1 bệnh viện ở TP HCM ghi nhận 1 năm hơn 38.000 ca sùi mào gà

Ngày 21-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết quan hệ tình dục sớm ở tuổi vị thành niên đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tại Việt Nam, số liệu giai đoạn 2020-2023 cho thấy số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng ở nhiều nhóm

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày có hơn 1 triệu ca mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể chữa khỏi, chủ yếu ở nhóm tuổi 15-49. Riêng năm 2020, toàn cầu ghi nhận 374 triệu ca nhiễm 4 bệnh có thể điều trị gồm Chlamydia, lậu, giang mai và Trichomonas.

WHO cũng cảnh báo tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên vẫn phổ biến, với trung bình 44 trẻ sinh ra từ các bà mẹ 15-19 tuổi trên mỗi 1.000 ca sinh. Tại các quốc gia đang phát triển, mỗi năm có ít nhất 10 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn trong nhóm tuổi này.

Tại Việt Nam, số liệu giai đoạn 2020-2023 cho thấy số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng ở nhiều nhóm. Bệnh viện Da liễu TP HCM ghi nhận sùi mào gà là bệnh có số ca mắc cao nhất năm 2023 với 38.124 trường hợp. Số ca giang mai tăng từ 4.899 ca năm 2020 lên 10.063 ca năm 2023; bệnh lậu tăng từ 1.295 lên 1.696 ca. Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục khác cũng tăng mạnh, từ 9.138 ca lên 24.848 ca trong cùng giai đoạn.

Tình trạng phá thai ở tuổi vị thành niên vẫn đáng báo động. Mỗi năm, cả nước ước tính có 300.000-400.000 ca, chiếm khoảng một phần năm tổng số ca phá thai. Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), riêng năm 2022 ghi nhận 708 trường hợp dưới 18 tuổi xin phá thai ngoài ý muốn.

HCDC nhận định các con số trên cho thấy quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở tuổi vị thành niên vẫn đang hiện hữu và cần được quan tâm đúng mức.

HCDC khuyến cáo cần tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản, trang bị kỹ năng phòng tránh thai an toàn, đồng thời xây dựng môi trường cởi mở để thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác, góp phần bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của nhóm trẻ.