Ở cạnh 4 kiểu người này, bạn sẽ luôn thấy dễ chịu

Bạn đã bao giờ có cảm giác có người chỉ cần nói vài câu cũng khiến cuộc trò chuyện kéo dài mãi không chán, dù chỉ là chuyện vu vơ nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm, thoải mái; trong khi với một số người khác, chỉ cần ở cạnh một lúc đã thấy mệt mỏi, như bị rút cạn năng lượng?

Thực ra, các mối quan hệ giữa người với người không nên được duy trì bằng sự chịu đựng, mà bằng cảm giác dễ chịu.

Nhiều nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng trạng thái cảm xúc của một người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những người họ thường xuyên tiếp xúc. Ở cạnh những người tiêu cực trong thời gian dài sẽ làm áp lực tâm lý tăng lên. Ngược lại, khi đồng hành cùng những người tích cực, chân thành và có sự ấm áp, mức độ hạnh phúc cũng được cải thiện rõ rệt.

Ở cạnh ai khiến bạn thấy dễ chịu, điều đó quyết định chất lượng cuộc sống của bạn

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người. Có người khiến bạn kiệt sức, nhưng cũng có người chỉ cần xuất hiện đã khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc lựa chọn ở cạnh ai thực chất là một cách đầu tư cho chất lượng cuộc sống của chính mình.

4 kiểu người nên ở cạnh nhiều hơn, bạn sẽ thấy thoải mái rõ rệt

1. Người biết hiếu thuận

Một người thực sự hiếu thuận thường mang trong mình lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm. Họ không dễ làm tổn thương người khác, cũng hiếm khi đối xử lạnh nhạt với những người xung quanh. Ở họ có một sự ổn định khiến người đối diện cảm thấy yên tâm.

Người hiếu thuận thường sống chân thật, có giới hạn và nguyên tắc rõ ràng. Ở cạnh họ, bạn không phải dè chừng hay đoán ý, mối quan hệ vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.

2. Người nói chuyện hợp, dễ đồng điệu

Nói chuyện hợp là nền tảng của mọi mối quan hệ lâu dài. Khi hai người có thể hiểu suy nghĩ của nhau, có chung nhịp giao tiếp, việc trò chuyện sẽ trở nên tự nhiên và không gượng ép. Ngay cả khi im lặng, cũng không thấy khó xử.

Sai lầm phổ biến của nhiều người là cho rằng chỉ cần có người bên cạnh là đủ. Thực tế, sự đồng hành thiếu đồng điệu đôi khi còn khiến con người cảm thấy mệt mỏi hơn cả cô đơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

3. Người luôn ủng hộ và khích lệ bạn

Một mối quan hệ tốt là khi bạn vấp ngã, có người sẵn sàng kéo bạn đứng dậy; khi bạn đạt được điều gì đó, họ thực lòng vui mừng thay bạn. Những người như vậy mang đến động lực tinh thần rất lớn.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người có mối quan hệ xã hội mang tính hỗ trợ thường phục hồi tốt hơn trước áp lực và có khả năng chống chịu tâm lý cao hơn.

4. Người chân thành và tử tế

Sự chân thành là phẩm chất quý giá nhất trong các mối quan hệ. Người chân thành không tính toán, không nói xấu sau lưng, biết tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Ở cạnh họ, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp tự nhiên - thứ cảm giác không thể mua được bằng tiền bạc hay lợi ích.

Đừng để những mối quan hệ không phù hợp bào mòn hạnh phúc của bạn

Cuộc đời chẳng dài, đừng dành quá nhiều thời gian cho những người khiến bạn ngày càng mệt mỏi. Nếu bạn nhận ra rằng một mối quan hệ đang âm thầm tiêu hao năng lượng của mình, việc thay đổi là điều cần thiết.

Hãy thử nghĩ xem gần đây có ai khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái khi ở cạnh không? Người đó rất có thể là mối quan hệ đáng trân trọng.

Cuối cùng, trong đời người, có thể gặp được vài người thật sự hiểu mình, ủng hộ mình đã là một điều may mắn. Đừng sợ cô đơn, cũng đừng sợ thay đổi. Ở cạnh ai khiến bạn thấy dễ chịu thì hãy chọn ở cạnh người đó.