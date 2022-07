Tiếc cho "tình địch" Son Ye Jin ở Crash Landing On You: Liên tục tái xuất suốt 3 năm mà vẫn mờ nhạt

Ngoài cặp đôi chính Son Ye Jin - Hyun Bin thì Crash Landing On You còn được chú ý bởi chuyện tình bi thương của đôi phụ. Để lại tiếc nuối nhiều nhất cho khán giả sau khi phim kết thúc chính là bi kịch âm dương cách biệt của Seo Dan (Seo Ji Hye), cô tiểu thư tài phiệt có trong tay mọi thứ, ngoại trừ người mình yêu. Đảm nhận vai tiểu thư Seo Dan, Seo Ji Hye khiến khán giả mê mệt bởi gu thời trang vô cùng thời thượng, thần thái đỉnh cao và nhan sắc không thua kém gì nữ chính.

Seo Ji Hye vào vai Seo Dan, ban đầu là vị hôn thê của Ri Jung Hyuk (Hyun Bin)

Xinh đẹp, quyến rũ, gây "xao xuyến" cho người xem nhưng cuối cùng Seo Dan lại không có được hạnh phúc

Sau Crash Landing On You, tên tuổi của Seo Ji Hye thăng hạng vượt bậc. Chưa kể hiệu ứng cặp đôi của cô với Kim Jung Hyun cũng giúp cô được chú ý hơn rất nhiều. Tương tự cặp chính, hai người cũng liên tục dính tin đồn hẹn hò và những tin đồn đó chỉ tạm khép lại khi Kim Jung Hyun vướng bê bối đời tư.

Một bước đổi đời chỉ nhờ một vai phụ, suốt 3 năm qua, Seo Ji Hye chính là mỹ nhân chăm chỉ nhất của Crash Landing On You. Cô liên tục nhận phim mới, dĩ nhiên chỉ toàn là vai chính. So với Son Ye Jin hay Hyun Bin, số lần tái xuất của cô nhiều hơn hẳn khi lên tới 4 (trong đó có 1 bộ phim sắp ra mắt). Đóng phim nhiều là vậy thế nhưng cô lại chẳng có dự án nào bứt phá. Dinner Mate ra mắt ngay sau Crash Landing On You được chú ý cũng chỉ nhờ màn tái xuất ngắn ngủi của cô với Kim Jung Hyun. Dr. Brain (2021) và Kiss Sixth Sense (2022) thì là hai bộ phim khá nhạt nhòa, nhiều khán giả thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó chứ chưa nói tới vai trò của Seo Ji Hye.

Dinner Mate

Dr. Brain

Kiss Sixth Sense

Thời điểm hiện tại, Seo Ji Hye đang chuẩn bị tái xuất trong bộ phim Adamas của Ji Sung. Trong phim cô vào vai Eun Hye Soo, con gái duy nhất của một giám đốc bệnh viện, được ví là lớn lên như "một bông hoa trong nhà kính", vô cùng tinh khiết, xinh đẹp và không phải ai cũng có thể chạm tay tới. Với mô tả này, khán giả hi vọng một lần nữa sẽ được gặp lại "tiểu thư Seo Dan” xinh đẹp, quyền quý và đầy tự tin. Đặc biệt nhiều người cũng kì vọng Seo Ji Hye có thể bứt phá sau Adamas, lấy lại ánh hào quang mà mình từng có.

Tạo hình của Seo Ji Hye trong Adamas

Nguồn ảnh: Mydramalist

