một khoảnh khắc khác, minh tinh xứ Hàn lựa chọn set đồ trắng tối giản gồm áo hai dây cổ chữ V phối cùng quần short cạp cao, khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút. Thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, vòng eo gọn gàng cùng đôi chân thon dài của bà xã Hyun Bin. Tổng thể mang sắc trắng dịu nhẹ kết hợp cùng 1 đôi dép xỏ ngón trẻ trung, thoải mái.

(Ảnh: Instagram)

Son Ye Jin còn "đốn tim" cộng đồng mạng với giao diện ngọt ngào, nữ tính trong set đồ tông hồng pastel. Cô mix áo ren lụa cùng quần harem, tạo nên tổng thể outfit mềm mại, bay bổng như bước ra từ một bộ phim lãng mạn. Phần eo được nhấn nhẹ giúp tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn, trong khi chất liệu rũ mềm khéo léo tôn lên đường cong cơ thể mà không hề phô trương. Kết hợp cùng mái tóc buộc nửa đầu dịu dàng và kính râm, Son Ye Jin mang đến hình ảnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa giữ được nét sang trọng đặc trưng. Ở tuổi 45, bà mẹ 1 con vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng cân đối và phong cách thanh lịch, quyến rũ theo cách rất riêng.

(Ảnh: Instagram)

Có thể thấy, trong chuyến du lịch biển lần này, Son Ye Jin ưu ái những công thức phối đồ không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên sắc vóc tươi trẻ. Những chiếc áo tank top kết hợp cùng quần short năng động, hay set đồ váy vải thô nhẹ nhàng, dép xỏ ngón cùng các món phụ kiện len móc mang đến cảm giác tự nhiên, mát mẻ đúng tinh thần mùa hè.

Son Ye Jin khiến cộng đồng mạng thích thú với "size gap" cùng ông xã Hyunbin. Cặp đôi diện set đồ tông đen trắng ton sur ton thể thao, năng động.

Phong cách tươi mát, đậm chất mùa hè của minh tinh xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Tất nhiên, cũng không thể không dành lời khen cho nhan sắc của Son Ye Jin. Ở những bức hình chụp cận, nữ diễn viên ghi điểm với làn da căng mịn, tươi tắn và hồng hào. Lớp makeup của bà xã Hyun Bin được tiết chế tối đa, dường như chỉ tập trung vào việc tôn lên vẻ đẹp tự nhiên với lớp nền mỏng nhẹ, đôi má ửng hồng cùng màu môi tươi tắn, tăng vẻ trẻ trung, rạng rỡ cho diện mạo.