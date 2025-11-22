MC Kỳ Duyên khoe thân hình thon chắc ở tuổi 60 khiến ai nấy trầm trồ: Bí quyết đơn giản gói gọn trong 4 từ phụ nữ trung niên nên học hỏi

Ngày 18/11, MC Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Thái Lan, khoe hình thể thon gọn trong bikini. Ở tuổi 60, nữ MC vẫn giữ được vòng eo gọn, làn da săn chắc và phong thái trẻ trung, khiến bạn bè lẫn khán giả không khỏi trầm trồ.

Nhiều người thắc mắc điều gì giúp MC hải ngoại đình đám duy trì vóc dáng và vẻ ngoài trẻ trung sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không phải công thức bí mật hay thực đơn đắt đỏ, Kỳ Duyên cho biết tất cả chỉ gói gọn trong "ăn đúng, tập đều".

Trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên chia sẻ thẳng thắn:

"Nhiều người hỏi Kỳ Duyên bí quyết nào giúp chị giữ được thân hình như vậy? Xin trả lời ngắn gọn: Muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ:

1. Ăn ít (và ăn đúng).

2. Tập nhiều (và tập đều).

Chỉ có thế thôi. Chẳng có bí quyết gì cả… 'No pain no gain', không đổ mồ hôi công sức thì sẽ không có sự thành công".

Cô cũng nhấn mạnh giảm cân không chỉ để đẹp mà còn để khỏe mạnh, phòng bệnh, nhất là những bệnh do thừa cân gây ra.

Từ quan điểm này, có thể thấy bí quyết của nữ MC được tóm lược trong 4 chữ: "Ăn đúng, tập đều".

Ăn đúng là nguyên tắc hàng đầu giúp chị em giữ dáng thon

Bước vào giai đoạn trung niên, tốc độ trao đổi chất giảm, cơ thể dễ tích mỡ vùng bụng, eo, bắp tay. Vì vậy, nguyên tắc "ăn ít và ăn đúng" không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp phụ nữ trên 40 duy trì cân nặng ổn định.

Ăn đúng bao gồm:

- Ưu tiên thực phẩm giàu protein (cá, đậu, thịt trắng) giúp duy trì khối cơ.

- Tăng chất xơ từ rau xanh, trái cây để kiểm soát đường huyết và tiêu hóa tốt.

- Hạn chế đường, tinh bột tinh chế, đồ chiên dầu.

- Chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn tối muộn.

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, chế độ ăn nhiều chất xơ, ít đường tinh luyện giúp giảm mỡ nội tạng và cải thiện sức khỏe tim mạch ở phụ nữ trung niên. Ngoài ra, protein kết hợp tập luyện giúp hạn chế mất cơ do lão hóa.

"Ăn đúng" không khắt khe mà là chủ động lựa chọn thực phẩm có lợi cho cơ thể, điều MC Kỳ Duyên duy trì nhiều năm.

Tập đều để giữ cơ bắp, duy trì vẻ ngoài trẻ lâu

Không chỉ kiểm soát ăn uống, nữ MC còn duy trì thói quen tập luyện nhiều bộ môn thể thao, từ gym, bơi đến chạy bộ.

Tập luyện đều đặn mang đến nhiều lợi ích khoa học đã chứng minh:

- Giảm mỡ, tăng cơ, cải thiện tỷ lệ cơ và mỡ.

- Giữ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương sau mãn kinh.

- Hỗ trợ cân bằng nội tiết, cải thiện giấc ngủ và tâm trạng.

- Tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng ngay cả khi nghỉ ngơi.

Nghiên cứu từ Mayo Clinic cho thấy, tập luyện sức mạnh ít nhất 2 buổi/tuần giúp phụ nữ trung niên duy trì mật độ xương và giảm tốc độ lão hóa cơ bắp.

Khi cơ thể khỏe và săn chắc, khuôn mặt, làn da và thần thái cũng trẻ trung hơn. Điều này lý giải vì sao Kỳ Duyên dù ở tuổi 60 vẫn giữ được phong thái rạng rỡ.

Thông điệp của MC Kỳ Duyên đem đến cho phụ nữ trung niên không phải "làm sao để đẹp", mà là bạn có thực sự muốn thay đổi không. Muốn đẹp cần sự kỷ luật mỗi ngày, từ bữa ăn đến thói quen vận động.

Đó không phải tiêu chuẩn sắc đẹp, mà là quyền được sống khỏe, năng động và yêu bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào. Đẹp không cố gượng, đẹp vì sống lành mạnh. Và phụ nữ trung niên, bất cứ ai cũng có thể làm được điều ấy nếu kỷ luật được như MC Kỳ Duyên.

