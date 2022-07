Marvel Studios công bố hàng loạt dự án mới: Trong 1 năm mà có đến 2 bom tấn Avengers cùng ra mắt

Mới đây, tại sự kiện San Diego Comic Con 2022, Marvel Studios đã hé lộ rất nhiều dự án điện ảnh, truyền hình mới của MCU trong khoảng 3 năm tới - tương ứng với nửa cuối giai đoạn 4 cho đến giai đoạn 6 của vũ trụ này. Nếu như 3 giai đoạn đầu tiên được coi là Infinity Saga, thì những giai đoạn tiếp theo sẽ có quy mô rộng hơn rất nhiều, với yếu tố trung tâm là đa vũ trụ, và có tên gọi chính thức là Multiverse Saga.



Dưới đây là tất cả những bom tấn mà Marvel Studios đã công bố.

Phần còn lại của giai đoạn 4

Series She-Hulk: Attorney At Law - 17/8/2022

She-Hulk: Attorney At Law xoay quanh Jennifer Walters, em họ của Bruce Banner, và là người khổng lồ xanh tiếp theo của MCU. Series cũng sẽ đón chào sự trở lại của Wong và Emil Blonsky/Abomination, đồng thời còn có sự góp mặt của siêu luật sư Matt Murdock/Daredevil. Bạn có thể xem lại trailer của She-Hulk: Attorney At Law trong bài viết này.

Black Panther: Wakanda Forever - 11/11/2022

Trái với dự đoán của nhiều người hâm mộ, giai đoạn 4 của MCU sẽ khép lại ngay trong năm nay với bom tấn Black Panther: Wakanda Forever. Bộ phim này sẽ lý giải về sự ra đi của T'Challa, cũng như đưa Namor và vương quốc Atlantis đến với vũ trụ điện ảnh Marvel. Bạn có thể xem lại trailer đầu tiên của Black Panther: Wakanda Forever tại đây.

Giai đoạn 5

Ant-Man & the Wasp: Quantumania - 17/2/2023

Hành trình đa vũ trụ của MCU sẽ tiếp tục với Ant-Man & the Wasp: Quantumania, với phản diện chính là một biến thể của Kang - nhân vật từng xuất hiện trong series Loki.

Series Secret Invasion - mùa xuân năm 2023

Sau lần "bắt lú" khán giả trong Spider-Man: Far From Home, Nick Fury (Samuel L. Jackson) và người Skrull Talos (Ben Mendelsohn) sẽ chính thức trở lại trong một nhiệm vụ bí ẩn nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh Trái Đất.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5/5/2023

Biệt đội Vệ binh dải ngân hà sẽ tiếp tục những chuyến phiêu lưu vũ trụ của mình sau khi chia tay Thor trong Love & Thunder. Được biết, đây chính là phần phim riêng cuối cùng dành cho Guardians of the Galaxy, và sẽ có một vài sự hy sinh khiến khán giả phải tiếc nuối.

Series Echo - mùa hè năm 2023

Tiếp nối những sự kiện của series Hawkeye, Maya Lopez/Echo sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình tại thành phố New York.

Series Loki mùa 2 - mùa hè năm 2023

Loki cũng sẽ trở lại trong cuộc phiêu lưu đa vũ trụ của riêng mình. Trước đó, nam diễn viên Tom Hiddleston đã tiết lộ rằng toàn bộ các diễn viên chính trong mùa 1 đều sẽ trở lại trong mùa phim mới này.

The Marvels - 28/7/2023

Carol Danvers cũng sẽ trở lại trong bộ phim solo thứ 2, cùng với Monica Rambeau - con gái của Maria Rambeau, và Kamala Khan - fan cuồng nhiệt của Captain Marvel và cũng là dị nhân đầu tiên của MCU.

Blade - 3/11/2023

Thợ săn ma cà rồng Eric Cross Brooks cũng sẽ chính thức gia nhập MCU, do Mahershala Ali thủ vai, sau khi xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn after-credit của Eternals.

Series Iron Heart - mùa thu năm 2023

Riri Williams/Iron Heart, do Dominique Thorne thủ vai, được đánh giá là người có khả năng chế tạo ra những bộ giáp xịn không thua kém gì Iron Man. Nữ thiên tài này cũng sẽ góp mặt trong bom tấn Black Panther: Wakanda Forever, trước khi bước lên màn ảnh nhỏ trong series của riêng mình trên Disney .

Series Agatha: Coven of Chaos - mùa đông năm 2023/2024

Như Marvel Studios đã thông báo trước đó, nữ phù thủy Agatha Harkness cũng sẽ sở hữu series riêng, dù chưa biết bối cảnh sẽ diễn ra trước hay sau những sự kiện trong WandaVision.

Series Daredevil: Born Again - chưa ấn định ngày ra mắt

Daredevil: Born Again sẽ đưa chàng luật sư mù tài năng Matt Murdock đến với MCU, sau khi xuất hiện chớp nhoáng trong Spider-Man: No Way Home và sắp tới là She-Hulk: Attorney At Law. Cả Charlie Cox và Vincent D' Onofrio đều sẽ trở lại với vai diễn Daredevil và Kingpin trong series này.

Captain America: New World Order - 3/5/2024

Đây sẽ là dự án điện ảnh solo đầu tiên của Captain America mới - Sam Wilson, sau những sự kiện xảy ra trong The Falcon & the Winter Soldier.

Thunderbolts - 26/7/2024

Được ví von như "Suicide Squad phiên bản Marvel", Thunderbolts là tập hợp của những phản anh hùng/phản diện đáng sợ, với những thành viên đã xuất hiện trong MCU như John Walker/U.S. Agent, Yelena Belova, Taskmaster, Ava Starr/Ghost, Abomination, Thaddeus Ross/Red Hulk và thủ lĩnh Zemo.

Một số bộ phim của Giai đoạn 6

Fantastic Four - 8/11/2024

Marvel Studios đã quyết định lùi lịch sản xuất và ra mắt của Fantastic Four, đẩy bộ phim này xuống thành tác phẩm mở đầu cho giai đoạn 6 của MCU. Hiện tại, Fantastic Four vẫn đang trong quá trình tiền sản xuất.

Avengers: The Kang Dynasty - 2/5/2025

Bộ phim Avengers đầu tiên kể từ sau Avengers: Endgame, đồng thời cũng sẽ đi sâu hơn vào khái niệm đa vũ trụ cũng như nguồn gốc của Kang the Conqueror.

Avengers: Secret Wars - 7/11/2025

Chỉ khoảng hơn nửa năm sau Avengers: The Kang Dynasty, Marvel Studios sẽ tiếp tục mang đến trận chiến đa vũ trụ tầm cỡ nhất thông qua bom tấn Avengers: Secret Wars, hứa hẹn sẽ bao gồm số lượng siêu anh hùng còn "khủng" hơn cả Infinity War hay Endgame.

Bên cạnh đó, Marvel Studios cũng rất tích cực đẩy mạnh mạng phim hoạt hình, với hàng loạt dự án mới như series I Am Groot (sẽ ra mắt vào ngày 10/8 tới đây); Spider-Man: Freshman Year (2024), với sự góp mặt của Doctor Strange, Daredevil, Harry Osborn, Amadeus Cho, Nico Minoru, Norman Osborn, Doctor Octopus, The Rhino, Scorpion, Speed Demon, Tarantula, Unicorn, Chameleon và Tombstone; X-Men '97 (mùa thu năm 2023); What If...? mùa 2 (đầu năm 2023) và mùa 3; và Marvel Zombies (2024).

Theo ScreenRant, IGN