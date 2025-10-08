Tân binh toàn năng Đức Duy cùng Galaxy Z Flip7 viết chuẩn mực riêng!

Nhưng thế giới công nghệ không bao giờ đứng yên, và cũng như thời trang mỗi thế hệ lại tìm thấy trong đó một góc nhìn mới mẻ.

Sự bứt phá từ định kiến và tuyên ngôn phong cách mới

Với Đức Duy (tên thật: Đặng Đức Duy, sinh năm 2005), thí sinh nổi bật tại Tân Binh Toàn Năng 2025, Galaxy Z Flip7 lại là biểu trưng cho sự tự tin và dám khác biệt. Sự đồng điệu ấy được phản chiếu rõ khi Duy dùng Flip7 để kể câu chuyện của chính mình: Câu chuyện về một Gen Z dám mơ, dám thử và dám định nghĩa lại chuẩn mực.

Galaxy Z Flip7 trên tay Duy không chỉ là "đồ trang sức" mà là một tuyên ngôn phong cách. "Galaxy Z Flip7 khác biệt hoàn toàn so với điện thoại dạng thanh. Đó là cảm giác khi cầm trong tay một thiết bị có khả năng biến đổi linh hoạt, phản chiếu đúng tinh thần trẻ trung, sáng tạo và không ngại khác biệt của thế hệ Gen Z", Duy nhận định.

Không chỉ dừng lại ở tuyên ngôn phong cách, Galaxy Z Flip7 còn cho thấy giá trị thực tiễn rõ rệt trong hành trình tập luyện khắc nghiệt của Duy. Ở những buổi tập nhảy cường độ cao, thay vì phải loay hoay với tripod cồng kềnh, nam "Tân binh toàn năng" chỉ cần gập Flip7 ở góc 90 độ và đặt trên bất kỳ mặt phẳng nào. Ngay lập tức, chiếc máy biến thành "tripod bỏ túi", ghi lại toàn bộ động tác vũ đạo một cách trọn vẹn.

"Cái tiện nhất là Flip7 đứng vững trên mọi mặt phẳng. Chỉ cần gập lại 90 độ là thành tripod bỏ túi. Nhờ vậy mình quay lại toàn bộ động tác, rồi tua lại xem ngay sau khi tập. Có lúc chỉ cần nhìn lại một hai lần là mình nhận ra chỗ tay chưa thẳng hay bước chân chưa đều, chỉnh liền cho đẹp hơn. Trước đây phải nhờ người khác quay hộ, còn giờ chế độ FlexCam trên Flip7 giúp mình chủ động hoàn toàn", Duy chia sẻ.

Galaxy Z Flip7 còn chứng minh sức mạnh ở những buổi diễn tập nhóm. Camera siêu rộng kết hợp màn hình phụ linh hoạt giúp Duy và các bạn dễ dàng căn chỉnh khung hình, đảm bảo ai cũng xuất hiện trọn vẹn. Với một nghệ sĩ trẻ đang từng ngày mài giũa kỹ năng, đây là công cụ hỗ trợ đắc lực, biến quá trình tập luyện vốn căng thẳng trở nên nhẹ nhàng, thú vị và hiệu quả hơn.

Khi phong cách và công nghệ giao thoa

Theo Duy, điều thú vị nhất ở Galaxy Z Flip7 chính là khả năng cá nhân hóa vô tận từ FlexWindow. "Mình hay đổi giao diện theo tâm trạng, lúc thì emoji vui nhộn, lúc lại để nền tối giản cho đỡ rối mắt. Nó giống như một tấm gương nhỏ phản chiếu cảm xúc của mình ngay lúc đó", Duy chia sẻ. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến chiếc máy trở thành vật mang đậm dấu ấn cá nhân khác biệt và không lẫn với bất kỳ ai.

Sự khác biệt còn thể hiện rõ khi Flip7 bước vào vai trò hỗ trợ sáng tạo nội dung, điều không thể thiếu với một "Tân binh toàn năng". Camera 50MP kết hợp ProVisual Engine tạo ra những bức ảnh sống động, sắc nét đến mức chính Duy cũng bất ngờ. "Flip7 cho mình trải nghiệm khác biệt, chụp xong có thể đăng ngay, không cần chỉnh nhiều mà bạn bè vẫn khen màu đẹp, hình trong."

Đặc biệt, tính năng Generative Edit lại càng hữu dụng trong những lần Duy chụp ảnh cùng fan. "Thường thì xung quanh khá đông người, ảnh dễ dính chi tiết thừa. Nhưng với Flip7, mình chỉ cần vài thao tác là xoá gọn, giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa mình và fan. Rất nhanh và cực kỳ tiện", nam Tân binh nói.

Đối với Duy, việc chụp ảnh bằng Flip7 không còn đơn thuần là lưu giữ khoảnh khắc mà trở thành một trải nghiệm sáng tạo riêng biệt. FlexCam và Zoom Slider giúp anh dễ dàng ghi lại từ những tấm "Outfit of the day" (trang phục trong ngày) đến ảnh nhóm đông người, với filter thời gian thực cho cảm giác selfie thích hơn bao giờ hết. Theo Đức Duy, Z Flip7 giúp anh giữ lại những phút giây vui vẻ đúng nghĩa, không cầu kỳ, không sắp đặt, mà vẫn bắt trọn vibe.

Thậm chí, Flip7 còn trở thành "người bạn đồng hành" nhờ trợ lý AI Gemini Live. Không chỉ nhắc lịch hay trả lời câu hỏi nhanh, Gemini còn gợi ý cả phong cách thời trang. "Có hôm mình chưa tìm được outfit thật ưng, hỏi thử thì Gemini bảo phối áo phông trắng với quần baggy jean. Nghe đơn giản nhưng hợp vibe hôm đó cực", Duy cho biết.

Tuyên ngôn của một thế hệ không giới hạn

Khi nhìn vào hình ảnh Đức Duy tự tin cầm Galaxy Z Flip7, người ta không còn thấy ranh giới giới tính trong lựa chọn smartphone. Thay vào đó, đó là câu chuyện của một thế hệ những người trẻ tự tin, không ngại khác biệt và luôn tìm cách thể hiện bản thân chân thực nhất.

Galaxy Z Flip7 không phải là điện thoại "dành cho nữ" hay "dành cho nam" mà là sản phẩm dành cho những ai muốn khẳng định dấu ấn chính mình. Và với Gen Z như Đức Duy, chiếc điện thoại ấy dần trở thành biểu tượng của một thế hệ dám khác biệt, bứt phá với chính mình.