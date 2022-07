Tân binh sánh đôi bên mỹ nhân A Business Proposal ở phim mới: Diễn đỉnh nhưng mãi không nổi tiếng

Dù A Business Proposal mới chỉ khép lại được gần 4 tháng nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, khán giả sẽ được gặp lại "bé bạch tuộc" Kim Se Jeong ở bộ phim truyền hình Today's Webtoon. Đây là một bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản, trước đó xứ hoa anh đào cũng đã từng làm phim dựa trên bộ truyện này. Trong phim, Kim Se Jeong sẽ có hai bạn diễn nam chủ chốt, một là "ông cậu" Choi Daniel của Gia Đình Là Số 1, hai là tân binh Nam Yoon Su, nam diễn viên sinh năm 1997.



Choi Daniel

Nam Yoon Soo

Nam Yoon Soo debut với vai trò người mẫu ảnh từ năm 2014. Với chiều cao ấn tượng, nụ cười rạng rỡ, anh gây được thiện cảm với nhiều khán giả. Sau một thời gian hoạt động trong ngành thời trang, Nam Yoon Soo lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh từ năm 2018. Dù diễn xuất ấn tượng nhưng 2 năm đầu sự nghiệp, Nam Yoon Soo không gây được ấn tượng nổi bật nào do loạt phim anh tham gia đều khá kém tiếng. Phải tới vai đại ca học đường ở Extracurricular, Nam Yoon Soo mới bắt đầu được khán giả quan tâm, để mắt tới. Đây cũng là vai diễn giúp anh khoe trọn khả năng diễn xuất nội tâm cực kỳ ấn tượng khi nhân vật có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tính cách trong suốt 10 tập phim.

Đổi đời sau tác phẩm này thế nhưng Nam Yoon Su lại không duy trì được sức hút. Từ sau Extracurricular đến nay, anh đóng thêm 5 phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình nhưng chỉ có duy nhất Luyến Mộ là gặt hái được thành công. Dù vậy so với cặp đôi chính Park Eun Bin - Rowoon, Nam Yoon Su ít được quan tâm hơn hẳn.

Có ngoại hình và năng lực nhưng dường như may mắn chưa mỉm cười với chàng tân binh trẻ. Chính bởi vậy khán giả rất mong chờ vào màn tái xuất của anh ở Today's Webtoon. Trước mắt, tác phẩm này đang được săn đón nhiệt tình do có sự góp mặt của mỹ nhân đang lên Kim Se Jeong. Chưa biết chất lượng phim sẽ ra sao nhưng hi vọng Nam Joon Su sẽ được chú ý nhiều hơn nhờ sự săn đón sẵn có của Today's Webtoon.

Nguồn ảnh: Mydramalist

