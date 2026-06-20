Cũng có ngày Yoona thành phu nhân “trùm ma tuý”, chơi đồ hiệu từ đầu đến chân

Yoona hóa quý bà với thần thái cực "bén", khiến dân tình mê mẩn.

Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, Yoona vẫn trở thành một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất sau khi Husband in Action lên sóng. Đoạn cut ghi lại cảnh người đẹp xuất hiện trong vai phu nhân của một ông trùm ma túy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu về gần 2 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. Sức hút của mỹ nhân sinh năm 1990 một lần nữa được chứng minh khi chỉ vài giây lên hình cũng đủ khiến khán giả "đứng ngồi không yên" và dành sự quan tâm đặc biệt cho nhân vật của cô.

Màn cameo của Yoona trong vai phu nhân trùm ma túy thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. (Nguồn: kdrama6_my)

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Yoona đã mang đến cảm giác của một quý cô thượng lưu đầy bí ẩn. Trong phân cảnh xuất hiện tại sân bay, nữ diễn viên diện một thiết kế bodycon dáng dài ôm sát cơ thể với họa tiết hoa hồng đỏ nổi bật trên nền trắng. Chiếc váy có phần cổ nơ mềm mại cùng tay áo voan bồng nhẹ, vừa tạo nét nữ tính, vừa gợi cảm giác xa hoa đúng chuẩn “phu nhân nhà tài phiệt”.

Khác với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng vốn quen thuộc, tạo hình lần này của Yoona mang đậm tinh thần old money pha chút hào nhoáng, quyền lực kiểu mafia. Cô kết hợp trang phục với kính đen oversized, mái tóc uốn xoăn nhẹ và chiếc túi xách lady dior màu đỏ ton-sur-ton. Chỉ với vài món phụ kiện, tổng thể đã toát lên thần thái quyền lực, sang trọng nhưng vẫn có sự sắc lạnh khó đoán.

Diện váy hoa nổi bật, Yoona mang đến hình ảnh quý phu nhân sang chảnh với khí chất đầy "mùi tiền". (Nguồn: TikTok)

Điểm thú vị là bộ váy hoa hồng tưởng chừng khá cầu kỳ nhưng lại không hề tạo cảm giác sến hay rườm rà. Nhờ phom dáng ôm gọn cùng tỷ lệ cơ thể nổi tiếng của Yoona, thiết kế trở nên nổi bật theo cách sang trọng và quyến rũ. Cộng thêm những bước đi dứt khoát cùng biểu cảm lạnh lùng sau cặp kính đen, nữ diễn viên dễ dàng tạo nên khí chất của một người phụ nữ đứng sau đế chế quyền lực.

Không chỉ gây chú ý bởi thần thái "phu nhân trùm ma túy" sang chảnh, bộ trang phục của Yoona cũng nhanh chóng được các tín đồ thời trang truy tìm. Theo đó, chiếc áo tay dài cùng chân váy bút chì in họa tiết hoa hồng đỏ mà nữ diễn viên diện đều đến từ Dolce & Gabbana. Đây là thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 dành cho nữ của nhà mốt Ý, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp gợi cảm đặc trưng của phụ nữ Ý với tinh thần nữ tính, táo bạo và quyến rũ.

Bộ sưu tập này gây ấn tượng với những chi tiết mang hơi hướng thập niên 1950, kết hợp cùng các thiết kế ôm sát cơ thể, corset hay áo khoác dáng dài ngoại cỡ. Những họa tiết hoa lá lãng mạn cũng là một trong những điểm nhấn xuyên suốt, giúp tổng thể vừa mang nét cổ điển vừa đậm chất quyến rũ kiểu Ý. Có lẽ vì vậy mà set đồ hoa hồng của Yoona đặc biệt phù hợp với hình tượng một quý phu nhân quyền lực, giàu có nhưng vẫn đầy nữ tính.

Thiết kế của Yoona mặc là của nhà mốt Dolce Gabbana. (Nguồn: DG)

Được biết, riêng chiếc áo có giá khoảng 1.750 euro (khoảng 61 triệu đồng), trong khi chân váy đồng điệu có giá 764 euro (khoảng 27 triệu đồng). Hoàn thiện vẻ ngoài "phú bà ngầm", Yoona còn kết hợp cùng mẫu túi Lady Dior kinh điển trị giá khoảng 135 triệu đồng và mẫu kính râm của nhà Loewe khoảng 12,5 triệu đồng. Tổng thể outfit của cô nàng khoảng 236 triệu đồng, toát lên khí chất xa hoa và "mùi tiền" đúng chuẩn quý bà hào môn mà nhân vật của cô hướng đến.

Trong nhiều năm qua, Yoona luôn được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu Kpop nhờ khả năng biến hóa đa dạng giữa hình ảnh nữ tính, thanh lịch và sang trọng. Và với Husband in Action , mỹ nhân sinh năm 1990 tiếp tục chứng minh rằng chỉ cần vài giây xuất hiện cũng đủ tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Tạo hình phu nhân trùm ma túy của cô không chỉ gây sốt bởi vẻ đẹp nổi bật, mà còn cho thấy sức hút khó thay thế của một ngôi sao đã bước sang năm thứ 19 hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn giữ nguyên đẳng cấp visual hàng đầu.