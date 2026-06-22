Trang phục của Tóc Tiên bị lấy cắp trắng trợn, người trong cuộc bức xúc lên tiếng

Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện tại show diễn đầu tay của thương hiệu Nobody Knows, thiết kế do Tóc Tiên diện đã lập tức trở thành mục tiêu của hành vi sao chép trắng trợn, làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng yêu thời trang.

Câu chuyện bảo vệ bản quyền chất xám trong làng mốt Việt một lần nữa trở thành tâm điểm khi đại diện thương hiệu Nobody Knows - nhãn hàng thời trang do stylist Kelbin Lei sáng lập - phải công khai bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ngay sau fashion show đầu tiên của thương hiệu vào tối 18/6, khi một thiết kế hoàn toàn mới trong bộ sưu tập vừa ra mắt nhanh chóng bị đem đi "rao bán" và kêu gọi sao chép công khai.

Cụ thể, trên một hội nhóm chuyên giao dịch và may đo thời trang theo yêu cầu, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải hình ảnh ca sĩ Tóc Tiên diện bộ trang phục hai mảnh màu nâu cà phê. Set đồ gồm quần âu ống đứng kết hợp cùng áo sơ mi mang phom dáng cape độc đáo - một trong những thiết kế mới nhất của Nobody Knows.

Người này thẳng thừng đăng bài tìm đơn vị tại Hà Nội có thể "cover" lại bộ trang phục của nữ ca sĩ, đồng thời mời các xưởng may và nhà may báo giá công khai. Ngay bên dưới, nhiều cá nhân và đơn vị nhận may cũng nhanh chóng để lại thông tin liên hệ cùng lời hứa hẹn có thể thực hiện thiết kế theo đúng yêu cầu và số đo của khách hàng.

Trước hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra công khai, đại diện Nobody Knows đã trực tiếp để lại bình luận cảnh báo dưới bài đăng. Phía thương hiệu cho biết đây là thiết kế độc quyền thuộc bộ sưu tập mới, vừa được trình diễn trên sàn diễn và thậm chí còn chưa chính thức mở bán ra thị trường. Đồng thời, họ kêu gọi các cá nhân và đơn vị liên quan tôn trọng bản quyền sáng tạo, không sao chép hay nhận may lại dưới bất kỳ hình thức nào để tránh ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm.

Sau đó, câu chuyện tiếp tục được chia sẻ trên trang cá nhân của đại diện Nobody Knows như một lời tâm sự đầy chua chát của những người làm nghề. Nhà sáng tạo bày tỏ sự thất vọng khi một sản phẩm được tạo nên từ quá trình nghiên cứu, phát triển phom dáng, thử nghiệm chất liệu và đầu tư công sức của cả ê-kíp lại có thể bị sao chép dễ dàng chỉ vài giờ sau khi xuất hiện trước công chúng.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người trong giới thời trang lẫn cộng đồng mạng. Không ít ý kiến lên án tư duy chuộng hàng nhái và sự thiếu tôn trọng chất xám của một bộ phận khách hàng cũng như các đơn vị nhận gia công.

Nhiều người cho rằng việc sao chép thành phẩm của người khác không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho nhà thiết kế mà còn làm suy giảm động lực sáng tạo của các local brand trong nước. Một số ý kiến cũng khuyên thương hiệu nên có biện pháp pháp lý mạnh tay hơn với các trường hợp vi phạm, đồng thời kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm có những cơ chế bảo vệ hiệu quả hơn đối với quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thời trang.

Được thành lập vào năm 2024 bởi Kelbin Lei - một trong những stylist có sức ảnh hưởng của Vbiz suốt hơn một thập kỷ qua - Nobody Knows theo đuổi tinh thần minimalist chic với các thiết kế tối giản, thanh lịch, giàu tính ứng dụng nhưng vẫn sở hữu những điểm nhấn cấu trúc đầy cá tính.

Trong nhiều năm hoạt động, Kelbin Lei cũng là người đứng sau nhiều màn chuyển mình ấn tượng về phong cách của Tóc Tiên. Ngược lại, nữ ca sĩ được xem là một trong những nàng thơ quan trọng, đồng hành cùng anh trong việc đưa hình ảnh thương hiệu đến gần hơn với công chúng.

Show diễn giới thiệu bộ sưu tập NOBODY KNOWS 05 diễn ra tối 18/6 cũng đánh dấu lần đầu Kelbin Lei chính thức trình làng một runway riêng với vai trò nhà thiết kế. Sự kiện nhanh chóng tạo được tiếng vang khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh cùng dàn nam diễn viên trẻ gồm Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng.

Sự đầu tư bài bản và nghiêm túc ấy càng cho thấy mỗi sản phẩm thời trang được ra đời đều là kết quả của rất nhiều thời gian, công sức, chi phí và sáng tạo từ cả một tập thể. Bởi vậy, việc bảo vệ bản quyền cho những local brand như Nobody Knows không đơn thuần là bảo vệ một chiếc áo hay một thiết kế, mà còn là bảo vệ giá trị sáng tạo và tương lai của ngành thời trang Việt.

Ảnh: chụp màn hình, Nobody Knows