Chồng quốc dân mặc áo chẽn lộ bụng, quyết không để mình nhạt nhoà tại show thời trang

Hứa Quang Hán lại có thêm một tạo hình ấn tượng, cuốn hút tại trời Âu.

Hứa Quang Hán từ lâu đã được xem là một trong những “nam thần thanh xuân” nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, từng khiến hàng triệu trái tim khán giả châu Á rung động với vẻ ngoài điển trai, nụ cười ấm áp cùng khí chất vừa dịu dàng vừa nam tính. Không chỉ ghi dấu qua những vai diễn mang màu sắc thanh xuân, mỹ nam xứ Đài còn gây ấn tượng bởi hình ảnh ngày càng đa dạng, không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau thay vì đóng khung bản thân trong hình tượng quen thuộc. Từ lịch lãm, trưởng thành đến cá tính, phá cách, Hứa Quang Hán luôn biết cách biến hóa để tạo dấu ấn riêng. Mới đây, khi xuất hiện tại show diễn Prada Xuân Hè 2027 Menswear, nam đại sứ tiếp tục trở thành tâm điểm với tạo hình thời thượng, pha trộn giữa nét nam tính, hiện đại cùng một chút tinh thần nổi loạn đầy cuốn hút.

Hứa Quang Hán tại show diễn Prada Menswear SS27. (Nguồn: TikTok)

Không đi theo hướng quá an toàn với những set đồ casual quen thuộc, Hứa Quang Hán gây chú ý khi lựa chọn một công thức phối đồ mang đậm tinh thần thử nghiệm của Prada. Nam diễn viên khoác lên mình áo len bó dáng crop top với phần thân áo ngắn, để lộ nhẹ vòng eo và làm nổi bật tỷ lệ cơ thể. Chất liệu len dày cùng gam màu tím trầm giúp tổng thể vừa có nét mềm mại, chất nghệ nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính, trưởng thành.

Để cân bằng với thiết kế có phần táo bạo phía trên, nam diễn viên kết hợp cùng chiếc quần ống đứng màu xám, mang hơi hướng cổ điển và lịch lãm. Chi tiết đai lưng bản dài buông tự nhiên tạo thêm điểm nhấn phá cách, khiến bộ trang phục không bị cứng nhắc mà có thêm nét phóng khoáng, lãng tử. Sự kết hợp giữa những mảng đối lập: một bên trẻ trung, hiện đại - một bên chỉn chu, tối giản giúp Hứa Quang Hán tạo nên diện mạo ấn tượng tại show diễn.

Tạo hình vừa lịch lãm, vừa cá tính, phóng khoáng của Hứa Quang Hán.

Bên cạnh trang phục, diện mạo của Hứa Quang Hán cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt. Nam diễn viên lựa chọn kiểu tóc wet look vuốt gọn ra sau, để lộ trọn đường nét góc cạnh như sống mũi cao, đường quai hàm rõ nét. Không mang vẻ đẹp quá mềm mại hay thư sinh quen thuộc, anh gây ấn tượng với thần thái lạnh lùng và có phần nổi loạn hơn. Đặc biệt, chiếc sweater dáng ngắn càng làm nổi bật bờ vai rộng, hình thể khỏe khoắn cùng cơ bụng săn chắc của nam diễn viên.

Visual nam tính và vóc dáng vạm vỡ giúp Hứa Quang Hán nổi bật giữa dàn khách mời tại show diễn Prada. (Ảnh: Instagram)

Ngoài tạo hình chính tại show diễn, Hứa Quang Hán còn "đốn tim" người hâm mộ với diện mạo cực bảnh bao ở thời điểm trước và tiệc sau show diễn. Ngôi sao sinh năm 1990 diện cả outfit all black tối giản, tôn trọn body cùng khí chất nam thần vạn người mê.

Giao diện đơn giản nhưng cực bảnh của Hứa Quang Hán tại trời Âu. (Ảnh: Instagram)

Tại show diễn Prada Menswear Thu Đông 2026, Hứa Quang Hán cũng tạo được dấu ấn với màn xuất hiện mang đậm tinh thần của nhà mốt Ý. Nam đại sứ xuất hiện với 1 set đồ mang sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại, thể hiện rõ DNA đặc trưng của Prada, thể hiện khả năng chơi màu color block nịnh mắt. Bộ trang phục tạo dấu ấn nhờ cách xử lý màu sắc đầy dụng ý với những mảng màu đối lập. Tông đen của quần và sắc xanh navy của áo khoác đóng vai trò làm nền, giúp chiếc áo len xanh lá bên trong trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến cảm giác trẻ trung và phá cách hơn.

Sự kết hợp này vừa giữ được nét thanh lịch, chỉn chu đặc trưng của menswear, vừa phá vỡ sự an toàn, đơn điệu thường thấy trong những bộ trang phục nam giới truyền thống. Phong thái tự tin cùng vẻ ngoài nam tính, gu thời trang đa dạng giúp Hứa Quang Hán trở thành một trong những gương mặt châu Á được săn đón nhất mỗi khi xuất hiện tại các show diễn của Prada.