Nữ chính khổ nhất màn ảnh hiện nay: Một mình gánh cả kịch bản lẫn nam chính diễn dở

Giữa vô vàn phim Hàn đình đám lên sóng trong mùa hè này, Why Her - bộ phim chỉ còn 2 tập nữa là chính thức khép lại - trở nên lạc lõng, không còn được mấy người nhắc tới. Là phim cuối tuần của SBS, được nhà đài này PR rầm rộ, đáng tiếc chỉ có vài tập đầu là phim được khán giả quan tâm. Càng về sau, những thông tin liên quan đến phim càng trở nên vắng bóng trên mạng xã hội, nếu có cũng chỉ toàn những ý kiến chê bai.

Khai thác đề tài luật pháp với kịch bản kịch tính, nhiều chi tiết ẩn khiến khán giả phải theo dõi mới có thể giải đáp hết thế nhưng cách triển khai kịch bản của Why Her lại khiến khán giả sớm bỏ cuộc. Trong những diễn biến gần đây, biên kịch liên tục đẩy cuộc đời nữ chính Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) vào bi kịch, đỉnh diểm là khi cô mất con gái dù chỉ mới nhận lại nhau được... vài phút. Điều này khiến khán giả càng thêm phẫn nộ. Khó chịu nhất là khi bộ phim nỗ lực để nữ chính và nam chính yêu nhau một cách gượng gạo và thừa thãi khi mối quan hệ của họ hoàn toàn có thể dừng lại ở cô - trò, cộng sự. Tuyến tình cảm thừa thãi này khiến phản ứng hóa học giữa nam nữ chính trở nên không mấy tự nhiên, thêm nữa diễn xuất của nam chính Hwang In Yeop cũng bị đánh giá là thua xa đàn chị.

Từ kịch bản đến nam chính đều gặp vấn đề quá lớn khiến Why Her trở nên đuối sức giữa thị trường phim Hàn quá nhiều tác phẩm chất lượng. Màn thể hiện xuất sắc vai diễn Oh Soo Jae của Seo Hyun Jin cũng không thể nào khiến phim khá lên được. Khán giả phải thừa nhận rằng mỹ nhân họ Seo đã có một vai diễn quá sức ấn tượng nhưng đặt vào tổng thể Why Her, sự ấn tượng đó cũng bị kéo xuống ít nhiều.

Bình luận của khán giả: - Cứ cố nhét loveline vào làm gì không biết, không hề hợp lý tí nào - May là đã bỏ phim. Hỏng hết cả bộ phim vì diễn xuất của nam chính và loveline thừa thãi. Quá phí cho diễn xuất của nữ chính - Chị Seo của tui mãi mới tái xuất mà gặp ngay sao quả tạ, quá khổ rồi - Seo Hyun Jin diễn đỉnh thật sự, diễn cái nét mà mình thấy sợ luôn. Nhưng tiếc là chị gặp phải bộ phim... - Cố lắm vì nữ chính nhưng không chịu nổi nam chính và loveline của phim này

Nguồn ảnh: Mydramalist

https://kenh14.vn/nu-chinh-kho-nhat-man-anh-hien-nay-mot-minh-ganh-ca-kich-ban-lan-nam-chinh-dien-do-20220723155454321.chn