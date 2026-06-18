Không mẹ 3 con nào như Nhã Phương

Nhã Phương một lần nữa gây ấn tượng với vòng eo "đỉnh chóp" ngay cả qua ống kính cam thường.

Nhã Phương được xem là một trong những mỹ nhân có màn giữ dáng đáng ngưỡng mộ nhất Vbiz khi dù đã trải qua 3 lần sinh nở, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc như thời son trẻ. Không ít lần nữ diễn viên khiến công chúng bất ngờ bởi thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn cùng đường cong mềm mại mỗi khi xuất hiện. Mới đây, bà xã Trường Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi khoe trọn vòng eo “con kiến” qua ống kính cam thường. Hình ảnh này một lần nữa chứng minh sự chăm chỉ và kỷ luật của nữ diễn viên trong hành trình giữ dáng. Thậm chí, cộng đồng mạng đều cho rằng khó có bà mẹ 3 con nào đạt được đẳng cấp body thon gọn như mỹ nhân sinh năm 1990.

Nhã Phương khoe trọn vòng eo siêu nhỏ trong buổi fitting đồ. (Nguồn: TikTok)

Nhã Phương tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với phong cách thời trang tối giản nhưng đủ sức tôn lên lợi thế vóc dáng. Nữ diễn viên lựa chọn set đồ gồm áo sơ mi trắng dáng croptop phối cùng quần jeans đen cạp trễ, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, năng động vừa khoe khéo vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ. Chi tiết áo lửng giúp để lộ phần bụng phẳng, đường cong mềm mại cùng vòng eo nhỏ nhắn – một trong những “điểm vàng” khiến vóc dáng của Nhã Phương luôn được khen ngợi. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình mảnh mai, săn chắc vòng 2 không chút mỡ thừa, đường thắt eo rõ nét đầy quyến rũ. Cách phối đồ đơn giản cùng kính đen cá tính càng làm tăng vẻ ngoài hiện đại, cuốn hút cùng nhan sắc rạng rỡ của bà xã Trường Giang.

Vòng eo như chưa hề trải qua lần sinh nở nào của Nhã Phương.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của mẹ 3 con.

Trước đó, Nhã Phương từng khiến công chúng không tin nổi với màn lấy lại vóc dáng ấn tượng sau khi sinh con thứ 3. Chỉ sau khoảng 2 tuần sinh nở, nữ diễn viên đã tự tin khoe vòng eo thon gọn, thậm chí lộ rõ đường nét cơ bụng số 11 săn chắc. Để có được hình thể đáng mơ ước, bà xã Trường Giang đã bắt đầu tập luyện trở lại sau khi con trai thứ hai tròn một tháng tuổi, kết hợp giữa chế độ vận động và ăn uống khoa học. Bên cạnh yoga vốn là bộ môn yêu thích giúp cơ thể dẻo dai, Nhã Phương còn tích cực với nhiều bộ môn như pilates, gym, nhảy hiện đại và chạy bộ để tăng cường đốt cháy năng lượng. Người đẹp cũng từng bị ông xã "bóc trần" việc ám ảnh cân nặng. Cô thường ưu tiên giảm tinh bột từ cơm, bún, hạn chế đồ ăn vặt, thay vào đó bổ sung khoai lang, rau xanh và trái cây để vừa kiểm soát cân nặng vừa duy trì làn da tươi trẻ.

Vóc dáng của Nhã Phương sau 2 tuần sinh con thứ 3 khiến ai nhìn cũng phải nể phục.