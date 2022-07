Thor - siêu anh hùng “dậy thì” thành công nhất MCU

Thor: Love and Thunder là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm. Bộ phim giúp Thor xác lập danh hiệu siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel có nhiều phần phim riêng nhất. Bộ phim cũng là tác phẩm thứ hai về Thor do Taika Waititi đạo diễn, thành công trong việc đưa trở lại màn ảnh không khí hài hước, bông phèng mà Thor: Ragnarok (2017) đã tạo dựng cho loạt phim riêng về vị siêu anh hùng. Tuy nhiên, thành công của Thor: Ragnarok cùng hai phần phim Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) có thể khiến khán giả quên mất Thor của năm 2022 đã khác rất nhiều so với chính anh của 10 năm về trước.



"Cựu chiến binh" của MCU

10 năm trước, biệt đội Avengers của MCU xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh. Họ gồm Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor, Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) và Hawkeye (Jeremy Renner). Trong trận chiến chống gã Titan điên Thanos (Josh Brolin), Iron Man và Black Widow đã hy sinh. Captain America cũng tuyên bố giải nghệ sau đó.

Bước sang Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, "bộ 6 nguyên bản" Avengers chỉ còn lại Thor, Hulk và Hawkeye. Marvel Studios không nắm bản quyền làm phim của nhân vật Hulk, nên rất khó để Người Khổng lồ Xanh trở thành nhân vật chính trong một thương hiệu phim riêng. Hawkeye từng có một TV series riêng trên Disney , nhưng chỉ làm nền cho nữ cung thủ Kate Bishop (Hailee Stenfeld).

Thor có sự thay đổi lớn về hình tượng trong suốt 11 năm tung hoành trên màn ảnh.

Trên màn ảnh rộng, Thor trở thành ngôi sao cuối cùng của biệt đội Avengers đời đầu còn tiếp tục tỏa sáng trong một phần phim riêng. Đồng đội của anh trong chuyến hành trình là những người bạn chiến đấu cũ: biệt đội Guardians of the Galaxy, Valkyrie, Korg (Taika Waititi) và một gương mặt "bình mới rượu cũ" là Jane Foster. Tình cũ của Thor trở lại trong một vai trò mới - siêu anh hùng Mighty Thor hay Thor, nhưng là bản nữ.

Tương lai, một biệt đội siêu anh hùng mới ra đời thay thế Avengers là điều không tránh khỏi. Thời gian qua, nhiều thông tin hành lang tiết lộ Marvel Studios đang chuẩn bị cho màn ra mắt của biệt đội Young Avengers. Hiện tại, ta đã có Captain America Sam Wilson (Anthony Mackie), nữ điệp viên Yelena Belova (Florence Pugh), Kate Bishop và trong tương lai gần là Ms. Marvel và Iron Heart đã được giới thiệu với khán giả thông qua các series trên Disney .



Trong kỷ nguyên đa vũ trụ Marvel, Thor đã là một trong những gương mặt cao tuổi nhất. Hoàng tử Asgard đã trải qua 1.500 cái xuân xanh và được liệt vào hàng cựu chiến binh trong đại chiến chống Thanos. Xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên năm 2011, tới nay Thần Sấm đã chinh chiến được 11 năm trên màn ảnh rộng. Tiềm năng của anh với vũ trụ siêu anh hùng dường như đến lúc này mới có đất để phát triển khi những "cây cao bóng cả" như Iron Man hay Captain America đều đã lùi vào cánh gà.



Thor, tương tự Peter Quill (Chris Pratt), mang đến cho MCU một nhân vật siêu anh hùng phóng khoáng, đa tình. Nhưng Quill "mất điểm" vì một giây bột phát cảm xúc cuối Infinity War. Còn thiện cảm của người xem dành cho Thor chưa hề giảm sút, thậm chí còn tăng lên đáng kể khi thương hiệu phim riêng về anh được trao tay Taika Waititi, làm nên một cuộc lột xác ngoạn mục về hình tượng cho vị siêu anh hùng.



Cú lột xác trên màn ảnh

Marvel Studios đầu tư cho Thor từ rất sớm. Anh là thành viên thứ hai của biệt đội Avengers được sản xuất phim riêng, chỉ sau Iron Man và trước Captain America. Thời điểm ra mắt, Thor (2011) mang đến một gam màu khác lạ cho MCU - vốn đang bị so sánh là quá màu mè, "trẻ con" so với sự u tối mà những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh DC mang lại.



Thor và Thor: The Dark World (2013) mang đến cho người hâm mộ MCU một trải nghiệm xem phim khác lạ. Chúng nhuốm màu sắc huyền bí, u tối của những pho thần thoại Bắc Âu. Mâu thuẫn giữa Thor và Loki đã dẫn đến chuỗi bi kịch đen tối, từa tựa vở bi kịch Hamlet được William Shakespeare chấp bút từ thế kỷ XVII.



Trong The Avengers, Thor là siêu anh hùng cầm búa với màn xuất hiện mờ nhạt. Ở hai phần phim riêng đầu tiên, chân dung anh là một vị hoàng tử phong trần với số phận bi thảm - bị em trai phản bội, không thể cứu được mẫu thân, bị vua cha lạnh nhạt, buộc phải lìa xa người con gái mình yêu... Chuỗi bi kịch đời Thor biến anh thành siêu anh hùng u tối đầu tiên của MCU.



Thế nhưng, hình mẫu này khó tìm chỗ đứng trong lòng khán giả. Trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cho 28 phim siêu anh hùng Marvel Studios đã phát hành, Thor và Thor: The Dark World lần lượt đứng thứ 23 và 18 từ dưới lên. Chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes xếp The Dark World ở vị trí thứ 27 và Thor ở vị trí thứ 22 trong danh sách phim MCU hay nhất. Trong đó, Thor: The Dark World chỉ vừa được Etenrals (2021) của Chloé Zhao cứu khỏi vị trí đội sổ.



Cùng với sự thả lỏng trong tính cách, trang phục của Thần Sấm cũng ngày một màu mè, bắt mắt.

Chuỗi phim riêng về Iron Man và Captain America đều dừng lại ở con số ba phần. Cả Iron Man 3 (2013) và Captain America: Civil War (2016) đều được đánh giá là phần phim đáng nhớ nhất, khép lại một thương hiệu thành công của Marvel Studios. Trọng trách tương tự có thể từng được đặt lên vai Taika Waititi khi nhà làm phim đảm nhận vai trò đạo diễn phần phim thứ ba về Thor.



Waititi đã mang đến cho thương hiệu Thor và bản thân người siêu anh hùng một cuộc đời thứ hai trên màn ảnh với Thor: Ragnarok. Trên khía cạnh kinh tế, bộ phim kiếm về hơn 850 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, cao hơn đáng kể so với Thor: The Dark World (644,6 triệu USD) và Thor (449 triệu USD). Đây có thể coi là bước tiến lớn vì Ragnarok chỉ được đầu tư kinh phí 180 triệu USD, tức nhỉnh hơn hai phần phim trước 30 triệu USD.



Bộ phim sặc sỡ, màu mè của Waititi chú trọng vào mục tiêu tạo tiếng cười bên cạnh duy trì bản sắc của loạt phim là cuộc chiến tranh giành quyền lực không hồi kết giữa các vị thần. Thor mới trẻ trung và năng động hơn, là sự pha trộn giữa tính bông phèng, thích mỉa mai, ưa hội hè ồn ã đã thành thương hiệu Taika Waititi với sự sến súa theo lối bi kịch, lên gân gắn liền với nhân vật từ những phần phim trước đó.

Công thức này đã kéo gần khoảng cách giữa khán giả và Thor. Anh là một vị thần, một siêu anh hùng chính hiệu. Nhưng đồng thời, anh cũng trông giống một thanh niên quảng giao, hài hước nhưng nhiều góc tối trong tâm hồn khó sẻ chia mà ta dễ giáp mặt đâu đó hàng ngày. Đặc biệt, hành trình cảm xúc của Thor trong Ragnarok, tiếp tục với hai phần Avengers mới nhất đã tạo đồng cảm với khán giả. Đó là câu chuyện về một người đàn ông muốn quên đi quá khứ nhiều mất mát đau thương, bất lực nhận ra sức mạnh thần thánh không giúp ích gì trong việc đương đầu với những tổn thương tinh thần.



Thay đổi về hình tượng chính là bước nhảy vọt với Thor, và đóng vai trò quan trọng trong việc giữ anh lại sân khấu lâu hơn cùng khán giả. Thor béo vẫn là một chi tiết được khán giả nhắc đến rất lâu sau khi Endgame kết thúc, thương hiệu phim riêng về Thần Sấm đã bước sang phần thứ 4 cho thấy sức hút, và tiềm năng của nhân vật vẫn còn. Dù Chris Hemsworth từng úp mở về "lời chia tay" khi tham gia quảng bá Thor: Love & Thunder, với những gì anh và đạo diễn Taika Waititi đã làm được, tương lai của Thần Sấm với MCU vẫn là "biển rộng sông dài".

