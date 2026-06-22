Không khen mãi được, Uyển Ân gầy đến mức mất cân đối rồi

Hình ảnh mới nhất của Uyển Ân đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau màn lột xác ngoạn mục với diện mạo ngày càng mảnh mai, Uyển Ân liên tục trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, được dân tình hỏi xin bí quyết. Em gái Trấn Thành nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt thanh thoát hơn, đường nét trở nên sắc sảo cùng phong thái tự tin, trưởng thành sau quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên cũng tạo ra không ít tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng mỹ nhân sinh năm 1999 dường như đang giảm cân quá đà, khiến vóc dáng trở nên quá gầy, vô tình dẫn đến tổng thể vóc dáng trông bị mất cân đối.

Uyển Ân gây chú ý khi xuất hiện tại 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: TikTok)

Uyển Ân xuất hiện với 1 set đồ tông tím pastel, thiết kế cúp ngực ôm sát phần thân trên, kết hợp cùng chân váy mini đồng màu, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính. Tuy nhiên, chính kiểu trang phục ôm dáng lại vô tình làm lộ rõ sự thay đổi quá nhiều trong vóc dáng của nữ diễn viên sau quá trình giảm cân. Phần thân trên của người đẹp rất mảnh, đường nét cơ thể có gầy guộc trơ xương, khiến tổng thể vóc dáng mất đi sự hài hòa. Đôi chân dài nhưng thiếu đi độ đầy đặn, khẳng khiu quá mức cũng trở thành chi tiết được nhiều người chú ý. Chính sự chênh lệch giữa phần đầu và cơ thể khiến một số khán giả nhận xét diện mạo của em gái Trấn Thành trông không được khỏe khoắn, thiếu sức sống. Dù vẫn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ và làn da sáng, diện mạo mới của Uyển Ân tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Qua ống kình cam thường, vóc dáng của Uyển Ân siêu gầy khiến tỷ lệ cơ thể bị mất cân đối.

Cộng đồng mạng cho rằng Uyển Ân quá gầy, người mỏng dính, chân tay tong teo khiến tỷ lệ cơ thể mất cân đối.

Thời điểm mới công khai diện mạo hậu giảm cân, Uyển Ân từng nhận được "cơn mưa" lời khen khi nhan sắc thăng hạng rõ rệt. Nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt thon gọn hơn, đường nét trở nên thanh thoát, sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Vóc dáng của em gái Trấn Thành cũng được đánh giá là vừa vặn khi cơ thể gọn gàng, vòng eo nhỏ cùng những đường cong quyến rũ vẫn tạo cảm giác cân đối, khỏe khoắn thay vì cảm giác gầy trơ xương. Dẫu vậy, hình ảnh hiện tại của em gái Trấn Thành khiến nhiều người bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cô. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên đã siết cân quá đà khiến cơ thể trông bị mất sức sống, nếu tăng thêm một chút cân nặng sẽ giúp tổng thể trông đầy đặn, hài hòa và rạng rỡ hơn.