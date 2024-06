Thời gian gần đây, BABYMONSTER đang gây ấn tượng bởi đội hình đồng đều và vô cùng tài năng. Nhóm có đủ yếu tố để nổi tiếng, từ visual cho đến khả năng của từng thành viên. Nhưng, chiến lược của YG dành cho “em gái BLACKPINK" lại khiến công chúng “la ó".

BABYMONSTER không chỉ thiếu một bài hát hay để thuyết phục công chúng, mà phần hình ảnh cũng cần được cải thiện. Từ MV đầu tiên Batter Up cho đến sản phẩm đánh dấu đội hình 7 người Sheesh đều bị nhận xét là “nồi lẩu thập cẩm", “xào nấu” phong cách đàn chị 2NE1 - BLACKPINK nhưng không hiệu quả.

2 đợt quảng bá của BABYMONSTER với Batter Up

và Sheesh đều bị chê về tạo hình

Vừa qua, YG tung poster giới thiệu màn comeback vào ngày 1/7 tới đây cho nhóm nữ tân binh BABYMONSTER. Theo đó, 7 cô nàng “quái vật nhỏ" sẽ phát hành single Forever, đánh dấu màn tái xuất sau 3 tháng kể từ mini album đầu tay. Ở sản phẩm lần này, YG hé lộ concept có phần nữ tính, thanh lịch cho nhóm nữ mới. 7 thành viên khoe visual trong trang phục thuần đen, có nhiều chi tiết lấp lánh ánh bạc, đính kết cầu kỳ.

Poster mới nhất về màn comeback Forever của BABYMONSTER

Nhìn qua tạo hình của BABYMONSTER, dân tình liên tưởng ngay đến nhóm nữ đàn chị nhà JYP - TWICE. Background thành thị càng làm hình ảnh BABYMONSTER giống TWICE trong ảnh concept cho album mới nhất - With YOU-th. Nhưng thay vì nhận về nhiều lời khen, hình ảnh mới của BABYMONSTER lại bị chê.

Hình ảnh gợi nhớ đến TWICE

YG lại bị Knet “la ó" vì gu thẩm mỹ quá tệ. Hiện tại đã là 2024, nhưng tạo hình mà đế chế giải trí này dành cho nhóm nữ mới lại như kẹt lại những năm đầu thập niên 2010s. Từ trang phục, kiểu tóc cho đến bố cục, thiết kế hình ảnh đều thiếu tính sáng tạo, dìm BABYMONSTER. Các thành viên trong độ tuổi thanh xuân bỗng “dừ" đi vài tuổi vì tạo hình không phù hợp, không tôn được nét sang chảnh, kiêu kỳ nên có.

YG khiến công chúng thất vọng vì từng xây dựng BLACKPINK thành biểu tượng thời trang nhưng hụt hơi với BABYMONSTER

So với BLACKPINK, là một trời một vực. YG hoàn toàn mất phong độ trong việc lên chiến lược hình ành cho “gà nhà". Từng có BLACKPINK là biểu tượng thời trang toàn cầu, nhưng đến BABYMONSTER, mọi thành phẩm ra mắt đều bị đánh giá thấp vì mang lại cảm giác sến và cũ kỹ. Hình ảnh lỗi thời của BABYMONSTER là rào cản lớn khiến nhóm khó được công chúng Hàn đón nhận.

Kể từ khi BABYMONSTER debut, nhóm chưa từng được toả sáng đúng nghĩa như cách đàn chị đã từng

Loạt topic chê bai về cách YG xây dựng hình ảnh cho BABYMONSTER viral trên các diễn đàn Kpop. Nhiều người cảm thấy tiếc cho nhóm nữ tài sắc vẹn toàn nhưng vẫn chưa được định hướng đúng cách. Vốn biết YG có một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, theo đuổi phong cách mạnh mẽ, cá tính cho gà nhà. Nhưng kể từ khi BABYMONSTER debut, nhóm chưa từng được toả sáng đúng nghĩa như cách đàn chị đã từng.

BABYMONSTER vẫn có những tài nguyên tốt nhưng chưa thực sự bùng nổ

Đầu năm nay, thông tin YG hiện không có giám đốc sáng tạo bị lan truyền trên mặt báo càng làm fan BABYMONSTER thất vọng. Đây là điểm thiệt thòi cho BABYMONSTER khi tiêu chuẩn về cái đẹp của Kpop luôn khắt khe, yêu cầu các công ty giải trí liên tục cập nhật xu hướng.

Việc xây dựng hình ảnh, concept trở thành “kim chỉ nam" mà các đế chế giải trí như SM hay HYBE đặc biệt quan tâm. Thậm chí, không ít nhóm nhạc nổi tiếng như aespa hay NewJeans còn có cả “vũ trụ concept” riêng. Sẽ rất khó để BABYMONSTER thoát khỏi cái bóng của BLACKPINK khi YG vẫn còn loay hoay như hiện tại.

Phản ứng Knet:

- Biết là YG có gu thẩm mỹ riêng, nhưng thế này thì hơi bị nghiêm trọng đấy… Phải check lại lần nữa vì không thể tin đây là poster chính thức.

- YG có thể đi tìm hiểu về ngành công nghiệp idol hiện tại được không…

- Công ty này vẫn thế nhỉ?

- Thật sự, nói mãi rồi, làm ơn mua mấy phông chữ khác đi.

- Chắc YG tưởng làm thế này là sáng tạo lắm.

- Chỉ như một cuốn tạp chí thôi mà? Sao nhiều người làm quá vậy?

- Hồi 2NE1 trông còn đẹp hơn. Hồi trước đâu có tệ thế này, YG bị sao đấy... Hyunsuk duyệt cho cái poster này hả?