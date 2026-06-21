Chân váy xanh cốm: Món đồ mang cả không khí mùa hè vào tủ đồ của bạn

Nếu màu trắng là biểu tượng của sự tinh khôi, màu be đại diện cho vẻ thanh lịch thì mùa hè năm nay, xanh cốm đang trở thành gam màu được các cô gái yêu thích nhất.

Chỉ cần lướt Instagram hay Xiaohongshu vài phút, không khó để bắt gặp những chiếc chân váy lụa màu xanh cốm xuất hiện liên tục trong các bản phối mùa hè. Sắc xanh tươi mát gợi liên tưởng đến những quả táo xanh, những tán cây non hay những buổi sáng ngập nắng đầu mùa, mang đến cảm giác dễ chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Điều thú vị là màu xanh cốm vốn không phải một gam màu mới. Tuy nhiên, mùa hè 2026, nó được làm mới bằng chất liệu satin bóng nhẹ, giúp màu sắc trở nên mềm mại và sang trọng hơn rất nhiều. Khi ánh nắng chiếu vào, bề mặt vải phản chiếu ánh sáng tạo hiệu ứng óng nhẹ, khiến cả set đồ trông nổi bật mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Một trong những công thức được các fashion blogger áp dụng nhiều nhất chính là chân váy xanh cốm kết hợp cùng áo thun trắng hoặc áo ôm màu trắng ngà. Bộ đôi xanh - trắng mang lại cảm giác tươi mát, sạch sẽ và cực kỳ phù hợp với những ngày hè nóng bức. Đây cũng là cách phối đồ đơn giản nhưng luôn tạo hiệu ứng "nhìn là muốn mặc theo".

Không chỉ dễ phối đồ, chân váy xanh cốm còn có khả năng làm sáng tổng thể trang phục. Thay vì những gam màu trung tính quen thuộc như đen, nâu hay be, sắc xanh này mang lại năng lượng trẻ trung hơn nhưng vẫn đủ tinh tế để diện đi làm, đi cà phê hay du lịch.

Một điểm cộng khác là màu xanh cốm phù hợp với nhiều tông da hơn mọi người vẫn nghĩ. Trên làn da sáng, màu sắc này tạo cảm giác trong trẻo và nữ tính. Với làn da vàng hoặc da trung bình, sắc xanh lại giúp tổng thể trông tươi tắn và rạng rỡ hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng các phụ kiện màu kem, trắng hoặc nâu nhạt.

Bên cạnh đó, chất liệu satin mềm rủ của những chiếc chân váy mini đang được yêu thích năm nay còn giúp tạo cảm giác đôi chân dài hơn và vóc dáng thanh thoát hơn. Chỉ cần thêm một đôi sandal tối giản hoặc giày búp bê, bạn đã có ngay một outfit vừa nhẹ nhàng vừa nổi bật.

Có thể nói, nếu màu đỏ là gam màu của sự quyến rũ, màu vàng bơ là biểu tượng của mùa hè năm ngoái thì xanh cốm đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "màu sắc của mùa hè 2026". Tươi mát, trẻ trung nhưng vẫn đủ thanh lịch, đây là gam màu khiến người mặc cảm thấy như mang theo cả không khí mùa hè trên từng bước chân.

Và đôi khi, chỉ cần một chiếc chân váy xanh cốm đơn giản cũng đủ khiến cả set đồ trở nên nổi bật hơn rất nhiều.