Màn ghé thăm gây tranh cãi MXH: Sao lúc nào cũng bắt con mình phải nhường?

Nhiều phụ huynh quen dạy con phải "biết chia sẻ", coi sự nhường nhịn là phép lịch sự cần có, đặc biệt khi có khách đến nhà. Tuy nhiên, không ít trường hợp, sự nhường nhịn ấy lại trở thành áp lực, buộc trẻ phải bỏ qua cảm xúc của mình chỉ để làm vừa lòng người khác.

Mới đây, câu chuyện của một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người suy ngẫm. Theo đó, con của họ hàng đến chơi, trước lúc về thì mê mẩn một món đồ chơi của chủ nhà. Con chủ nhà cũng rất thích món đó nên không đồng ý cho. Đứa trẻ kia liền khóc lóc, gào thét đến khản giọng.

Ảnh Sohu

Phản ứng của người lớn thì quá quen thuộc: khuyên con mình “nhường em”, nói rằng “đó là khách”, “trẻ con phải biết chia sẻ”, “làm cho người ta vui một chút cũng không sao”.

Những lời nói tưởng như quen thuộc ấy thực chất lại đặt trẻ vào thế bị ép buộc. Khi quyền lựa chọn của con không được tôn trọng, trẻ dễ hình thành cảm giác bất an, thậm chí mang theo ấn tượng tiêu cực kéo dài về việc bị lấy mất thứ mình trân trọng.

Từ góc độ giáo dục, nhiều chuyên gia cho rằng chia sẻ là một kỹ năng tốt, nhưng chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện. Việc người lớn can thiệp quá sâu, đặc biệt là đứng về phía “người gây áp lực”, có thể khiến trẻ hiểu sai về ranh giới cá nhân và quyền sở hữu. Khi việc “nhường nhịn” luôn đi kèm với áp lực và cảm giác bị ép buộc, trẻ rất dễ hiểu rằng cảm xúc của mình là thứ có thể bị đặt sau cùng.

Dạy trẻ nhường nhịn nhưng cũng cần hiểu được bản thân. (Ảnh: Sohu)

Trong môi trường học đường và các nhóm xã hội nhỏ, những đứa trẻ không được bảo vệ ranh giới từ sớm thường có xu hướng im lặng khi bị lấn át, hoặc ngược lại, học cách dùng khóc lóc và gây áp lực để đạt được điều mình muốn. Cả hai đều không phải là nền tảng tốt cho sự phát triển cảm xúc lành mạnh.

Bài học ở đây không nằm ở việc dạy con phải “cho đi” bao nhiêu, mà là dạy con hiểu giá trị của bản thân và tôn trọng ranh giới cá nhân. Chia sẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Ngược lại, sự tử tế không nên được xây dựng trên sự hy sinh bắt buộc của một đứa trẻ.

Với cha mẹ, đôi khi việc đứng về phía con, nói một lời dứt khoát và đúng lúc không phải là ích kỷ, mà là cách giúp con học được rằng: cảm xúc của mình là quan trọng, và mình có quyền bảo vệ điều mình trân trọng. Đó cũng chính là nền tảng để trẻ lớn lên tự tin, biết tôn trọng người khác mà không đánh mất chính mình.

Theo Sohu