Mẫu Teen Maika Ngọc Khánh sải bước tại tuần lễ thời trang Milan Fashion Week 2025

Maika Ngọc Khánh tập luyện cùng dàn người mẫu đến từ khắp nơi trên thế giới.

Milan Fashion Week từ lâu được xem là một trong "tứ đại tuần lễ thời trang" của thế giới, sánh ngang với Paris, London và New York. Đây là nơi quy tụ những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp thời trang, từ các nhà thiết kế hàng đầu, người mẫu nổi tiếng, ngôi sao quốc tế đình đám cùng giới doanh nhân giàu có bậc nhất thế giới. Với bất kỳ người mẫu nào, việc được trình diễn trên sàn runway Milan là niềm mơ ước trong suốt sự nghiệp.

Thần thái tự tin của Maika Ngọc Khánh.

Trong mùa Milan Fashion Week năm nay, sự xuất hiện của Maika Ngọc Khánh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Cô bé 13 tuổi gây chú ý khi trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập của Phan Đăng Hoàng, cũng là đại diện NTK duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Milan Fashion Week 2025.

Khoác lên mình bộ trang phục đỏ hở vai đầy cuốn hút, Maika Ngọc Khánh khéo léo phô diễn nét trẻ trung, tươi sáng nhưng vẫn đậm chất chuyên nghiệp của một người mẫu tuổi teen.

Để có được cơ hội sải bước tại Milan, Ngọc Khánh đã phải vượt qua vòng casting khắt khe với rất nhiều người mẫu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự tự tin, thần thái rạng rỡ cùng những bước catwalk đầy năng lượng đã giúp cô bé thuyết phục NTK và khán giả.

Không chỉ dừng lại ở màn trình diễn trên sàn runway, Ngọc Khánh còn có cơ hội giao lưu, học hỏi từ các NTK và người mẫu nổi tiếng thế giới sau hậu trường.

Hãnh diện sải bước cùng người mẫu quốc tế.

Ngọc Khánh tên thật là Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh, sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Bén duyên với nghề mẫu từ khi mới 5 tuổi, đến nay, cô đã trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang lớn trong nước như: Vietnam International Fashion Week, Festival Áo dài Quảng Ninh, Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam...

Năm 2023, Ngọc Khánh giành danh hiệu "Rising Star Young Model of the Year" tại International Amazing Kids Awards ở Thái Lan. Một năm sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi trình diễn cho nhà mốt Leaf Xia tại New York Fashion Week Elektra 2024. Đặc biệt, hai năm liên tiếp (2024 và 2025), Ngọc Khánh được mời tham dự Liên hoan phim Cannes với tư cách khách mời VIP.

Milan Fashion Week quy tụ NTK và người mẫu chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong suốt gần hai tuần tham dự Milan Fashion Week, Ngọc Khánh nhận được sự đồng hành lớn từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Nhà trường không chỉ tạo điều kiện để em cân bằng thời gian học tập và hoạt động nghệ thuật, mà còn động viên, bồi dưỡng thêm kiến thức để em có thể yên tâm theo đuổi đam mê.