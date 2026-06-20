Bộ ảnh cưới nóng hổi của cô dâu hot nhất mạng xã hội, xứng tầm kèn cựa Hề Mộng Dao

Siêu đám cưới kéo dài 3 ngày 3 đêm tại Ý của Dua Lipa không chỉ là ngày vui đại hỷ mà đã chính thức biến thành một sàn diễn thời trang Haute Couture xa xỉ, ghi dấu những khoảnh khắc lịch sử của làng mốt toàn cầu.

Tối ngày 20/6, "cỗ máy tạo hit" Dua Lipa đã khiến mạng xã hội một lần nữa phấn khích khi tung ra bộ ảnh cưới trong hôn lễ chính thức tại Sicily (Ý). Không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu, chuỗi tiệc cưới của nữ ca sĩ 30 tuổi và nam diễn viên Callum Turner là một đại tiệc thị giác đúng nghĩa với sự xuất hiện của những cái tên quyền lực nhất giới thời trang và giải trí.

Cuộc đụng độ của những chiếc váy cưới "đầu tiên" trong lịch sử Haute Couture

Khái niệm váy cưới Haute Couture vốn đã là giấc mơ xa xỉ bậc nhất của mọi cô dâu trên thế giới, nhưng để sở hữu một thiết kế mang tính "độc bản đầu tiên" từ các Giám đốc Sáng tạo sừng sỏ thì lại là câu chuyện ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Việc tạp chí Vogue danh tiếng tiết lộ chiếc váy cưới cho ngày trọng đại của Dua Lipa chính là tác phẩm Haute Couture đầu tiên của nhà mốt Chanel được thực hiện dưới bàn tay của Giám đốc Sáng tạo Matthieu Blazy đã tạo nên một cú nổ truyền thông thực sự.

Thiết kế vương giả với phần đuôi váy dài 2 mét này được chế tác thủ công hoàn toàn tại tổng hành dinh danh tiếng số 31 Rue Cambon ở Paris. Sự xa xỉ của bộ trang phục được thể hiện qua những con số choáng ngợp khi thân váy được đính kết từ 480.000 viên cườm và đá quý, tiêu tốn tới 1.155 giờ thêu tay tỉ mỉ của xưởng nghệ thuật lừng danh Lesage, kết hợp cùng 25.000 chiếc lông vũ thượng hạng do Lemarié cung cấp.

Để hoàn thiện diện mạo hoàn hảo do stylist Lorenzo Posocco định hình, Dua Lipa đã kết hợp cùng chiếc khăn voan trùm đầu thêu tay tinh xảo dài tới 6 mét từng gây bão trên Instagram, cùng đôi giày cao gót bằng satin do thương hiệu bespoke Massaro Paris chế tác riêng cho Chanel.

Khoảnh khắc ấn tượng này có thể lập tức được đặt lên bàn cân so sánh trực diện với Hề Mộng Dao - nàng dâu hào môn đình đám của gia tộc trùm sòng bài Macau. Cựu siêu mẫu Victoria's Secret vừa gây sốt cõi mạng trong hôn lễ thế kỷ hồi đầu tháng khi khoác lên mình chiếc váy cưới độc bản đầu tiên của Dior được sáng tạo bởi nhà thiết kế Jonathan Anderson.

Cuộc kèn cựa ngầm giữa hai biểu tượng thời trang - một bên là siêu sao nhạc Pop hàng đầu thế giới, một bên là đại mỹ nhân dâu nhà tài phiệt đã chứng minh một đặc quyền tối thượng: Khi bạn đủ tầm ảnh hưởng, những bộ óc sáng tạo vĩ đại nhất thế giới sẽ đích thân "đo ni đóng giày" để biến bạn thành cô dâu độc nhất vô nhị.

Đại tiệc thời trang 3 ngày 3 đêm tại Versailles thu nhỏ của nước Ý

Trước khi tiến vào chuỗi lễ hội xa hoa tại Ý, cặp đôi thực chất đã chính thức kết hôn vào Chủ nhật, ngày 31/5 trong một lễ cưới dân sự hoàn toàn riêng tư tại London. Ở sự kiện mở màn này, cô dâu Dua Lipa đã khéo léo tri ân biểu tượng thời trang Bianca Jagger khi diện một set váy suit couture đến từ Schiaparelli, kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành màu trắng đầy kiêu kỳ và thanh lịch.

Khi đặt chân đến hòn đảo Sicily xinh đẹp cho chuỗi siêu đám cưới 3 ngày 3 đêm, Dua Lipa liên tục khiến công chúng choáng ngợp với những màn lên đồ "chặt chém". Tại buổi tiệc chào mừng vào tối thứ Sáu ở Palermo, nữ ca sĩ diện một thiết kế váy da màu trắng cổ yếm cắt xẻ táo bạo khoe trọn lưng trần từ Bottega Veneta. Chiếc váy được dệt bằng kỹ thuật đan da Intrecciato đặc trưng của nhà mốt kết hợp cùng phần chân váy lông vũ rủ nhẹ, phối đồng điệu với túi clutch lông và trang sức vàng cao cấp của BVLGARI.

Đến buổi brunch ngày Chủ nhật sau đám cưới, nàng tân nương lại hóa thân thành một nàng thơ dịu dàng, lãng mạn trong chiếc váy ren hoa xuyên thấu may đo riêng của Chloé, đi kèm chiếc túi xách hình thiên nga đầy tinh nghịch.

Tâm điểm chiếm trọn mọi ánh nhìn chắc chắn thuộc về ngày lễ chính thức vào thứ Bảy, được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia lừng danh David Sims. Dua Lipa xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới Chanel Haute Couture đính kết pha lê và lông vũ tinh xảo dưới bàn tay của Matthieu Blazy. Thiết kế di sản này được cô nàng kết hợp cùng phụ kiện cài đầu phủ lông vũ đồng điệu và chiếc khăn voan trùm đầu thêu tay dài thướt tha. Sánh đôi bên cô dâu "cool-girl" quyến rũ, chú rể Callum Turner diện bộ suit may đo riêng vô cùng bảnh bao, lịch lãm từ Louis Vuitton.

Dàn khách mời quyền lực và thực đơn đậm chất Sicily cổ điển

Sân khấu cho khoảnh khắc thiêng liêng của cặp đôi được diễn ra tại Villa Valguarnera - một dinh thự cổ kính từ thế kỷ 18 được mệnh danh là "Versailles thu nhỏ" của nước Ý. Không gian vương giả này là nơi tiếp đón dàn khách mời hạng A quyền lực như "bà hoàng" Donatella Versace, tài tử Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli xcx, Mark Ronson, Grace Gummer, hay giọng ca Kevin Parker của nhóm Tame Impala. Đặc biệt, huyền thoại âm nhạc Elton John đã đích thân lên sân khấu trình diễn ca khúc kinh điển "Your Song" để chúc phúc cho hai người em thân thiết.

Mối tình lãng mạn của cặp đôi bắt đầu từ cuộc gặp gỡ vào năm 2023 tại London, trước khi họ vô tình nhận ra mình đang cùng đọc chung một cuốn sách mang tên Trust của Hernan Diaz tại Los Angeles. Từ việc cùng lật mở một trang sách, quyết định cùng nhau già đi và trở thành những người bạn thân nhất suốt đời của Dua Lipa và Callum Turner đã được hiện thực hóa bằng một cái kết viên mãn. Siêu đám cưới của họ chắc chắn sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau nữa như một biểu tượng đỉnh cao của sự giao thoa giữa tình yêu đại chúng và thời trang xa xỉ.