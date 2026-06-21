Nữ hoàng World Cup 49 tuổi vẫn trẻ và "sung" nhờ hàng ngày áp dụng 5 tuyệt chiêu

Tôi lớn lên cùng những bài hát của cô ấy, vậy mà người già đi lại là tôi chứ không phải Shakira - đó là một trong những bình luận được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, cái tên Shakira một lần nữa phủ sóng toàn cầu. Tại lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động Azteca ở Mexico City hôm 12/6, nữ ca sĩ người Colombia khiến hàng chục nghìn khán giả bùng nổ khi xuất hiện với những màn trình diễn đầy năng lượng, giọng hát ổn định và những bước nhảy cuốn hút như thể thời gian chưa từng để lại dấu vết trên cơ thể cô.

Từ bản hit huyền thoại Waka Waka của World Cup 2010, La La La ở kỳ World Cup 2014 cho đến ca khúc chủ đề Dai Dai kết hợp cùng Burna Boy tại World Cup năm nay, Shakira từ lâu đã trở thành "nữ hoàng World Cup" trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng kinh ngạc không chỉ là khả năng biểu diễn mà còn là ngoại hình trẻ trung đáng kinh ngạc của nữ ca sĩ ở tuổi 49. Làn da săn chắc, vóc dáng cân đối và nguồn năng lượng dồi dào giúp cô liên tục nhận được những lời khen như: "Không ai tin cô ấy sắp bước sang tuổi 50" hay "Trông chỉ như ngoài 30".

Đằng sau ngoại hình gần như miễn nhiễm với thời gian ấy là những thói quen chăm sóc bản thân được Shakira duy trì suốt nhiều năm.

1. Không bao giờ bỏ qua kem chống nắng

Nếu phải chọn một bước dưỡng da quan trọng nhất, Shakira luôn nhắc đến chống nắng.

Nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ rằng dù có phải hoạt động ngoài trời hay không, cô vẫn sử dụng kem chống nắng mỗi ngày như một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da.

Theo các chuyên gia da liễu, tia UV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da, khiến collagen suy giảm nhanh hơn, từ đó làm xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và tình trạng da không đều màu. Chính vì vậy, chống nắng luôn được xem là khoản đầu tư chống lão hóa hiệu quả nhất.

Shakira cũng ưu tiên những sản phẩm có thành phần đơn giản, hạn chế tối đa các chất dễ gây kích ứng để duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh lâu dài.

2. Dưỡng ẩm là chìa khóa giúp làn da luôn căng mọng

Bên cạnh chống nắng, dưỡng ẩm là bước được Shakira đặc biệt coi trọng.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết cô yêu thích những thành phần có khả năng cấp ẩm và chống oxy hóa như hyaluronic acid, vitamin C và đặc biệt là dầu marula.

Hyaluronic acid nổi tiếng với khả năng giữ nước vượt trội, giúp da luôn căng bóng và mềm mại. Vitamin C hỗ trợ làm sáng da, đồng thời chống lại tác động của các gốc tự do gây lão hóa.

Riêng dầu marula - một thành phần đang rất được ưa chuộng trong ngành làm đẹp - chứa nhiều axit béo Omega cùng vitamin E, giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, tăng khả năng giữ ẩm và cải thiện độ đàn hồi. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ ở độ tuổi trung niên yêu thích thành phần này.

Theo Shakira, một làn da đủ nước luôn trông trẻ trung hơn đáng kể so với làn da khô ráp, thiếu sức sống.

3. Thường xuyên massage mặt để giữ đường nét săn chắc

Ngoài mỹ phẩm, Shakira còn có một bí quyết khác được cô áp dụng đều đặn trước những buổi biểu diễn hay sự kiện quan trọng: massage mặt.

Nữ ca sĩ tin rằng việc kích thích tuần hoàn máu giúp da nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn, từ đó tạo nên vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ.

Không chỉ tập trung vào khuôn mặt, cô còn dành thời gian chăm sóc vùng cổ - khu vực thường bị nhiều người bỏ quên nhưng lại rất dễ để lộ dấu hiệu tuổi tác.

Việc massage nhẹ nhàng kết hợp cùng dưỡng chất phù hợp giúp vùng cổ và đường viền hàm duy trì cảm giác săn chắc, đồng thời góp phần tạo nên tổng thể trẻ trung hơn.

4. Ăn đủ protein để giữ cơ thể khỏe mạnh và làn da đàn hồi

Nếu nhìn vào vóc dáng săn chắc của Shakira trên sân khấu, nhiều người sẽ hiểu vì sao protein luôn là một phần quan trọng trong chế độ ăn của cô.

Thực đơn hằng ngày của nữ ca sĩ thường ưu tiên rau xanh, trái cây có chỉ số đường huyết thấp và các món súp giàu dinh dưỡng. Cô duy trì thói quen ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, khoảng 2-3 tiếng lại bổ sung một bữa nhẹ nhằm tránh tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột.

Đặc biệt, protein gần như xuất hiện trong mọi bữa ăn của Shakira dưới nhiều hình thức khác nhau như sinh tố protein, bánh protein, cá, thịt gà hoặc các loại hải sản.

Theo huấn luyện viên riêng của cô, protein không chỉ giúp duy trì khối lượng cơ bắp mà còn là nguyên liệu quan trọng để cơ thể sản sinh collagen và phục hồi tế bào. Đây là yếu tố rất cần thiết để duy trì vóc dáng săn chắc, tăng cường trao đổi chất và giữ làn da đàn hồi theo thời gian.

5. Kết hợp tập tạ, cardio và khiêu vũ nhiều lần mỗi tuần

Không có bí quyết trẻ lâu nào hoàn chỉnh nếu thiếu vận động.

Để duy trì khả năng biểu diễn bùng nổ ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì lịch tập đều đặn từ 3-4 buổi mỗi tuần. Trong những giai đoạn chuẩn bị lưu diễn hoặc biểu diễn lớn, tần suất tập luyện còn được tăng lên đáng kể.

Các bài tập của cô bao gồm tập sức mạnh, cardio và các bài tập cơ lõi nhằm nâng cao sức bền, cải thiện thể lực cũng như duy trì tỷ lệ cơ thể cân đối.

Tất nhiên, khiêu vũ vẫn là "vũ khí bí mật" quan trọng nhất của Shakira. Những màn trình diễn cường độ cao không chỉ giúp đốt cháy calo hiệu quả mà còn cải thiện tim mạch, tăng khả năng phối hợp cơ thể và kiểm soát chuyển động. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên sử dụng foam roller kết hợp các bài kéo giãn cơ để giảm căng cứng và hỗ trợ quá trình phục hồi sau tập luyện.

Nhìn vào Shakira hiện tại, nhiều người có thể nghĩ rằng cô sở hữu một loại "gen chống lão hóa" đặc biệt. Nhưng thực tế, đằng sau vẻ ngoài trẻ trung ấy là hàng chục năm kiên trì với những thói quen đơn giản: chống nắng, dưỡng ẩm, ăn đủ protein, vận động đều đặn và chăm sóc cơ thể mỗi ngày. Có lẽ đó mới là bí quyết thực sự giúp "nữ hoàng World Cup" vẫn giữ được phong độ khiến hàng triệu người ngưỡng mộ ở tuổi 49.

Theo TVBS; Ảnh: Internet