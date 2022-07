Sao nhí đáng yêu nhất màn ảnh, mới đó đã thành mỹ nhân vạn người mê rồi!

Jung Da Bin là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 2000. Khi mới chỉ 5 tuổi, cô đã chính thức ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim Wonderful Life, vào vai con gái của nữ idol đình đám thời đó Eugene. Đôi mắt to tròn, cặp má bụ bẫm lúc nào cũng ửng hồng, tóc búi củ tỏi đáng yêu và màn "bắn tim" huyền thoại đã giúp Jung Da Bin trở thành một trong số những sao nhí được yêu thích nhất thời điểm đó. Thiên thần nhí, sao nhí đáng yêu nhất màn ảnh Hàn,... là những cái tên mà khán giả dùng để gọi Jung Da Bin.

Vẻ ngoài đáng yêu của Jung Da Bin ở Wonderful Life

Điệu thả tim huyền thoại của cô bé Jung Da Bin năm đó

Sau vai diễn đầu tiên nhận được phản ứng quá tích cực, con đường diễn xuất của sao nhí Jung Da Bin năm đó vô cùng thuận lợi. Cô liên tục góp mặt trong rất nhiều dự án lớn như, đỉnh điểm là năm 2008, cô đóng liên tiếp 4 dự án, được khán giả vô cùng yêu mến. Thậm chí Jung Da Bin còn được yêu thích tới mức trở thành "con gái quốc dân" mà nhiều bà bầu ngắm nhìn với mong ước con gái mình sinh ra cũng sẽ giống như vậy. Những dự án ấn tượng với tư cách sao nhí của Jung Da Bin phải kể đến như I Really Really Like You, Iljimae, Life Is Beautiful, She Was Pretty,...

Bắt đầu từ năm 2016 trở đi, Jung Da Bin hạn chế đóng phim hơn, cũng dần được biết đến với tư cách một "diễn viên trưởng thành". Cô có loạt vai chính trong những bộ phim như What's Up With These Kids!?, Extracurricular và gần đây nhất là Live On. Tuy các vai diễn không quá nổi bật nhưng Jung Da Bin cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất tiến bộ của mình.

Extracurricular

Live On

Ở tuổi 22, Jung Da Bin không nhận phim nhiều mà dành thời gian để tận hưởng cuộc sống cá nhân. Trên trang mạng xã hội của mình, cô thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt to tròn y như ngày nhỏ. Hi vọng cô sẽ sớm có thêm những vai diễn mới, tỏa sáng nhiều hơn trên màn ảnh.

Nhan sắc xinh đẹp của Jung Da Bin ở tuổi 22

Ngay cả ảnh đời thường cũng rất xinh đẹp

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật, Hancinema

