Bộ phim The 8 Show vừa ra mắt đã khuấy đảo mạng xã hội các nước nhờ nội dung hấp dẫn, các nhân vật được xây dựng vừa đa dạng, vừa mang tính biểu tượng cao. Không ít khán giả bày tỏ họ không thể chờ đợi mà xem hết 8 tập phim trong một thời gian ngắn. Sự thể hiện xuất thần của dàn diễn viên chính là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của bộ phim. Bên cạnh "Tầng 8" Chun Woo Hee thì "Tầng 7" Park Jung Min cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.

Phân đoạn thổi sáo bằng mũi của "Tầng 7"

Nam diễn viên thể hiện rất hết mình

Vai diễn "Tầng 7" thông minh, chính trực, nhưng bị những kẻ mạnh hơn đàn áp đánh dấu sự đột phá của Park Jung Min. Trong đó, phân đoạn thổi sáo bằng mũi của nam diễn viên đã gây ấn tượng cực mạnh đối với khán giả của The 8 Show . Trong 1 phân đoạn hậu trường được tiết lộ, Park Jung Min phải tự mình tập thổi sáo bằng mũi với người hướng dẫn. Nam diễn viên thậm chí còn bịt mũi bằng khăn giấy để học cách thổi sáo. Sau đó, anh cũng hướng dẫn lại cách thổi sáo bằng mũi cùng biểu cảm không thể nhịn được cười.

Hậu trường màn thổi sáo bằng mũi của Park Jung Min

Màn thị phạm ngoài đời khiến cả trường quay cười nắc nẻ

Loại sáo mà Park Jung Min sử dụng có tên gọi là sáo dọc (Recorder). Sáo này được chơi rất thịnh hành ở Tây Âu từ thời Trung cổ. Đặc điểm của sáo này là rất dễ thổi và không tốn nhiều hơi. Nhiều idol cũng từng thử sức với loại sáo nhưng số người thổi được bằng mũi chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến như j-hope (BTS) hay Wonwoo (SEVENTEEN). Nếu Wonwoo giữ đúng biểu cảm mỹ nam an tĩnh khi thổi My heart will go on thì j-hope lại trông rất mắc cười, không hổ danh cây hài của BTS!

Wonwoo thổi bài My heart will go on

j-hope thổi sáo với biểu cảm không thể nhịn cười

Không hổ danh cây hài của BTS!

Park Jung Min sinh năm 1987. Ra mắt vào năm 2007 khi vừa tròn 20 tuổi bằng những phim ngắn, đến năm 2010, anh bắt đầu được chú ý khi tham gia Bleak Night của đạo diễn Yoon Sung Hyun. Song phải tới năm 2016, tức là sau tận 9 năm kể từ khi debut, Park Jung Min mới có được bước ngoặt thật sự nhờ Dongju: The Portrait of a Poet , một tác phẩm lịch sử của đạo diễn lừng danh Lee Joon Ik. Vai diễn trong Dongju đã đem về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang và Rồng Xanh 2016.

Park Jung Min gặt hái thành công với Dongju: The Portrait of a Poet

Anh gặt hái nhiều giải thưởng danh giá

Park Jung Min từng chia sẻ rằng anh bắt đầu mơ ước làm diễn viên từ khi học cấp hai, song phải mất thêm một thời gian anh mới xác định được đấy có phải là điều anh thực sự muốn hay không. Hết trung học, anh trở thành sinh viên Đại học Hàn Quốc, một trong những trường đại học tư thục danh giá nhất đất nước này.

Bên cạnh diễn xuất, Park Jung Min còn theo đuổi sự nghiệp viết lách. Mọi chuyện bắt đầu khá đơn giản. Trong thời gian ghi hình cho Bleak Night , anh có đăng tải lên trang blog của phim những câu chuyện hậu trường và nhận được sự quan tâm lớn. Trong vòng ba năm sau đó, anh tham gia sáng tác cho tạp chí Topclass. Đến cuối năm 2016, Park Jung Min còn xuất bản cuốn sách với tựa đề Usable Human , kể về những cuộc chiến của anh với chính bản thân mình khi là một ngôi sao đang lên.

Hiện tại, anh đang quay hình cho bộ phim Influenza với chủ đề về zombie cùng Jisoo (BLACKPINK). Cả hai đóng vai đôi tình nhân cùng nhau vượt qua đại dịch xác sống đang đe dọa nhân loại. Bộ phim chưa có lịch khởi chiếu chính thức.

"Tầng 7" là vai diễn ấn tượng của Park Jung Min