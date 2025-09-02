Mai Ngọc, Huyền Lizzie và nhiều nghệ sĩ thướt tha trong tà áo dài mừng ngày đại lễ

Dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' được nhà thiết kế Dũng Nguyễn và thương hiệu áo dài thêu tay Tulip cho ra mắt trong thời điểm cả nước đang hân hoan hướng về hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Diễn viên Huyền Lizzie

MC Mai Ngọc

Dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' có sự đồng hành của Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, vợ chồng diễn viên Lan Hương - Đỗ Kỷ, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Quỳnh Nga, ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca sĩ Thu Hằng, MC Mai Ngọc, MC Thái Dũng, MC Lê Thu Hoà, MIQ Phương Nhã, Á hậu MIQ Thuỷ Tiên cùng các Tiktoker Hà Lê, Tiktoker Review By Quyen, Tiktoker Trang Lê, CEO Thủy Chu... cùng sự tham gia của những chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân Việt Nam như Thiếu tá Mai Ly, Đại úy Phạm Điều và Thiếu úy Thế Văn.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ

Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc trong 'Yêu áo dài, yêu đất nước' không chỉ là nơi nhà thiết kế Dũng Nguyễn và các khách mời cùng nhìn lại những năm tháng lịch sử hào hùng đã đi qua của dân tộc, mà còn chạm vào những xúc cảm chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người của nhiều người xung quanh.

Bên cạnh đó, dự án lần này còn là cách bày tỏ lời tri ân sâu sắc của anh và các nhân vật gửi đến thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống làm nên mùa thu độc lập tự do cho đất nước, đồng thời cũng là một lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ: lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ ngày hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, biết ơn, cống hiến và viết tiếp câu chuyện hoà bình của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, khó khăn của dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' vừa là thời gian thực hiện các mẫu thiết kế vừa là thời tiết nóng bức của Hà Nội. Do dự án được diễn ra trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm có những buổi chụp thời tiết hơn 40 độ C nên nhà thiết kế Dũng Nguyễn ưu tiên lựa chọn những chất liệu mềm mại, thoải mái và gần gũi giúp tôn dáng như lụa, tơ tằm...Ngoài ra, những hoạ tiết mang dáng hình đất nước như cờ đỏ sao vàng, cánh chim tự do hay bản đồ chữ S cũng được đưa vào trong thiết kế như một sự tự hào dân tộc Việt Nam.

Gia đình 3 thế hệ của diễn viên Thu Quỳnh

'Tất cả các khách mời đều vô cùng hào hứng khi nhận được lời mời tham gia vào 'Yêu áo dài, yêu đất nước' vì dự án lan toả những điều tốt đẹp đến với mọi người. Có người nghệ sỹ dù đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình nhưng đây lại là loạt ảnh được chụp với tâm thế thoải mái, tự hào và đáng mong chờ nhất của họ hay là những trải nghiệm thú vị khi lần đầu tiên làm mẫu ảnh thời trang của các sỹ quan quân đội và chiến sỹ công an. Chia sẻ của những nhân vật này thật sự làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì dự án có thể trao đi yêu thương và lòng tự hào dân tộc đến với không chỉ khách mời mà còn những người xung quanh' - nhà thiết kế Dũng Nguyễn cho biết.

Nhà thiết kế Dũng Nguyễn chia sẻ thêm: 'Ở dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước', tôi đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau từ thiết kế trang phục, lựa chọn concept cho đến địa điểm chụp hình phù hợp để 18 bộ ảnh ra mắt là những câu chuyện được kể theo cá tính của mỗi nhân vật. Để làm được điều này thì chắc chắn là bởi tình yêu mãnh liệt dành cho tà áo dài, tình yêu dành cho ngày lễ lớn của cả đất nước. Và cho đến bây giờ, tôi và cả ekip có thể tự hào khi đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu nước từ những nghệ sỹ, chiến sĩ qua những hình ảnh đáng nhớ trong dự án'.



