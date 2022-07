Rộ tin Lee Jung Jae đang đàm phán với Marvel Studios

(Ảnh: Allkpop)

Những tin đồn này bắt nguồn từ một bài đăng của Marvel Crave vào ngày 19 tháng 7, thúc đẩy phỏng đoán rằng Lee Jung Jae có thể sẽ tham gia một dự án MCU.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả Lee Jung Jae và Marvel đều không lên tiếng về tin đồn. Cả hai đều giữ động thái không phủ nhận cũng không khẳng định.

Lee Jung Jae nổi tiếng toàn cầu sau khi tham gia bộ phim truyền hình "Squid Game" của Netflix vào năm 2021. Tại Hàn Quốc, anh nổi tiếng với những dự án như "The Thieves" (2012), "New World" (2012), "The Face Reader" (2013), "Assassination" (2015)...

Sau khi nổi tiếng toàn cầu với "Squid Game", Lee Jung Jae đã gia nhập công ty Creative Artist Agency (CAA) của Mỹ. Được biết đến với vai trò diễn viên nhưng Lee Jung Jae gia nhập CAA với tư cách là một diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Để thể hiện tài năng của mình, Lee Jung Jae sẽ tham gia diễn xuất và làm đạo diễn trong bộ phim hành động gián điệp Hunt.

Việc ký hợp đồng với CAA được đánh giá là một bước tiến quan trọng của Lee Jung Jae vì đây là một trong ba cơ quan nổi tiếng nhất của Mỹ và có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các tài năng hạng A bao gồm Brad Pitt và Tom Hanks.