Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục?

Là TikToker được nhiều người biết đến qua sản phẩm táo đỏ Tân Cương, Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995) từng thu được doanh thu khủng qua những phiên livestream bán hàng của mình. Thời điểm đó, mặt hàng táo đỏ của cô trở thành một trào lưu hot, bán cả chục tấn vẫn ở trong trạng thái “cháy hàng”.

Tuy nhiên, khi đang trên đà nổi tiếng, Hằng Du Mục vướng bê bối liên quan đến sản phẩm kẹo rau của KERA. Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và CER Group. Trong số 5 bị can bị khởi tố, có Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng từ khi vướng vòng lao lý, các kênh bán hàng chính thức của Hằng Du Mục trên mọi nền tảng MXH đều rơi vào trạng thái “đóng băng”. Các sản phẩm hot hit trên TikTok Shop của cô cũng bị ẩn hoặc gỡ bỏ khỏi giỏ hàng.

Hằng Du Mục bắt đầu được biết đến nhiều hơn qua sản phẩm táo đỏ

Tuy nhiên từ khoảng đầu tháng 9 cho đến nay, các kênh bán hàng chính thức của Hằng Du Mục được mở trở lại. Dù không có nhiều người theo dõi nhưng khi đăng tải clip, sử dụng những hình ảnh cũ của Hằng Du Mục khi quảng bá sản phẩm, vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chưa kể, Nam Hoàng - anh rể của Quang Linh Vlogs, cũng là 1 thành viên trong team châu Phi cũng livestream bán mặt hàng táo đỏ Hằng Du Mục, gắn giỏ hàng về đường link shop của cô khiến sản phẩm này được quan tâm trở lại.

Hiện tại, trên kênh bán hàng này chỉ có duy nhất 3 sản phẩm gồm: Táo đỏ Tân Cương, Kỳ tử Trung Ninh - Ninh Hạ (hàng tặng không bán) và Socola đen nhân mạch nha.

Nhiều phiên livestream trong tháng 9 của Nam Hoàng bán táo đỏ Hằng Du Mục

3 mặt hàng được niêm yết trên kênh

Riêng với táo đỏ Tân Cương, sản phẩm này cũng được một số KOC, những người làm affiliate trên nền tảng TikTok “lăng xê” trở lại. Tuy nhiên, các mặt hàng này cũng được thông tin rõ là gần hết hạn, mức giá cũng rẻ hơn so với thời điểm còn hot.

Sản phẩm Táo đỏ Tân Cương được bán với 2 mẫu mã. Bao bì cũ, hạn sử dụng đến 15/12/2025 được giảm 50%, còn khoảng 91.000 - 111.000 đồng (tuỳ tài khoản được trợ giá). Với bao bì mới, hạn sử dụng đến 23/2/2026 thì có giá khoảng 193.000 đồng.

Táo đỏ Hằng Du Mục giảm giá sâu

Mức giá có sự chênh lệch giữa bao bì cũ, bao bì mới. Song cả hai đều là hàng cận date

Kênh bán hàng mở lại từ đầu tháng 9, đăng tải các video cũ của Hằng Du Mục để quảng cáo về 3 sản phẩm trong giỏ hàng

Điều này khiến không ít dân tình bất ngờ bởi trước đó, đây từng là mặt hàng khó mua, phải “săn” từng giờ. Song hiện tại, với giá bán này, sản phẩm vẫn còn trên giỏ, không còn lượng mua “khủng” đến “cháy hàng” như trước. Thậm chí trong một số phiên livestream của Nam Hoàng còn có tình trạng một vài khách đặt nhưng sau đó lại “nhả đơn”.

Trước đó, trong một buổi livestream ngày thường (không phải mega livestream), Hằng Du Mục từng bán 2 tấn táo đỏ chỉ trong chưa đầy 1 phút. Giá táo đỏ của Hằng Du Mục khi ấy là 228.000 đồng/kg, tức là cô bán được 456 triệu đồng chỉ riêng mặt hàng này.

Trong những livestream dài hơn, lượng táo mà Hằng Du Mục bán ra lên đến hàng chục tấn và luôn ở trạng thái “cháy hàng”. Theo ghi nhận trên giỏ hàng TikTok Shop của cô vào tháng 6/2024, Hằng bán được hơn 147,1k sản phẩm táo đỏ, trong đó mỗi sản phẩm tương đương với 1kg táo, tổng doanh thu hơn 32 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù bị bắt từ ngày 4/4/2025 nhưng thương hiệu Hằng Du Mục vẫn nằm trong Top 10 có doanh thu cao nhất ngành bách hóa - thực phẩm. Thống kê của Metric cho thấy trong nửa đầu năm, Hằng Du Mục đạt doanh thu 61,99 tỷ đồng và đứng thứ thứ 8 trong 10 thương hiệu doanh số cao nhất.

Tuy nhiên thực tế, doanh số này phát sinh chủ yếu trong quý I. Theo thống kê, ở quý đầu năm, khi chưa bị bắt, kênh bán hàng của cô trên TikTok Shop đã đạt 58,1 tỷ đồng, tăng trưởng đến 312% so với quý cùng kỳ 2024.

Hằng Du Mục chốt đơn đủ thứ từ mỹ phẩm, đồ nội thất, gia dụng, ăn vặt nhưng mặt hàng chính là táo đỏ, yến sào. Ở thời đỉnh cao giữa năm 2024, người dùng giành nhau mua từng gói táo đỏ Hằng Du Mục và mặt hàng táo đỏ cũng từng mang lại doanh số rất cao trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, báo cáo nửa đầu năm nay của Metric đã không còn sản phẩm này.