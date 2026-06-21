Couple Ninh Dương lên đồ dự fashion show bị chê như "mặc áo chống nắng rẻ tiền"

Màn lên đồ của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương mới đây nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều.

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (hay còn được gọi là Ninh Dương Story) vừa qua đã cùng xuất hiện tại show diễn giới thiệu BST của NTK Adrian Anh Tuấn trong khuôn khổ Aquafina Vietnam International Fashion Week 21st Edition 2026. Cặp đôi diện hai phiên bản khác nhau của cùng một tinh thần resort wear đặc trưng mà nhà mốt Valenciani theo đuổi: nhẹ, mềm, phóng khoáng và mang hơi thở mùa hè.

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương tham dự show của NTK Adrian Anh Tuấn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 21st Edition 2026. (Nguồn: AVIFW21Edition2026)

Nếu Nguyễn Tùng Dương gây chú ý với chiếc cardigan màu xanh mint phối cùng khăn buộc ngang hông màu xanh pastel và quần trắng ống rộng, thì Ninh Anh Bùi chọn phiên bản tiết chế hơn với áo mỏng tay dài, cài hờ cúc để lộ phần ngực cùng chi tiết hoa cài vai. Cả hai hoàn thiện tạo hình bằng sandal tối giản và trang sức vàng nhỏ.

Cặp đôi diện mẫu thiết kế mang màu sắc của mùa hè. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, màn xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng về sự kiện, không ít ý kiến cho rằng phần áo chất liệu mỏng, màu sắc pastel nhạt khiến tổng thể trông giống “áo chống nắng giá rẻ” hay “đồ mặc ở nhà”. Một số bình luận nhận xét bộ trang phục thiếu điểm nhấn, chưa đủ độ sang trọng khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang lớn.

Không ít khán giả còn cho rằng bộ đôi trang phục cũng không phù hợp với vóc dáng của bộ đôi KOL nổi tiếng. Chất liệu mỏng, mềm cùng phom quần quá rộng khiến tổng thể thiếu điểm nhấn, phần thân trên và thân dưới chưa tạo được sự cân đối, vô tình làm vóc dáng cả hai trông thấp, nặng nề và có phần diêm dúa.

Ngoài trang phục, kiểu tóc vuốt ướt (wet hair) mà cả hai lựa chọn cũng mất điểm không kém. Dưới ánh đèn sự kiện, phần tóc được tạo kiểu bóng mạnh khiến diện mạo Ninh Dương càng thêm "bóng dầu", sến súa.

Ngoài trang phục, kiểu tóc ướt của cả hai cũng nhận về nhiều lời chê. (Nguồn: Threads)

Nhiều ý kiến trái chiều về bộ trang phục mà cặp đôi diện. (Nguồn: Threads)

Thực tế, phong cách của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương từ trước đến nay vốn thiên về sự đồng điệu, nhẹ nhàng hơn là những màn lên đồ táo bạo. Cả hai thường xuất hiện với sơ mi, áo thun trơn, cardigan, quần suông hay denim đơn giản, ưu tiên bảng màu trung tính như trắng, be, xanh navy và đen. Những outfit đời thường của cặp đôi được nhiều người yêu thích nhờ cảm giác gần gũi, dễ ứng dụng và mang hơi hướng Hàn Quốc.

Ngay cả khi tham dự sự kiện, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cũng hiếm khi lựa chọn các thiết kế quá phá cách. Thay vào đó, cả hai thường ưu tiên hình ảnh chỉn chu, lãng tử và mang tính đồng điệu như một “couple look” đặc trưng. Chính vì vậy, màn xuất hiện mới đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi cả hai thử nghiệm với chất liệu xuyên thấu, phom dáng phóng khoáng và tinh thần thời trang đậm chất nghỉ dưỡng.