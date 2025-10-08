"Mất niềm hoàn toàn tin vào con người", cụ thể là nhà thầu: Vợ chồng Trinh Phạm tuyên bố sau khi dọn vào nhà mới

Trinh Phạm là gương mặt quen thuộc với cư dân mạng, đặc biệt là những ai quan tâm đến nội dung làm đẹp và lifestyle. Hiện tại cô đang sở hữu 1,2 triệu lượt đăng ký kênh YouTube và gần 700k người theo dõi trên Facebook. Cách đây không lâu, Trinh Phạm và chồng - Thành Trần cũng quyết định đưa cả gia đình vào TP.HCM sinh sống.

Cặp đôi cũng hào hứng khoe căn nhà đã mua ở khu vực quận 9 (cũ) và mới hoàn thiện. Sau 2 lần làm nhà - một ở Hà Nội và một ở TP.HCM, cặp đôi đã tích lũy được kha khá trải nghiệm và kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người. Một trong số những nội dung đáng chú ý được vợ chồng Trinh Phạm đăng tải là: “Top 5 những thứ không nên tin tưởng vào nhà thầu”.

“Mọi người biết không… Sau khi xây nhà xong mình cảm tưởng như đã mất hoàn toàn niềm tin vào con người” - Trinh Phạm nói.

Vợ chồng Trinh Phạm

Căn nhà ở một khu dân cư yên tĩnh, nhiều cây xanh và có vườn

Sau đó Trinh Phạm và Thành Trần liệt kê 5 vấn đề, cụ thể:

Đầu tiên là chống thấm: Thành Trần cho biết đó là vấn đề mà anh phải giám sát rất kỹ vì nếu để nhà bị thấm thì phải giật hết toàn bộ ra để sửa lại. Thời điểm nhà Trinh Phạm thi công vào đúng mùa mưa nên chỗ nào bị thấm thì có thể phát hiện được luôn.

“Vì vậy khi người ta thi công thì phải sang theo dõi và kiểm tra cẩn thận” - Thành nói.

Tiếp theo là thiết kế, cụ thể là khoảng cách từ thiết kế đến thực tế. Trinh Phạm cho rằng chủ nhà hay nghĩ kiến trúc sư có nhiều kinh nghiệm thiết kế rồi nên sẽ chuẩn, sẽ làm đúng nhất cho mình. Nhưng thực tế là phải tự đo lại để xem nhu cầu sử dụng đến đâu.

Ở nhà Trinh Phạm, cô cũng từng đăng clip về chuyện phải làm lại đảo bếp. Sau khi hoàn thiện vợ chồng cô mới thấy đảo bếp quá ngắn so với diện tích bếp nên đã phải gọi thợ mộc và thợ đá đến làm lại, mở rộng ra hơn. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải bỏ tấm đá cũ đi, thay bằng tấm mới.

Bên cạnh đó cũng cần theo dõi đường điện và đường nước, Trinh Phạm nói: “Trong bản vẽ thiết kế sẽ có đường điện và đường nước. Mình là người ở trong nhà đó nên sẽ biết mình cần điện ở đâu, cần đường đi như thế nào chứ không phải người ta. Người ta chỉ đi những cái cơ bản nhất thôi còn mình vẫn phải là người xem cụ thể và vạch ra những cái mình muốn”.

Trinh Phạm đặt ảnh thiết kế - thực tế cạnh nhau để người xem dễ so sánh

Nguyên vật liệu, phụ kiện, các loại thiết bị, thiết bị vệ sinh,... cũng là vấn đề quan trọng. Thành Trần cho biết cùng là thiết bị vệ sinh nhưng trên thị trường có chính hãng, loại 1 - 2 - 3,... dù cùng tên nên nhìn qua mình không thể phân biệt được. Nên tốt nhất là mua loại đã dùng qua trước đây và bây giờ tự đi mua ở chính hãng.

Thứ 4 là tiến độ thi công. Nữ YouTuber khẳng định đừng tin tiến độ thi công mà nhà thầu hứa vì không bao giờ có chuyện sẽ đúng tiến độ. Thực tế sẽ có nhiều trường hợp xảy ra như thợ không đến đủ và làm rất chậm, có nhà thầu lại nhận nhiều công trình nên đi làm chỗ khác và bỏ mặc công trình của mình.

“Về tiến độ, mọi người nên trừ hao ít nhất vài tháng” - Trinh Phạm kết luận.

Để giải quyết vấn đề này, cặp đôi đưa ra một bí kíp là khi làm việc với nhà thầu thì quy định sẵn tiến độ trong hợp đồng, nếu không đảm bảo được thì phạt bằng tiền may ra mới kịp được.

Cuối cùng là không thanh toán hết tiền một lượt cho nhà thầu. Vợ chồng Trinh Phạm cho rằng chủ nhà giữ lại một phần tiền, sau khi vào ở một thời gian xem có lỗi gì không thì yêu cầu nhà thầu sửa lại, khi đã ổn hoàn toàn mới thanh toán hết.

“Nếu mọi người chuyển khoản toàn bộ hoặc gần hết là người ta nắm đằng chuôi luôn, làm xong là bye bye, sẽ không đến sửa cho mình cái gì nữa hết” - Trinh Phạm giải thích.

Trong một clip khác, Trinh Phạm cũng nhấn mạnh việc phải làm việc rõ ràng với nhà thầu, bất kể đó là thầu xây dựng, gỗ hay điện nước. “Không nể nang bất kỳ nhà thầu nào! Cái gì mà cảm thấy không hài lòng là mình phải nói luôn. Chồng minh theo trường phái ‘Ôi thế này cũng được rồi. Nó cũng không đến nỗi tệ đâu’. Nhưng mình thì nếu nó chưa đúng ý mình thì là nó tệ”.

Vì chủ đề nhà cửa luôn được quan tâm nên các chia sẻ về chuyện làm nhà của Trinh Phạm nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại ý kiến đồng tình với các kinh nghiệm của nữ YouTuber và khẳng định phải tự trải nghiệm mới thấy làm nhà có nhiều vấn đề phải xử lý cỡ nào. Một số bình luận từ netizen:

- Cái số 5 chuẩn luôn ạ. Nhà em cũng giữ lại một phần tiền công mà đến lúc nhà có vấn đề gọi mà họ còn không buồn quay lại để nhận nốt tiền. Chắc vì công với chi phí bỏ ra để sửa còn nhiều hơn phần tiền công mình giữ lại.

- Điện nước và chống thấm là hai hạng mục quan trọng cần chú ý. Phải tìm đơn vị uy tín, có tâm với công trình.

- Có 1 cách đơn giản hơn đó là thuê giám sát độc lập. Nhiều khi chủ không có chuyên môn đi coi thợ làm lại nói ra nói vào thì rách việc!

- Nhà mình xây dự kiến 5 tháng giờ 5 tháng hơn rồi mới tới phần mái. Thầu làm oke nhưng rất hay chạy việc khác.

- Phải có hiểu biết nhất định mới chặt chẽ được trong khâu giám sát chứ không có tí kiến thức nào người ta nói sao biết vậy.

- Ai làm nhà phải để ý chống thấm x 1000 lần nha. Đặc biệt là nếu nhà nhiều tầng và toilet ở các tầng trên.

- Xây nhà và sửa nhà là 2 cái khiến mỗi người sáng mắt và trưởng thành hơn. Nhà mình sửa nhà mà thợ quen còn nhiều vấn đề nữa này.