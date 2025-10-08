Cùng Kinh Đô và VECCA lưu giữ mùa trăng cổ tích, nối tiếp hành trình gìn giữ ký ức tuổi thơ

Lễ hội Trung thu 2025 trọn vẹn: Ngàn khoảnh khắc đẹp, ngàn nụ cười sáng bừng gương mặt

Lễ hội Trung thu 2025 diễn ra từ ngày 2-5/10 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA) thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phối hợp cùng nhãn hàng Kinh Đô thực hiện là điểm đến được nhiều gia đình Hà Nội yêu thích trong mùa trăng 2025.

Được biết, đây là năm thứ hai trong khuôn khổ hợp tác 3 năm giữa Mondelez Kinh Đô và VECCA, chia sẻ về Lễ hội Trung thu 2025, ông Sameer Yadav – Giám đốc Tiếp thị Mondelez Kinh Đô Việt Nam cho biết: "Trung thu 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là thời khắc để mỗi chúng ta chiêm nghiệm và lan tỏa những giá trị gắn kết. Chúng tôi tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng VECCA trong hành trình bảo tồn và phát huy nét đẹp lễ hội, để Trung thu không chỉ sống mãi trong ký ức hôm nay, mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau".

Nhằm bảo tồn, phát huy và kết hợp hài hoà nét đẹp lễ hội truyền thống và hiện đại của Tết Trung thu để góp phần lan tỏa giá trị văn hoá tới thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập, Kinh Đô cùng VECCA đã dành nhiều tâm huyết khi mang những trò chơi truyền thống thường có trong không gian lễ hội Việt. Mỗi chặng hành trình tại Lễ hội Trung thu 2025 - nơi cả nhà có thời gian cùng tận hưởng ngày Tết Trung thu, lưu dấu những kỷ niệm khó quên với mỗi gia đình.

Kinh Đô và các Sứ giả Trung thu: Giữ ý nghĩa của Tết Đoàn Viên đẹp như trăng rằm tháng Tám

Đây chính là cảm xúc chung của rất nhiều gia đình khi được cùng nhau trải qua mùa Trung thu 2025 ý nghĩa tại Lễ hội Trung thu. Cuộc sống dù có vội vã nhưng chỉ cần có những phút cùng nhau ghi dấu những kỷ niệm thì những giá trị văn hoá, những tình cảm tốt đẹp vẫn sẽ "neo đậu" lại trong ký ức mỗi người. Và việc cùng con có mặt tại Lễ hội Trung thu 2025 góp phần giúp con lưu giữ những ký ức đẹp về Trung thu luôn trong trẻo như chính những ký ức tuổi thơ ta đã từng có. Để rồi, những ký ức ấy trở thành những thước phim ký ức đẹp đi theo con suốt hành trình trưởng thành sau này.

Với vai trò là đơn vị đồng hành cùng VECCA trong Lễ hội Trung thu 2025, thương hiệu bánh Trung thu "quốc dân" Kinh Đô mong cho những giá trị truyền thống ngàn đời như cách cả nhà yêu thương nhau hay những thức quà, ngụm trà, miếng bánh, câu chuyện, tiếng cười và ánh mắt trong veo của những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng mãi trong từng nhịp thở của thời đại.

Mùa trăng này ấm áp, vì cả gia đình trọn vẹn bên nhau!