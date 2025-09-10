Mang chìa khoá Rolls-Royce đến tiệm vàng nấu chảy, người đàn ông sốc nặng khi biết giá trị

Vào ngày 3/7/2025, người dùng TikTok @bussabongsomphamit của tiệm vàng Namo Ban Chang Thong, Thái Lan đã đăng một đoạn clip ghi lại cảnh một khách hàng mang chìa khóa xe Rolls-Royce đến để nấu chảy và bán, vì chiếc chìa khóa này được làm bằng vàng 18K.

Trong clip, một khách hàng mang ba chiếc chìa khóa Rolls-Royce ra khoe. Những chiếc chìa khoá gần như chiếm trọn lòng bàn tay anh ta. Anh ta nói rằng sẽ nấu chảy chỉ một chiếc và bán. Những chiếc chìa khóa Rolls-Royce này được làm bằng vàng 18K.





Sau đó, chiếc chìa khoá được kiểm tra tỷ lệ vàng và được xác định là 75,08%, với trọng lượng 72,17 gram. Sau đó, chiếc chìa khoá được nấu chảy và đúc thành thỏi. Tiếp theo, nó được kiểm tra tỷ lệ vàng và vẫn giữ nguyên, với trọng lượng còn lại là 68,58 gram, có thể bán được với giá hơn 160.000 baht (hơn 132 triệu đồng).

Trước đó, câu chuyện về người phụ nữ mang đồ trang sức nhặt được từ bãi rác đến tiệm vàng Namo Baan Chang Thong, Thái Lan kiểm tra cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Người phụ nữ và chủ tiệm vàng đều không ngờ rằng một vài trong số những món đồ trang sức vứt đi đó lại làm từ vàng thật, có giá trị lớn.

Theo tài khoản TikTok "Namo Baan Chang Thong", người phụ nữ này đã mang tới cửa hàng một số đồ trang sức do anh trai cô tìm thấy từ bãi rác.

Ông Tawi Phon Luepathanawan, hay còn gọi là Namo, chủ tiệm vàng cho biết đây không phải là lần đầu tiệm đón những khách hàng mang đồ nhặt từ bãi rác đến để kiểm tra. Ông chia sẻ rằng, hầu hết các khách hàng đều mang đồ nhặt được đến đây với hy vọng có thể tìm thấy một món đồ giá trị, nhưng không phải ai cũng may mắn.

Quy trình kiểm tra vàng tại tiệm Namo Baan Chang Thong rất chi tiết và cẩn thận. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả cho thấy một số món hàng là vàng thật.

Khi tới cửa hàng, người phụ nữ hy vọng có thể kiếm được khoảng 4.000 Baht (hơn 3 triệu) để trang trải chi phí cuộc sống. Số tiền mà cô thu được vượt xa sự kỳ vọng. Tổng số tiền bán vàng là 19.595 Baht (hơn 14,6 triệu đồng).

"Khách hàng rất vui mừng khi nhận được tiền. Đối với họ, việc kiếm được số tiền này là không hề dễ dàng. Phải mất thời gian dài họ mới có thể nhặt được số vàng này", ông Namo chia sẻ.