Người Sói xuất hiện trong MCU và loạt chi tiết thú vị được cài cắm trong Thor: Love and Thunder

Đúng với kỳ vọng của người hâm mộ, Thor: Love and Thunder (Thor: Tình Yêu và Sấm Sét) đã khám phá một thế giới màu nhiệm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) - nơi các vị thần và thực thể vũ trụ trú ngụ.



Bộ phim không chỉ đưa lên màn ảnh rộng thành công những đầu truyện hấp dẫn về Gorr the God Butcher (Christian Bale) hay Mighty Thor/Jane Foster (Natalie Portman) mà còn cài cắm nhiều chi tiết thú vị nhằm mở ra cả một kỷ nguyên mới cho Thor (Chris Hemsworth).

*Cảnh báo: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Ê-kíp phim toàn "người nhà"

Không chỉ Chris Hemsworth, Christian Bale và Natalie Portman đóng các vai chính mà gia đình của họ cũng góp mặt trong Thor: Love and Thunder . Cậu con trai Tristan của Chris Hemsworth hóa thân thành Thor lúc nhỏ còn cô em song sinh Sasha thì vào vai một cô bé Asgard bị Gorr bắt giữ.

Trong nhóm trẻ em bị bắt bóc còn có con của Natalie Portman là Aleph và Amala Millepied, con của Christian Bale là Emmeline và Joseph cùng con của Taika Waititi là Te Kainga O'Te Hinekahu và Matewa Kiritapu. Elsa Pataky – vợ của Hemsworth – thì có màn xuất hiện chớp nhoáng với vai nữ người sói tình cũ của Thor. Cuối cùng, con gái lớn của tài tử người Úc là India Rose thì thủ vai con gái của Gorr.

Sự trở lại của những gương mặt quen thuộc

Ngoài Jane Foster, những nhân vật gắn liền với nữ tiến sĩ này gồm Darcy (Kat Dennings) và tiến sĩ Selvig (Stellan Skarsgard) cũng trở lại. Đầu năm nay, Darcy đã xuất hiện trong WandaVision với vai trò đặc vụ của S.W.O.R.D. Sif (Jaimie Alexander) có màn tái xuất sau khi biến mất khỏi Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) kể từ Thor: The Dark World (2013).

Ngoài ra, "đoàn kịch Asgard" do Matt Damon, Luke Hemsworth – anh trai của Chris – và Sam Neill cũng trở lại. Lần này, họ có thêm Melissa McCarthy trong vai Hela khi diễn lại những sự kiện trong Thor: Ragnarok (2017).

Cặp dê ồn ào của Thor

Sau khi cứu một hành tinh khỏi quân xâm lược, Thor được tặng hai con dê khổng lồ. Xuất hiện trong Thor Annual #5 (1976), hai con dê này có tên là Toothgnasher và Toothgrinder. Chúng từng là thú cưỡi của Thor trước khi anh có khả năng bay lượn nhờ vào Mjolnir. Cả hai cũng không ít lần thể hiện khả năng chiến đấu khi cứu chủ nhân khỏi tình huống nguy hiểm.

Thành phố Omnipotence

Omnipotence xuất hiện trong tập truyện Thor: God of Thunder #3 (2012). Thành phố được xây dựng sau cuộc đại chiến đầu tiên giữa các vị thần và trở thành nơi tổ chức các sự kiện lớn, xét xử, hòa giải của thần linh. Phiên bản Omnipotence của MCU giống hệt thiết kế của họa sĩ Esad Ribic.

Tại đây, người hâm mộ có thể thấy Ra – vị thần Ai Cập vừa được nhắc tới trong Moon Knight, Bast – vị thần bảo hộ của Wakanda và Black Panther, Artemis… Ngoài ra, Hercules (Brett Goldstein) xuất hiện ở after-credit nhằm mở đường cho Thor 5. Trong truyện tranh, Hercules từng là một thành viên của nhóm Avengers.

Nguồn gốc của thực thể Vĩnh Hằng

Trong phim, Gorr muốn cướp lấy Stormbreaker để mở cánh cổng đến gặp thực thể vũ trụ có tên Vĩnh Hằng (Eternity). Trong truyện tranh Marvel, Eternity xuất hiện ở đầu truyện Strange Tales #138 (1965) và là một trong những thực thể hùng mạnh dưới trướng Living Tribunal. 3 cái tên còn lại là Infinity, Death và Entropy. Bộ tứ này từng xuất hiện trên bức tường nơi cất giữ viên Đá Vô cực Sức mạnh trong Guardians of the Galaxy (2014).

Các thực thể xuất hiện trong phim

Trong căn phòng dẫn đến nơi ở của Vĩnh Hằng chứa nhiều bức tượng các thực thể vũ trụ. Số này gồm Arishem – Celestial từng xuất hiện trong Eternals (2021), The Watcher của loạt phim hoạt hình What If…? (2022), The Living Tribunal, Death…

Người Sói xuất hiện trong MCU

Trong lúc Thor giải cứu nhóm trẻ em Asgard, một đứa bé nói rằng mình thuộc tộc Lycan, tức người hóa sói. Chi tiết nhằm mở đường cho chủng tộc này gia nhập MCU qua loạt phim Halloween Special với Gael García Bernal vào vai Werewolf by Night.

Cõi Vĩnh Hằng của các vị thần Bắc Âu

Sau khi hy sinh tính mạng để đánh bại Gorr, Jane Foster được chào đón như một vị thần tại Valhalla. Trong thần thoại Bắc Âu, đây là Cõi Vĩnh Hằng nơi các vị thần và chiến binh hy sinh anh dũng trong chiến đấu an nghỉ. Đây cũng là thế giới bên kia thứ 3 của MCU sau Astral Plane của Wakanda trong Black Panther (2018) và Field of Reeds của Ai Cập trong Moon Knight.

Thor: Love and Thunder có phải cái kết trọn vẹn với Thor?

Sau các sự kiện trong Avengers: Endgame (2019), Thor là siêu anh hùng duy nhất thuộc nhóm Avengers thế hệ đầu tiên có phần phim riêng thứ 4. Tác phẩm là cái kết trọn vẹn cho một hành trình của Thần Sấm khi anh có thể buông bỏ hết nỗi đau và những gì còn khúc mắt trong quá khứ. Anh từng là một chiến binh kiêu ngạo rồi trở thành siêu anh hùng và người bảo hộ cho Cửu Giới. Thor cũng phải trải qua nhiều nỗi đau như mất người thân, dân tộc và quê hương.

Sau cùng, anh buộc phải rời đi để tìm lại chính mình. Thor: Love and Thunder đã giúp Thần Sấm giải tỏa một trong những tiếc nuối nhất cuộc đời là mối tình với Jane Foster. Sự trở lại của nữ tiến sĩ của giúp Thor nhận ra lẽ sống và tiếp tục mở lòng mình trong hành trình bảo vệ kẻ yếu thế. Ngoài ra, phim còn hướng đến một tương lai mới cho vị thần này với nhiều cuộc phiêu lưu và những kẻ thù mới.

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình Yêu Và Sấm Sét) đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.