Clip show trọn dáng của Nàng Mơ khiến dân tình không thể chê nổi

Chỉ 1 video diễn tập, Nàng Mơ khiến người xem khó rời mắt với dáng cực phẩm.

Nàng Mơ đang là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý khi liên tục ghi dấu ấn với vẻ ngoài nổi bật cùng phong cách ngày càng trưởng thành. Sau khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, mỹ nhân sinh năm 2006 nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thần thái tự tin, thần thái cuốn hút cùng khả năng catwalk có tiềm năng.

Mới đây, đoạn video rehearsal trước show diễn của Nàng Mơ cũng viral trên MXH, thu về hơn 1,5 triệu lượt xem. Trong từng bước catwalk, cô gây ấn tượng với phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo cùng vóc dáng săn chắc, tỷ lệ cơ thể đẹp chuẩn từng centimet.

Đoạn video diễn tập hút hàng triệu lượt xem của Nàng Mơ. (Nguồn: TikTok)

Là tâm điểm của video, Nàng Mơ gây ấn tượng với trang phục tối giản nhưng vẫn khoe trọn lợi thế hình thể nổi bật. Người đẹp sinh năm 2006 diện áo tank top trắng ôm sát kết hợp cùng chân váy mini tông pastel, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa thời trang. Thiết kế đơn giản nhưng lại giúp tôn lên vòng eo thon gọn, bờ vai thanh mảnh cùng "cặp kiếm Nhật" của cô nàng. Đôi chân dài, thẳng tắp với đường nét thanh thoát càng trở thành điểm nhấn giúp mỗi bước catwalk của nữ người mẫu thêm phần cuốn hút. Vóc dáng săn chắc, tỷ lệ cơ thể đẹp, ngày càng quyến rũ cùng khí chất ngút ngàn đã giúp mỹ nhân 10x ghi điểm trong từng khoảnh khắc.

Vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể đẹp cùng đôi chân dài cực phẩm của Nàng Mơ.

Biểu cảm lạnh lùng, cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 2006.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho vóc dáng cùng thần thái ngày càng tiến bộ của Nàng Mơ.

Nàng Mơ gây ấn tượng với gương mặt sáng, đường nét thanh tú cùng vẻ đẹp đậm chất Á Đông, ngày càng "trổ mã" ở tuổi 20. Người đẹp từng nhiều lần được so sánh với Lọ Lem khi cả 2 đều là những nhan sắc triển vọng nổi bật của Vbiz.

Bên cạnh đó, chiều cao nổi trội và tỷ lệ cơ thể cân đối cũng giúp Nàng Mơ dễ dàng ghi điểm khi thử sức ở lĩnh vực người mẫu. Không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút, cô nàng còn cho thấy sự tự tin, thần thái ngày càng chuyên nghiệp qua từng lần xuất hiện. Với những lợi thế sẵn có cùng khả năng biến hóa trước ống kính, Nàng Mơ được kỳ vọng sẽ ngày càng tạo dấu ấn ở làng mốt Việt trong thời gian tới.

Sắc vóc ngày càng trưởng thành của Nàng Mơ.

Mỹ nhân sinh năm 2006 từng chia sẻ trên trang cá nhân về việc theo đuổi bộ môn múa lụa để rèn luyện cơ thể. Đây là bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai, sức mạnh cơ bắp cùng khả năng kiểm soát cơ thể tốt, giúp người tập cải thiện độ săn chắc, linh hoạt và duy trì vóc dáng cân đối. Những động tác đu người, xoay chuyển trên không không chỉ giúp tăng cường sức bền mà còn hỗ trợ tạo nên đường cong cơ thể mềm mại, uyển chuyển. Việc lựa chọn một bộ môn vừa mang tính nghệ thuật vừa có tác dụng rèn luyện thể chất phần nào cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Nàng Mơ trong việc xây dựng hình ảnh một người mẫu trẻ có phong thái tự tin, khỏe khoắn.