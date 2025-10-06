Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi và dàn sao tham gia Chung Tay Vì Đồng Bào

06/10/2025
Bão số 10 - Bualoi vừa quét qua khu vực Bắc Trung Bộ, để lại nhiều mất mát nặng nề cho bà con nơi đây. Giữa khó khăn, những vòng tay sẻ chia tiếp tục được nối dài bằng một chương trình đặc biệt mang tên Chung Tay Vì Đồng Bào, diễn ra lúc 19h ngày 6/10/2025 tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM.

Được chỉ đạo bởi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chương trình có sự phối hợp thực hiện từ Thành đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ, Nhà Văn hoá Thanh niên, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ và T Production. Mục tiêu là kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bà con vùng bão, giúp họ sớm ổn định lại cuộc sống.

Sự kiện quy tụ một dàn nghệ sĩ đông đảo và đa dạng: Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh, Nam Cường, Ngô Kiến Huy, Quốc Thiên, S.T Sơn Thạch, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Puka, Huỳnh Lập, Lohan, Otis, Jack Long cùng Đội tình nguyện viên nghệ sĩ. Tất cả đều nhận lời ngay khi ban tổ chức ngỏ ý, với mong muốn góp phần mang lại điều ý nghĩa cho đồng bào đang chịu nhiều thiệt hại.

Ngay trước thềm sự kiện, tinh thần sẻ chia đã được lan tỏa mạnh mẽ. Hồ Ngọc Hà, vừa trở về từ chương trình Hành Trình 20+, đã trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng. Ca sĩ Nhật Kim Anh cũng gửi đến bà con 1 tỷ đồng, ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 100 triệu đồng, nghệ sĩ Huỳnh Lập ủng hộ 100 triệu đồng…

Chung Tay Vì Đồng Bào không chỉ là một chương trình âm nhạc quyên góp, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt. Đây là nơi nghệ sĩ và khán giả cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương, biến sự đồng cảm thành hành động cụ thể để bà con vùng bão thêm vững vàng vượt qua khó khăn.

