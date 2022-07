Marvel "đè bẹp" DC

Sau hai năm ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, hội nghị dành cho người hâm mộ truyện tranh và các loại hình trí đa thể loại San Diego Comic-Con đã trở lại và mở cửa cho khách tham gia trực tiếp trong tuần qua. Tâm điểm của chương trình chính là chuỗi sự kiện đến từ các xưởng phim danh tiếng Marvel Studios và DC Films - cũng là cha đẻ của hai vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng đình đám MCU và DCEU.



Tại SDCC năm nay, hai hãng phim được kỳ vọng sẽ mang đến cho người hâm mộ nhiều thông tin hấp dẫn như trailer cho tác phẩm sắp ra mắt, công bố dự án phim mới và lịch phát hành các năm sắp tới. Tuy nhiên, thực tế những ngày qua đã vẽ ra những tương lai đối lập cho các vũ trụ siêu anh hùng. Trong khi MCU đã sẵn sàng cho lần hội quân thứ 5 của biệt đội Avengers, DCEU vẫn loay hoay với kế hoạch nên hay không nên tung tác phẩm The Flash ra rạp sau loạt bê bối đời tư của nam chính Ezra Miller.

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige công bố hàng chục tựa phim siêu anh hùng mới sắp ra mắt trong giai đoạn 2023-2025

MCU phủ thị trường với The Multiverse Saga

Một trong các sự kiện được mong chờ của Marvel Studios tại SDCC năm nay chính là việc công bố trailer cho phim siêu anh hùng Black Panther: Wakanda Forever. Đây là phần hậu truyện của bom tấn Black Panther (2018) - tác phẩm siêu anh hùng đầu tiên với nam chính là một người da màu. Bộ phim càng được mong chờ khi nó đảm nhận trọng trách nặng nề là tuyên bố sự ra đi của đương kim Black Panther T’challa sau khi nam diễn viên đảm nhận vai diễn, Chadwick Boseman, đột ngột qua đời hồi 2020.

Hình ảnh T'Challa xuất hiện trên một bức bích họa trong trailer Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever cũng là tác phẩm khép lại Kỷ nguyên IV của MCU sau gần hai năm. Giai đoạn này của vũ trụ siêu anh hùng được khởi động bằng WandaVision dài 9 tập phát hành trên dịch vụ trực tuyến Disney . Trên sân khấu SDCC, chủ tịch Marvel Studios cũng công bố phương hướng của vũ trụ siêu anh hùng sau Kỷ nguyên IV.

MCU sẽ chính thức bước sang kỷ nguyên thứ năm vào đầu năm 2023 với Ant Man & The Wasp: Quantumania. Kỷ nguyên V sẽ gồm 12 tác phẩm, chia đều cho màn ảnh rộng và nền tảng trực tuyến Disney . Phần lớn các dự án đều là những cái tên khán giả đã nghe danh trong những năm vừa qua như phim điện ảnh Guardians of the Galaxy Vol.3 (2023), The Marvels (2023), Captain America: New World Order (2024) hay TV series Secret Invasion với nhân vật chính là Nick Fury hay mùa 2 của Loki có Tom Hiddleston thủ vai chính.

Hình ảnh được cắt từ trailer mới của Guardians of the Galaxy 3

Hai dự án mới vừa được công bố - hay nói đúng hơn, được xác nhận đi vào sản xuất - là phim riêng về siêu anh hùng Daredevil và biệt đội Thunderbolts. Trong Daredevil: Born Again, khán giả chào đón sự trở lại của tài tử Charlie Cox trong vai siêu anh hùng mù. Cox từng thủ vai Daredevil trong series cùng tên trên Netflix và xuất hiện chớp nhoáng ở Spider-Man: No Way Home (2021). Với Thunderbolts, MCU đã đuổi kịp DCEU khi có một biệt đội phản anh hùng trong hàng ngũ của mình. Thunderbolts, dự kiến phát hành vào tháng 7/2024, sẽ là phim khép lại Kỷ nguyên V.

Được khởi động từ năm 2008 với Iron Man, tới nay, MCU đã có 14 năm huy hoảng trên màn ảnh với 36 bộ phim đã ra mắt. Con số sẽ tăng lên 38 vào cuối năm nay khi Kỷ nguyên IV khép lại với She-Hulk trên màn ảnh nhỏ và phim điện ảnh Black Panther: Wakanda Forever. Tốc độ trung bình của vũ trụ siêu anh hùng hiện là 3,5 năm cho một kỷ nguyên với 9-10 tác phẩm trong mỗi giai đoạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, Marvel Studios chỉ mất hai năm để đưa vũ trụ siêu anh hùng của mình bước qua kỷ nguyên IV và theo kế hoạch vừa công bố, còn ít thời gian hơn thế để vượt qua Kỷ nguyên thứ V (18 tháng kể từ khi Ant Man & The Wasp: Quantumania ra rạp cho tới khi Thunderbolts phát hành). Tiếp đến, nhờ có nền tảng trực tuyến Disney , số phim mới ra mắt cũng tăng vọt so với các giai đoạn trước. Giờ đây, với trung bình 5-6 phim siêu anh hùng mới ra mắt một năm, Marvel Studios dường như không để lại bất kỳ chỗ trống cho các đối thủ cạnh tranh có cơ hội vượt lên.

Trong chương trình, Marvel Studios cũng công bố kế hoạch sản xuất và ra mắt nhiều series hoạt hình như What If...? 2, I Am Groot, Spider-Man: Freshman Year...

Cũng tại SDCC 2022, Marvel Studios đã hào phóng tiết lộ kế hoạch cho Kỷ nguyên VI của MCU, dự kiến kéo dài trong 2024-2025. Giai đoạn này sẽ được khởi động bằng dự án mọi fan trung thành của hãng đều mong đợi - Fantastic Four (11/2024). Bước sang năm 2025, hãng sẽ chiêu đãi người hâm mộ hai phần phim về biệt đội Avengers nhan đề Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars. Chùm phim lần lượt ra mắt vào tháng 5/2025 và tháng 11/2025.

Nói về tương lai của MCU, tại SDCC, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige xác nhận sau khi thiên truyện về bộ Đá Vô Cực khép lại, chương tiếp theo của MCU - kéo dài từ Kỷ nguyên IV tới hết Kỷ nguyên IV - sẽ xoay quanh đa vũ trụ và mang nhan đề The Multiverse Saga. Sau năm 2020 đóng băng vì dịch bệnh và 2021 ghi dấu những dự án kém thành công, Marvel Studios đã sẵn sàng bứt tốc bằng hàng loạt tác phẩm mới, mở rộng biên giới MCU trên màn ảnh.

Không có gì mới trong vũ trụ DCEU sau 2022?

Trong khi Marvel Studios khiến khán giả choáng ngợp trước quá nhiều thông tin mới xoay quanh MCU, phần trình bày của DC Films và Warner Bros. không khỏi gây hụt hẫng. Đến với SDCC năm nay, ông lớn Hollywood, cha đẻ của nhiều tượng đài phim siêu anh hùng chỉ trình làng hai trailer phim và… không gì cả. Không dự án mới, không lịch phát hành phim hoành tráng. Hai đoạn giới thiệu phim được Warner Bros. công bố thuộc về các dự án lần lượt ra mắt trong cuối năm nay, gồm Black Adam (tháng 10) và Shazam! Fury of the Gods (tháng 12).

Shazam! Fury of the Gods đã được đẩy lịch chiếu lên sớm vài tháng để lấp khoảng trống cuối 2022 trong lịch phát hành của DC Films

Dù DCEU với tầm nhìn của Zack Snyder đã sụp đổ, biệt đội Justice League trên màn ảnh đã mất nhiều thành viên chủ chốt theo những lần diễn viên tuyên bố rời vai (Batman, Cyborg và nhiều khả năng là cả Superman và sắp tới là Flash), nhưng Warner Bros. vẫn còn trong tay hai siêu anh hùng ăn khách từ biệt đội này là Aquaman và Wonder Woman. Trên thực tế, Aquaman và Wonder Woman hiện là hai chủ lực cuối cùng của DCEU, có thể coi như gương mặt thương hiệu của hãng. Tuy nhiên, Aquaman and the Lost Kingdom (2023) hay phần tiền truyện tiếp theo về Wonder Woman từng được Gal Gadot hứa hẹn không hề được nhắc đến tại SDCC - dù Aquaman and the Lost Kingdom đã ở khâu hậu kỳ, và một teaser trailer hoàn toàn nằm trong khả năng xoay sở của nhà sản xuất.

The Batman dù không thuộc DCEU vẫn mang về thành công thương mại và danh tiếng không nhỏ cho Warner Bros. lẫn DC Films hồi đầu năm, giúp hãng có lại thiện cảm từ người hâm mộ. Mới đây, rất nhiều thông tin về dự án Joker: Folie à deux, hậu truyện của Joker (2019), đã xuất hiện trên mạng - gây chú ý hơn cả là khả năng Lady Gaga sẽ đảm nhận vai Harley Quinn. Nhưng đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ, không có thêm bất kỳ thông tin vào về hai dự án được hãng công bố trong chương trình.

The Rock xuất hiện trên sân khấu SDCC 2022 để quảng bá cho Black Adam

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Warner Bros. đã cố tình né tránh việc cập nhật số phận dự án phim điện ảnh The Flash - tác phẩm từng được quảng bá là sẽ mang đến cho DCEU một diện mạo hoàn toàn mới - sau loạt bê bối đời tư của nam chính Ezra Miller. Bộ phim mất nhiều năm ròng rã cho khâu tiền kỳ, bấm máy năm 2020, tung hình ảnh đầu tiên năm 2021 và đến nay vẫn chưa chốt được ngày ra rạp. Đồng nghĩa, cú chuyển mình của DCEU sẽ phải rất lâu nữa mới tới, hoặc trong trường hợp xấu nhất, không bao giờ.

Tuy nhiên, may mắn hơn nhiều siêu anh hùng DC khác, Flash vẫn có cơ hội xuất hiện tại SDCC năm nay, dù chỉ trong một tích tắc ở cảnh mở đầu trailer Shazam! Fury of the Gods - phim siêu anh hùng DC được làm theo phong cách "công viên giải trí" của Marvel. Năm 2019, Shazam là siêu anh hùng đầu tiên của DCEU không thuộc nhóm Liên minh Công lý được làm phim riêng, và bộ phim ấy đã thành công.



Justice Society có thể thay thế Justice League trong tương lai của DCEU?

Dù Warner Bros. chưa đả động đến tương lai của DCEU sau năm 2022, qua chia sẻ của Dwayne "The Rock" Johnson, ngôi sao của Black Adam (và sắp tới là DC’s League of Super-Pets) tại SDCC, khán giả có thể mơ hồ nhận ra "thứ bậc quyền lực" trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng sắp thay đổi. Trong Black Adam, ngoài gã phản anh hùng của The Rock, khán giả sẽ được giới thiệu với nhiều thành viên của Justice Society, một biệt đội siêu anh hùng khác của DC. Chia sẻ về tác phẩm mình đóng chính, The Rock bày tỏ tham vọng mang đến cho vũ trụ điện ảnh một khởi đầu mới với Justice Society cũng như cơ hội mở rộng thế giới của các siêu anh hùng.



Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được cập nhật thông tin về nhiều dự án mới hứa hẹn về DCEU. Thậm chí, họ từng xôn xao với tin đồn Warner Bros. sẽ công bố sự trở lại của Henry Cavill trong SDCC năm nay. Nhưng thực tế đã diễn ra không giống như kỳ vọng, nếu không muốn nói còn thấp hơn quá nhiều. Warner Bros. và DC Films dường như truyền đến khán giả thông điệp: chúng tôi không muốn nói về tương lai xa. Hoặc, họ vẫn chưa có bất kỳ một tương lai xa nào trong tầm mắt.

Ảnh: Marvel Studios, Warner Bros.

